アット東京がインテック、Arcserve Japanと協業し新たなバックアップソリューション「セキュアデータボルト」を提供

株式会社 アット東京

株式会社アット東京（本社：東京都江東区、代表取締役社長：泉田 達也、以下「アット東京」）は、株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：疋田 秀三、以下「インテック」）、arcserve Japan合同会社（本社：東京都千代田区、職務執行者社長：公家 尊裕、以下「Arcserve」）と協業し、新たなバックアップソリューション「セキュアデータボルト」を2026年春に提供開始いたします。

昨今、ランサムウェアの脅威はますます深刻化しており、業種や企業規模を問わず、すべての企業が標的となる可能性があります。

ランサムウェア攻撃により企業の事業継続が困難となった場合、社会的信用やブランドイメージの失墜、多額の復旧費用など、そのダメージは計り知れず、万が一被害を受けた場合においてもバックアップデータからシステムを迅速に復旧できる体制を整えておくことの重要性が高まっています。

このような背景を踏まえ、アット東京はネットワークプラットフォームサービス「ATBeX(※1)」を活用したバックアップソリューション「セキュアデータボルト」の提供を開始することといたしました。

本ソリューションは、インテックの「クラウド型バックアップサービス（EINS/BRS）(※2)」と、アット東京のATBeXを接続し、クラウド環境へのバックアップデータ保管を実現します。

また、Arcserveのバックアップ専用アプライアンス製品「Arcserve UDP Appliance(※3)」とATBeXを連携させ、オンプレミス環境でのバックアップデータ保管にも対応します。

これにより、セキュアデータボルトの利用者は、オンプレミス、クラウドのいずれの環境においても、ATBeXを介して、バックアップデータの保管先を柔軟に選択することができ、万が一の場合における事業継続性の確保が可能となります。

■セキュアデータボルトの構成図と特長

1.ATBeXによるネットワーク統合

バックアップ対象がオンプレミス、クラウド、あるいは複数拠点に分散する場合でも、またバックアップ保管先がオンプレミスでもクラウドでも、ATBeXによりネットワークを統合できます。

帯域が確保された閉域のL2ネットワークを介して、セキュアかつ安定した通信品質のもと、バックアップデータの送信・ダウンロードが可能です。

2.純国産クラウドによる安心のデータ保管

クラウド環境へのバックアップ先となるクラウド型バックアップサービス（EINS/BRS）は、インテックが提供する純国産の独自クラウド基盤です。データ主権問題の懸念なく安心して利用でき、保管先は東京と富山の2拠点から選択できるため、災害対策としての遠隔地保管を容易に実現します。

3.データセンターでの安全なデータ保管

オンプレミス環境へのバックアップ先となるArcserve UDP Applianceは、当社データセンター内1/4ラックにハウジングします。

さらに当社のオプションサービスであるオンサイトサービスをご利用いただくことで、LTOなどのメディアの交換・保管にも対応でき、ランサムウェア対策の1つの有効な手段となるオフライン保管が可能です。

加えて、障害や災害などの緊急時には、ランプチェック、機器の電源OFF/ON、ケーブルの抜き差しなど、現場作業が可能です。

アット東京は、ATBeXのサービス拡充を通じて、お客さまの利便性向上に努めるとともに、ビジネスのさらなる発展を支援してまいります。

※1 ATBeX（アットベックス/AT TOKYO Business eXchange）

アット東京のデータセンター間および提携データセンター間、複数のお客さまネットワーク間接続を提供するネットワークプラットフォームサービス。

【ATBeXポータル】https://atbex.attokyo.co.jp/

※2 クラウド型バックアップサービス（EINS/BRS）

インテックの首都圏、北陸地区のデータセンターで提供し、業務データの遠隔バックアップに最適な機能を有するクラウド型バックアップサービス。

【サービス紹介ページ】https://www.einswave.jp/service/cloud/einsbrs/

※3 Arcserve UDP Appliance

Arcserveが提供する、データ保護専用にサイジング済みのハードウェア、OSの組み合わせにUDPソフトウェアをプリインストールした、5年間の保守付きのバックアップ専用アプライアンス。

【サービス紹介ページ】https://www.arcserve.com/ja/products/arcserve-9000-series-appliances

※本文に記載されている会社名、製品名およびロゴは該当する各社の商号、商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに記載された情報は発表日現在のものです。サービス・商品の料金、サービス内容や仕様、その他の情報は予告なしに変更されることがありますことを、ご了承ください。