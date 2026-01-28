【不動産売買の悩み！営業・価格・仕入を解消する】「社長の分身（不動産売買業向け）」サービスを正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）は、不動産売買業（仲介・買取再販・投資用不動産等）を営む企業向けに、経営者の判断基準・価値観・成長戦略を可視化し、組織全体で再現できる経営支援サービス

「社長の分身（不動産売買業向け）」を正式にリリースしました。

本サービスは、登録するだけで0円で、

営業判断・価格設定・仕入判断・人材育成といった不動産経営の中核となる意思決定を“仕組み化”し、

社長が不在でも同じ判断ができる組織づくりを支援します。

▶ サービス公式サイト

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■ 背景｜不動産売買業が直面する「成長の壁」

不動産売買業界では、次のような課題が慢性的に発生しています。

・売上はあるが、利益が安定しない

・営業担当ごとに判断基準が異なり、再現性がない

・価格設定や仕入判断が社長・一部営業に依存している

・優秀な営業が辞めると業績が大きく落ちる

・短期売上に追われ、長期的な戦略が描けない

これらの多くは、

営業力や市況の問題ではなく、「経営判断の軸が言語化・共有されていないこと」に起因しています。

株式会社ルミッションは、

この構造的課題に対し

「社長の頭の中を仕組みにする」というアプローチで解決を図りました。

■サービス特徴｜不動産売買業のための“判断が揃う経営”

「社長の分身（不動産売買業向け）」では、

不動産ビジネス特有の経営テーマを体系的に整理します。

主な分析・支援領域

・仕入判断（エリア・価格・利回り・リスク）

・販売戦略・価格設定の判断基準

・営業フロー・クロージング判断

・顧客LTV・紹介・リピート設計

・営業人材の育成・評価制度

・理念・ブランド・中長期戦略

これにより、

「誰が判断しても、社長と同じ方向に進む」

再現性のある不動産経営を実現します。

■ 導入企業の変化（一例）

・営業ごとの判断ブレが減少

・利益率が安定し、無理な値下げが減少

・若手営業の育成スピードが向上

・社長の判断負荷が大幅に軽減

・「社長がいなくても回る組織」へ進化

導入企業からは、

「社内に“もう一人の社長がいる感覚”」

という声が多く寄せられています。

■なぜ“無料”で提供するのか

株式会社ルミッションは、

短期的な成果よりも、

地域に根差し、長く信頼される不動産会社を増やすことを目的としています。

その第一歩として、

不動産売買業向けに

0円での経営分析・相談支援を実施しています。

■ 今後の展開

・不動産仲介／買取再販／投資用別の分身モデル拡充

・年商1億～100億フェーズ別の経営設計支援

・不動産業界における「判断が揃う経営」の標準化

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/