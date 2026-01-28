「#きむすばののどを守りたい」で集まった5,000本超えの差し入れに歓喜＆悲鳴！木村昴さんから「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」の“おすそわけサンプリング”緊急開催決定！

森永乳業株式会社

森永乳業は、2026年1月31日（土）、二子玉川駅にて「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」の街頭サンプリングを実施いたします。

本施策は、X（旧Twitter）企画「#きむすばののどを守りたい」キャンペーンにおいて、木村昴さんへの差し入れが想定超の5,610本を突破したことを受け、木村さんご本人より「集まった差し入れを多くの人へおすそわけしたい」との発案があり決定したものです。当日は、木村昴さんの想いを形にした「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」の“おすそわけ”を行います。

さらに本展開にあわせて、木村昴さんが声優（CV）を務めるコラボWEBムービーも公開。

商品そのものが語りかけるユニークな演出を通して、のどを乾燥からケアする（※1）大切さや「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」の特長を、より多くの方に分かりやすく伝えていきます。

■サンプリング実施概要

・イベント名：木村昴さんからの「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」おすそわけサンプリング

・内容 ：「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」を数量限定で無料配布

・配布本数 ： 合計10,000本(5,000セット) 予定 ※なくなり次第終了

・実施日 ： 2026年1月31日（土） 二子玉川駅周辺 ※雨天決行

・実施時間 ： 10:00～18:00

■ファンのリポストが想定を超え、新たな展開へ

本企画は、森永乳業公式Xアカウント（森永乳業＠もーりー）による「ラクトフェリンで、誰かの“のど”を守りたい」という投稿からスタートしました。投稿では、“のどを守ってほしい声優”の募集を実施。

その結果、森永乳業には多くの声が寄せられ、それらを受けて検討を行い、今回“のどを守る”対象として木村昴さんをサポートすることが決定。#きむすばののどを守りたい が誕生しました。

「リポスト数」に応じて、その本数分の「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」が木村昴さん本人に差し入れされる本キャンペーンに、木村昴さんの“のどを守りたい”という想いに共感した多くの方々がリポストを実施。さらに、木村昴さん本人もSNS上で反応し、「よかったらみんなもリポストして」といった趣旨の投稿で参加を呼びかけたことで、最終的に5,610のリポスト数（＝差し入れ本数）が集まりました。

結果発表の投稿を受けて、差し入れの規模感に触れながら「どうせなら僕だけじゃなくて、みんなにも飲んでもらいたい」といった趣旨で反応。森永乳業では「おすそわけ」を検討、実施を決定し、その後、一般の方への街頭サンプリングの実施を発表しました。

ファンの応援と木村昴さんの想いを受け、森永乳業では「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」を、より多くの方に直接体験していただくために、木村さんからお裾分けいただいた本数に加え、合計10,000本の街頭サンプリングを実施します。

今回のサンプリングは、木村昴さんへの差し入れを“みんなで分け合う”というやさしい発想を大切にしながら、乾燥が気になるこの季節に、「のどを乾燥からケアする（※1）」大切さを身近に感じていただくことを目的としています。

■木村昴さんが“商品”を演じるWEBムービーも公開

さらに、キャンペーンと合わせて、木村昴さんがCVを務めるWEBムービーを公開。スーパーの売り場を舞台に、商品ボトルが語りかけてくるというユニークな演出で、のどの乾燥感を軽減する機能や、日常に取り入れやすい“のどを乾燥からケアする（※1）習慣”を、木村昴さんならではの声で表現しています。

・タイトル ： 「ラクトフェリン200 CV：木村昴」篇

・公開日 ： 2026年1月28日（水）13:00～

・公開先URL ： https://www.youtube.com/watch?v=_DKzmSbiBz8

■木村昴さん コメント

【プロフィール】

6月29日生まれ、ドイツ出身。アトミックモンキー所属。

14 歳の時に『ドラえもん』の剛田武（ジャイアン）役に抜擢され、 声優デビュー。

声優としての主な出演作に『ONE PIECE』（フランキー役）、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』（山田一郎役）、『呪術廻戦』（東堂葵役）などがある。

映画『ブラック・ショーマン』（柏木広大役）、ドラマ『良いこと悪いこと』（宇都見啓役）に出演する他、「おはスタ」にてメイン MCを担当するなど、声優・タレント・俳優とマルチに活躍している。

「こんなにたくさんの応援をいただけるとは思っていなかったので、本当にありがとうございます！

差し入れが増えすぎて『飲みきれない』という嬉しい悲鳴から、みなさんへの“おすそわけ”につながったのも、このキャンペーンならではですね。

WEBムービーでは、「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」になりきってしゃべっています（笑）。ぜひ動画もチェックしながら、この冬は一緒にのどを大事にしていきましょう。」

■商品概要

10月7日（火）に全国で新発売した「森永ラクトフェリン200ドリンクタイプ」は、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の働きを助け、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能や、健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能があることが報告されている「ラクトフェリン」を機能性関与成分としました。約93％（※2）の方がおいしいと評価しており、毎日続けやすい味わいです。

１.乾燥が気になる季節にフィットする「免疫機能の維持」と「のどの乾燥感軽減」のWヘルスクレーム！

ラクトフェリンは、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の働きを助け、健康な人の「免疫機能の維持に役立つ機能」や、日本初（※3）となる「健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能」があることが報告されています。

当社はラクトフェリンに関する論文数、製造量が世界No.1（※4）のトップメーカーとして、1960年代初頭から60年以上にわたり、ラクトフェリンの研究を続けています。

２.スッキリした味わいで毎日続けやすい！

発売前の風味評価では93％（※2）の方が「おいしい」と高評価！

実際にお客さまからは「免疫だけじゃなくて、のどにいいんだ！」「さっぱりしていて続けやすい！」「乾燥が気になるから買ってみる！」などの嬉しいお声もいただいております。

※1ラクトフェリン200の届出表示： 本品に含まれるラクトフェリンは、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の働きを助け、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能や、健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能があることが報告されています。

※2当社調べ。2024年3月（ｎ＝60）

※3のどの乾燥感軽減の機能性についてパッケージ上で表示した飲料。（先行技術調査およびMintel GNPDを活用した森永乳業調べ 2025年4月）

※4 論文数：(株)ナレッジワイヤ調べ、2025年9月時点（PubMed・医中誌WEBにて企業による研究論文数で世界一）

製造量：Absolute Reports 社 2024 年版 当社の子会社、MILEI GmbH（ミライ社）の製造量シェア