【新機能リリース】中小企業の業務効率改善 チャットボット「Pathio AI Chat」にマルチリンガル機能を追加
中小企業向けにチャットボットサービスを開発・提供する株式会社プライムネット（本社：新潟県新潟市、代表：海津雄二）は、同社が提供するチャットボットサービス「Pathio AI Chat」において、新たにマルチリンガル機能を実装したことをお知らせします。
本機能により、管理者は日本語の資料を登録するだけで、ユーザー（質問者）が入力した言語に応じた回答を自動で返すチャットボットを運用することが可能となります。
地域企業が抱える人手不足や業務効率化の課題に対し、「低コスト」で「シンプル設計」の導入しやすいチャットボットで、地域企業の活性化に貢献いたします。
Pathio AI Chat 公式サイト :
https://chat-site.pathio-ai.com/
■ 新機能：マルチリンガル機能で多言語対応を実現
今回追加したマルチリンガル機能では、ユーザーが質問した言語を自動で判別し、同じ言語で回答を行うことが可能です。
【特長】
- 登録データは日本語のままでOK
- 翻訳作業の手間はなし
【活用シーン】
- 外国人のお客様へのカスタマーサポート
- 技能実習生・外国籍スタッフ向けの社内問い合わせ対応 など
多言語対応が求められる様々な場面でご活用いただけます。
最大約2カ月間の無料トライアル :
https://chat-site.pathio-ai.com/
■ 開発背景
Pathio AI Chatは、中小企業でも無理なく導入・運用していただけるよう開発したチャットボットサービスです。
お客様から「外国籍のスタッフにもわかりやすく業務手順などを共有したい」といったご要望を受け、この度、マルチリンガル機能を実装いたしました。
職場での多言語対応だけでなく、インバウンド需要の高まりもあり、日本語以外での対応を求められる場面は少なくありません。
利用者の言語に合わせて回答するマルチリンガル機能で、多言語対応を手間なく、スムーズに行うことが可能です。
■ Pathio AI Chatの特長
Pathio AI Chatは、中小企業でも導入しやすい価格と、シンプルな設計を特長とするAI型チャットボットです。
- 必要な機能に絞り込むことで低価格を実現
- ITやAIに詳しくない方でも簡単に導入・運用が可能
- 最短1か月から利用可能なため、試験導入やイベント、繁忙期のみの利用にも対応
本サービスはシナリオ型ではなくAI型のチャットボットで、既存のPDFやWordファイルなど、テキスト情報を含むデータをアップロードするだけで利用を開始できます。
利用用途としては、総務・管理部門の業務効率化を目的とした社内利用や、カスタマーサポートでの問い合わせ対応などが挙げられます。
Pathio AI Chat 公式サイト :
https://chat-site.pathio-ai.com/
■ キャラクター設定による親しみやすい対話
既存機能として、回答するチャットボットの口調を設定できる「キャラクター設定」機能を搭載しています。
ロボットや執事などのキャラクターを選択することで、親しみやすく、質問しやすいチャットボットを作成できます。
また、企業独自のオリジナルキャラクターがある場合には、そのキャラクターに合わせた口調を自由に設定することも可能です。
■ 無料トライアルについて
Pathio AI Chatでは、導入前に操作性や活用イメージを確認いただける無料トライアルを受付中です。
実際の業務データを用いて、マルチリンガル機能を含むサービスの使用感をお試しいただけます。
最大約2カ月間の無料トライアル :
https://chat-site.pathio-ai.com/
■ 会社概要
会社名：株式会社プライムネット
所在地：新潟県新潟市中央区東大通2丁目3番26号 プレイス新潟2F
代表者：代表取締役 海津雄二
URL：https://primenet-group.com/
TEL：025-290-5777
会社ホームページ :
https://primenet-group.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社プライムネット
担当：伊野・畠山
TEL：025-290-5777
E-mail：kikaku@prime-gr.jp