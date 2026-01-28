バレンタインに、いつもと違う“甘くない”味わいを「生チョコじゃなくて生・チー 甘くないバレンタインキャンペーン」実施

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、なめらかチーズフィリングをさくさくのパイ生地で包み込んだ新感覚ご褒美パイ「生・チー」ブランドにおいて、2026年1月28日（水）から2月3日（火）まで、「生・チー」2品（メルティーチーズ・トリュフチーズ）の詰め合わせが当たるSNSキャンペーンを実施します。




近年、バレンタインデーの楽しみ方は多様化しており、「甘いものが苦手なパートナーへ贈りたい」「お酒に合うおつまみギフトを探している」といった、“甘くないギフト”への需要が高まっています。「生・チー」は、さくさくエアリーなパイ生地に、袋を開けた瞬間に広がる芳醇なチーズの香りと、なめらかなまるで生チーズのような食感が特長の“ご褒美パイ”です。本キャンペーンでは、「生・チー」を、バレンタインの“甘くないギフト”の選択肢の1つとしてご提案したいとの思いから、「生・チー メルティーチーズ」「生・チー トリュフチーズ」の計3箱をラッピングした「生・チー ギフトBOX」を抽選で50名様にプレゼントします。


【キャンペーン詳細】
■タイトル
　生チョコじゃなくて生・チー 甘くないバレンタインキャンペーン

■応募方法　※Xでの応募
　湖池屋 コイケヤ【公式】（@koikeya_cp）をフォローしていただいた上で、
　キャンペーン投稿をリポストしてください。
　「#生チョコじゃなくて生・チー」をつけてリプライすると応募完了です。
　フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp

■応募期間
　2026年1月28日（水）～2026年2月3日（火）

■プレゼント賞品（50名様）
　生・チー ギフトBOX
　・「生・チー メルティーチーズ」：2箱
　・「生・チー トリュフチーズ」：1箱
　上記を「生・チー ギフトBOX」に入れて、抽選で50名様にお送りいたします。


【商品概要】
■商品名／内容量
「生・チー メルティーチーズ」／6個（標準27g）
「生・チー トリュフチーズ」／6個（標準27g）

■価格
オープン価格

■発売日／販売先
　2025年10月6日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル

■ブランドサイト
(URL) https://nama-chee.koikeya.co.jp/

＼湖池屋オンラインショップでも販売中／
https://www.koikeya-online.jp/shop/c/cnamachee/






【一般のお客様からのお問い合わせ先】
株式会社湖池屋　お客様センター
Tel.0120-941-751
受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）