今週見たい番組は？「アクセス集中」2026年冬のテレビ番組ランキング！日別TOP5を発表【Gガイドテレビ番組表調べ】（1/29～2/3放送）

株式会社IPG

電子番組表「Gガイド」運営の株式会社IPGによる、今週放送予定のテレビ番組ランキングをご紹介します。

Webブラウザ版「番組表.Gガイド(https://bangumi.org/?ipg_prtimes=home)」とアプリ版「Gガイド テレビ番組表(https://ipg.jp/ggm/pr/)」両サービスの番組詳細ページの閲覧数をもとに、Gガイドユーザーが「見たい！」「気になる！」という意欲を数値化して、これから放送予定のテレビ番組を「見たい！テレビ番組ランキング」として発表します。🏆️

1月から始まった2026年冬の新ドラマはもちろんですが、冬の冷え込みを吹き飛ばすような、新旧の超大作や、みんなで楽しめる大型特番などの豪華な番組が目白押し。

今季どんな番組やドラマが放送されるのかな？今週は何を視聴しようかな？と迷われている方はぜひご参考に！

【今週見たい！番組ランキング】

※2026年1月29日（木）～2月3日（火）放送予定

2026年1月29日（木）～2月3日（火）に放送予定の番組について、2026年1月22日（木）～1月27日（火）、6日間の「Gガイド」番組詳細ページの閲覧数を放送日別で集計しています。

1月29日（木）放送予定／1月30日（金）放送予定

1月31日（土）放送予定／2月1日（日）放送予定

2月2日（月）放送予定／2月3日（火）放送予定

（※1）1月28日(水) 8:30に取得したデータで生成しています。

（※2）同一タイトルの番組がランクインしている場合は、閲覧数が高い放送回のみを掲載しています。

（※3）番組はシーズン単位で掲載しています。

（※4）Web版およびアプリ版の「Gガイド番組表」に基づいてランキングを作成しています。

水曜日放送の番組が気になる方は「今日注目の番組ランキング(https://bangumi.org/ranking/?ipg_prtimes=ranking)」からチェックしてみてくださいね。

【事例公開】「Gガイド」のトラフィックを貴社の集客へ。「特集ページ」活用のご案内

「特集ページ」は、Gガイド内に「特別タブ」や「特設ページ」を設置し、番組紹介のみならず、キャンペーン告知や自社商品・サービスのPRなど、多目的なプラットフォームとしてご活用いただけます。

このような課題をお持ちの方におすすめ

・自社キャンペーンへの集客を強化したい

・テレビ視聴に関心の高い層へPRしたい

・番組認知だけでなく、視聴アクションへ繋げたい

先日、本サービスを活用したPR施策事例を弊社コーポレートサイトにて公開いたしました。 具体的な活用イメージとしてぜひご覧ください。

▼「Gガイド」の特集ページ活用事例(https://www.ipg.co.jp/vpWv_T9k2/case005/?utm_source=prtimes&utm_medium=Janrankingreport&utm_content=g-guide_20260128ranking)

■Webブラウザ版「番組表.Gガイド」

全国の放送局および配信サービスを運営する事業社から公式に番組コンテンツのデータをご提供いただいているWebブラウザ版の番組表です。月間アクティブユーザーが約700万人（※7）にものぼる国内最大級の電子番組表サービスです。（※7）2024年6～9月集計平均

▼Webブラウザ版「番組表.Gガイド」はこちら(https://bangumi.org/?ipg_prtimes=home)

■Gガイド テレビ番組表

全国の放送局および配信サービスを運営する事業社から公式に番組コンテンツのデータをご提供いただいているモバイルアプリ版の番組表です。月間利用者は約80万人（※8）にのぼります。（※8）2024年10月～2025年4月集計平均

▼「Gガイド テレビ番組表」はこちら(https://ipg.jp/ggm/pr/)

【電子番組表（EPG）サービス・視聴コンテンツメタデータについてのお問い合わせ】

▼IPG お問い合わせフォームはこちら(https://www.ipg.co.jp/contact-2?utm_source=prtimes&utm_medium=Janrankingreport&utm_content=g-guide_20260128ranking)

＜会社概要＞

会社名：株式会社IPG

所在地：東京都港区海岸1-7-1 WeWork 東京ポートシティ竹芝 10F

代表取締役社長：立見 純一

設立：1999年4月22日

▼IPGコーポレートサイトはこちら(https://www.ipg.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Janrankingreport&utm_content=g-guide_20260128ranking)



(https://www.ipg.co.jp/vpWv_T9k2/case005/?utm_source=prtimes&utm_medium=Janrankingreport&utm_content=g-guide_20260128ranking)