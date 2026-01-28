J:COM STREAMで千葉ロッテマリーンズの長編ドキュメンタリー映画 『MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ』を2026年1月30日（金）より見放題で最速配信

JCOM株式会社(C)千葉ロッテマリーンズ



J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、千葉ロッテマリーンズの長編ドキュメンタリー映画『MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ』を、2026年1月30日（金）より見放題で最速配信いたします。



本作は、2023年より続くプロ野球球団・千葉ロッテマリーンズのドキュメンタリー映画『MARINES DOCUMENTARY』の第3弾です。2025年春季キャンプから密着取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側など、さまざまな角度からチームの姿を捉えています。2026年シーズンの“敗れざる”姿を願うマリーンズファンはもちろん、他球団のプロ野球ファンも、ぜひ「J:COM STREAM」の見放題でお楽しみください！

(C)千葉ロッテマリーンズ

【配信概要】

■タイトル

『MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ』

2025年製作／101分／日本



■配信期間

2026年1月30日（金）0:00～ J:COM STREAMの見放題にて最速配信＊

※公開初日に行われた舞台挨拶を映像化した『MARINES DOCUMENTARY 2025 舞台挨拶』、劇場公開時のコメンタリー副音声を、選手が語り映像付きで楽しめる特別版『MARINES DOCUMENTARY 2025 ビジュアル版コメンタリー』も1月30日（金）よりJ:COM STREAMの見放題にて配信いたします。



■出演

千葉ロッテマリーンズ監督・選手・コーチ・OB



■ナレーター

ピエール瀧



■ストーリー

Vision2025を掲げ、新たな常勝軍団となるべく臨んだシーズン。気づけば優勝から最も遠い場所にいた。この映画は2025年の敗北を描く。それは、決して心地よい物語ではない。この映画に価値があるとしたら、それは、敗北の中でもがき続けた選手たち、彼らを支えたスタッフ、そして、敗北を超えて応援し続けてくれたファンの姿を記録し、描くことにある。負けっぱなしでは終われない、すべての敗れざる者たちへ。

＊旧型チューナーをご利用の方は、最新チューナー（J:COM LINK）に交換いただくことでご視聴いただけます。最新チューナーへの交換について詳しくはこちら(https://www.jcom.co.jp/campaign/charge_free/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_chargefree&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

＜J:COM STREAM について＞

「J:COM STREAM」は、J:COMが提供する動画配信サービスです。人気のアニメ・国内外の映画やドラマ、さらにTELASA・Paramount＋の作品など、多彩なコンテンツを提供しています。

「J:COM TV シン・スタンダード」なら、「J:COM STREAM」とライブ放送も充実の専門チャンネルがセットで楽しめます。

