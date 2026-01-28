『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』1月30日より正式サービス開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』の正式サービス開始日を、2026年1月30日（金）に決定いたしました。

本作は、指先ひとつでコンボがつながる軽快なバトルと、カオスでにぎやかな“『小林さんちのメイドラゴン』らしさ”を存分に味わえる、ほっこりドタバタRPGです。

戦士・魔法使い・弓使い・盗賊といったRPG定番のジョブ装備を身にまとったトールやカンナたちを仲間に迎え入れながら、閉じ込められたVRゲーム世界からの脱出を目指していきます。

モンスターを討伐して装備を集め、集めた装備でさらに強敵へ挑む--。そんな王道RPGの楽しさを、お手軽かつテンポよく楽しめる作品となっています。

正式サービス開始は1/30を予定。

事前登録をしておくと、サービス開始情報をいち早く受け取ることができるので、ぜひこの機会にご登録ください。

■事前登録、まだまだ受付中！

ゲーム公式LINEで登録：https://lin.ee/vxJzhFF(https://lin.ee/vxJzhFF)

ゲーム公式Xで登録：https://x.com/drafan_ja(https://x.com/drafan_ja)

ゲーム公式ページで登録：https://s.g123.jp/ym5l0h9e(https://s.g123.jp/ym5l0h9e)

小林さん一行が、VRゲーム空間で大暴れ！？ほっこりドタバタRPG！

『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』は、仮想現実のゲーム世界を舞台にしたファンタジーRPG。

人間の小林さんやドラゴンのトール、カンナなど、お馴染みの「メイドラ」キャラクターたちが、戦士、魔法使い、弓使い、盗賊などのRPGジョブの装いで登場します。

指先ひとつで楽しめるようなシンプルかつ爽快な操作感で、キャラクターが大暴れするほっこりドタバタバトル。

モンスターを討伐し、素材を収集、装備を強化しながらキャラクターを成長させる王道の育成要素をお手軽にお楽しみいただけます。

獲得した多彩な装備品を自由に組み合わせて、自分だけ"ビルド構築"を楽しみましょう！

さらに本作は、スマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザ上でプレイ可能。ダウンロード不要で、「自宅ではPCでじっくり」「外出先ではスマホで手軽に」と、ライフスタイルに合わせて楽しめます。

ゲーム基本情報

ゲームタイトル：小林さんちのメイドラゴン ファンタジア(https://g123.jp/game/dragon?lang=ja)

ジャンル：ほっこりドタバタRPG

価格：無料 (ゲーム内アイテム課金制)

対応言語(予定)：日本語、英語、繁体字、韓国語

■『小林さんちのメイドラゴン』とは？

アパートに住む小林さんのもとに、メイドとして押しかけて同居しているドラゴン娘のトール。

人類を見下しているトールだけど、大好きな小林さんのために、毎日せっせとご奉仕中。

だけどいつも微妙にズレていて…？

独り身お疲れOLとポンコツご奉仕ドラゴン娘の人外系日常コメディ！

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)クール教信者／双葉社

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。