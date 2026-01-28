インタラクティブ、富山の求人・人材ビジネス領域において株式会社MAEと業務提携

インタラクティブ株式会社

インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、富山における求人・人材ビジネス領域を円滑的かつ発展的に展開し、地域での採用課題を解決に導き事業成長を支援すべく、株式会社MAE（本社：富山県富山市、代表取締役社長：前田 大介、以下「MAE」）と2025年10月23日（木）に業務提携しましたのでお知らせいたします。

今後は、本日2026年1月28日にグランドオープンした富山エリア・富山企業に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ富山」をMAEと提供していくほか、地域企業の人材採用をテーマにしたセミナーなども協力して検討してまいります。

■業務提携の背景について

インタラクティブは、地域の求人市場が抱える課題を解決するべく、地域に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」を運営し、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛において、各地で地域に根ざした展開を進めています。

MAEは、富山を拠点に事業を展開する中で、地域の企業や人の営み、働くことと暮らすことが地続きである富山ならではの魅力を発信し、地域と関わる人を増やす取り組みを行ってきました。

このたび、インタラクティブが地域展開の第八のエリアとして「ジョブアンテナ富山」を立ち上げるにあたり、その事業ビジョンである「富山の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」と、MAEがこれまで取り組んできた地域との関係性づくりの方向性には高い親和性があることから、業務提携に至りました。

■業務提携の内容について

本業務提携を通じて、富山で働くこと、富山で暮らすことに関心を持つ人々と、地域に根ざした企業が出会う機会を広げ、富山における持続的な人の流れや事業の発展につなげていくことを目指します。インタラクティブが有するマーケティングノウハウやリソースと、MAEがこれまで培ってきた地域企業とのネットワークや人材領域での知見を相互に活かしながら、「ジョブアンテナ富山」の掲載企業の拡大とサービスの浸透に向けて取り組んでいきます。

また将来的には、地域企業の人材採用や組織づくりをテーマとしたセミナーの開催や、富山の企業にとって有益な採用支援メニューの開発などについても、両社で協力しながら検討していく予定です。

■ジョブアンテナ富山について

2026年1月28日にグランドオープンした「ジョブアンテナ富山」は、富山エリア・富山企業に特化した求人マッチングサービスです。企業側から求人情報を掲載するだけでなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」という意思を示し合える機能や、ダイレクトスカウト機能を通じたメッセージのやり取りにより、双方向のコミュニケーションが可能な点が特徴です。富山に特化した求人サービスとして、企業と人との出会いをより身近で現実的なものにすることを目的に提供しています。

https://toyama.jobantenna.jp/

■MAEについて

名称 ：株式会社MAE

所在地 ：富山県富山市向新庄町一丁目18番47号

代表者 ：代表取締役 前田 大介

設立 ：1966年2月

URL ：https://mae-toyama.co.jp/

■インタラクティブについて

名称 ：インタラクティブ株式会社

所在地 ：沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32

代表者 ：代表取締役社長 臼井 隆秀

設立 ：2009年2月

URL ：https://www.inta.co.jp/