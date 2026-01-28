【THEフィッシング】大潮狙い撃ちで圧巻の爆釣劇　厳寒のウェーディングシーバス／1月31日(土)放送

テレビ大阪株式会社大野ゆう（おおの ゆうき）、シーバス (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

大潮狙い撃ちで圧巻の爆釣劇

厳寒のウェーディングシーバス

【放送日時】2026年1月31日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

大野ゆうき（おおの ゆうき）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

午後10時、気温３℃。大潮の干潮のタイミングを狙いすまし、東京湾に出撃。海に腰まで浸かり、同じ目線で魚と対峙する厳寒のウェーディングシーバス。

アングラーは、カリスマ的人気を誇る大野ゆうき。

この時期、ベイトフィッシュとなるコノシロが接岸するタイミングでシーバスをどう攻略していくのか!?

ルアーフィッシングには、その場にいるベイトフィッシュにルアーを合わせるマッチ・ザ・ベイトという言葉があるが、大野のアプローチは違う。ベイトに合わせるのではなく、魚が口を使うルアー、つまりバイトしてくるルアーをチョイスするというマッチ・ザ・バイトという考え方だ。

レンジ、アクション、スピードという３要素を考慮し、釣りの中から手がかりを探しルアーをチョイスしてゆく。干潮の少し前、コノシロが大量に接岸していることが確認できた。

大野がひとつの答えにたどり着く。まさに圧巻の爆釣劇が始まった。

「完全にハマってる！」

ヒットした瞬間、水面を飛び出し何度も頭を振るエラ洗いで必死に抵抗するシーバス。それを９フィート４インチの専用ロッドで、時には力で寄せ、時にはいなし、徐々に魚との距離を詰めていく大野。

腰まで海に浸かったアングラーの足元を悠然と泳ぎまわるシーバス。対等に魚と向き合っていることが実感できる。

そして、手にしたのは銀色に輝く、コンディション抜群の太ったシーバス。

「最高の瞬間を感じてます！」

戦略が完全にハマり、良型が連発。

ついには、80cmオーバーのランカーが登場。寒さを通り越し、心地よい疲労感に包まれる大野。

アングラーの思い通りの釣りが展開される真冬のウェーディングシーバス、お楽しみに！