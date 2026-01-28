地域医療連携の「今」と「これから」を紐解く （新刊『メディカライアンス』を刊行）

株式会社ギミック

日本最大規模の医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、医療プラットフォーム事業を展開する株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横嶋 大輔、以下「当社」）は、書籍『メディカライアンス』を2026年1月30日に発売します。

発刊の背景

書籍『メディカライアンス』

本書発行の背景には、編集部が全国の医療現場を取材する中で強く感じてきた問題意識があります。医師が「もっと適切な紹介がしたい」と願っていても、紹介先の情報が十分に共有されていないために患者が納得しきれない現実、そもそも医師と患者の信頼関係がなければスムーズな医療連携は実現できないという根源的な課題、そして医療・介護の資源が限られる中、地域全体で患者を支える発想への転換が急務であるという危機感。こうした声が各地から寄せられていました。

編集部は、現場の葛藤や不安、そして「より良い地域医療をつくりたい」という医療者の真摯な思いを目の当たりにし、これらの課題を可視化し、関係するすべての人が未来の地域医療をともに考えるための土台をつくるべきだと確信し、本書の執筆に至りました。

書籍『メディカライアンス』について

本書は、従来の「病院×クリニック」連携では解決しきれない課題に着目し、「クリニック×病院×介護」が面でつながる「あるべき医療連携」の姿を提案します。また、コロナ禍で弱まった「顔の見える医療連携」の再構築の重要性を指摘し、開業医アンケートをもとに現状の課題を多面的に分析しています。

さらに、患者・家族の声や、紹介する側・受ける側双方の視点、そして様々な工夫のもとより良い地域医療連携を実践されている医療機関の事例を取り上げ、患者・医療機関・地域の三者が利益を共有する「Win-Win-Win」の連携の姿を具体的に提示します。また、医科歯科連携、診診連携、介護連携、開放型病床や医療機器の共同利用、地域横断型連携を後押しするデジタルツールの活用など、円滑な地域医療連携の実現に必要不可欠な取り組みも紹介しています。

本書は、地域に根ざしながら持続可能な医療提供体制を構築したいクリニック・病院経営者、医療連携室、介護事業者など、医療・介護の垣根を越えて連携を進めるすべての医療職にとって有益な指針となる内容です。

書籍情報

出版社：プレジデント社

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年1月30日（金）

著者：ドクターズ・ファイル編集部／ホスピタルズ・ファイル編集部

仕様：単行本（ソフトカバー）160ページ

寸法： 18.8 x 13 x 2 cm

ISBN：978-4833452717

●本書はAmazonにて好評発売中です。詳細は以下をご参照ください。

書籍の詳細はこちら :https://amzn.asia/d/7uyr111

＜目次＞

Chapter01 データで読み解く、病診連携の現在地

Chapter02 考えるべき軸。紹介状は“誰のため”？

Chapter03 Win-Win-Winの関係こそが最適解

Chapter04 今こそ変革を！ 未来へ踏み出す第一歩

Chapter05 Front Line ～未来型医療連携の萌芽を知る～

