【アットホーム調査】首都圏における「中古マンション」の価格動向（2025年12月）

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史）の不動産情報ネットワークで消費者向けに登録・公開された中古マンションの価格動向について、アットホームラボ株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長：大武 義隆）に調査・分析を委託し、アットホームが公表するものです。

＜トピックス＞

＜首都圏（2025年12月）＞

●首都圏の中古マンション1戸あたり平均価格は5,227万円。前月比、前年同月比ともに17カ月連続で上昇。

●東京都（23区/都下）、神奈川県（横浜市・川崎市/他）、さいたま市の5エリアは2017年1月以降最高額を更新。東京23区の平均価格は初の8,000万円台に。

＜首都圏外8エリア（2025年10～12月）＞

●大阪市は9期連続で前期比上昇。名古屋市は前期比、前年同期比ともに下落。

●札幌市、京都市、大阪市、神戸市、福岡市は2017年I期以降最高額を更新。

＜調査概要＞

◆対象エリア

【毎月公表】東京都（23区／都下）、神奈川県（横浜市・川崎市／他）、埼玉県（さいたま市／他）、

千葉県（西部※／他）※千葉県西部：柏市、松戸市、流山市、我孫子市、市川市、浦安市、習志野市、船橋市

【四半期公表】札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市

※I：1～3 月期 II：4～6 月期 III：7～9 月期 IV：10～12 月期

◆対象データ

不動産情報サイト アットホームで消費者向けに登録・公開された中古マンション（重複物件はユニーク化）

◆定義

・本調査では、上記対象データの「1戸あたり平均登録価格（売り希望価格）」を「価格」と表記しています。

・コメントでは、30平方メートル 以下を「シングル向き」、30平方メートル ～50平方メートル 以下を「カップル向き」、50平方メートル ～70平方メートル 以下を「ファミリー向き」、70平方メートル 超を「大型ファミリー向き」としています。

首都圏8エリアの平均価格（前年同月比・指数の推移）

首都圏の1戸あたり平均価格は、前月比、前年同月比ともに17カ月連続で上昇した。

エリア別では、東京都（23区/都下）、さいたま市、千葉県（西部/他）で前月比+1％を超える上昇となるなど全8エリアで上昇。前年同月比でも8カ月連続で全エリアが上昇した。

なお、東京都（23区/都下）、神奈川県（横浜市・川崎市/他）、さいたま市の5エリアは2017年1月以降最高額を更新。東京23区の連続更新は17カ月となり、平均価格は初めて8,000万円を超えた。

◆詳しくは、下記URLよりPDFをダウンロードしてご覧ください。

