地域医療連携の「今」と「これから」を紐解く （新刊『メディカライアンス』を刊行）
日本最大規模の医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、医療プラットフォーム事業を展開する株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横嶋 大輔、以下「当社」）は、書籍『メディカライアンス』を2026年1月30日に発売します。
書籍『メディカライアンス』
発刊の背景
本書発行の背景には、編集部が全国の医療現場を取材する中で強く感じてきた問題意識があります。医師が「もっと適切な紹介がしたい」と願っていても、紹介先の情報が十分に共有されていないために患者が納得しきれない現実、そもそも医師と患者の信頼関係がなければスムーズな医療連携は実現できないという根源的な課題、そして医療・介護の資源が限られる中、地域全体で患者を支える発想への転換が急務であるという危機感。こうした声が各地から寄せられていました。
編集部は、現場の葛藤や不安、そして「より良い地域医療をつくりたい」という医療者の真摯な思いを目の当たりにし、これらの課題を可視化し、関係するすべての人が未来の地域医療をともに考えるための土台をつくるべきだと確信し、本書の執筆に至りました。
書籍『メディカライアンス』について
本書は、従来の「病院×クリニック」連携では解決しきれない課題に着目し、「クリニック×病院×介護」が面でつながる「あるべき医療連携」の姿を提案します。また、コロナ禍で弱まった「顔の見える医療連携」の再構築の重要性を指摘し、開業医アンケートをもとに現状の課題を多面的に分析しています。
さらに、患者・家族の声や、紹介する側・受ける側双方の視点、そして様々な工夫のもとより良い地域医療連携を実践されている医療機関の事例を取り上げ、患者・医療機関・地域の三者が利益を共有する「Win-Win-Win」の連携の姿を具体的に提示します。また、医科歯科連携、診診連携、介護連携、開放型病床や医療機器の共同利用、地域横断型連携を後押しするデジタルツールの活用など、円滑な地域医療連携の実現に必要不可欠な取り組みも紹介しています。
本書は、地域に根ざしながら持続可能な医療提供体制を構築したいクリニック・病院経営者、医療連携室、介護事業者など、医療・介護の垣根を越えて連携を進めるすべての医療職にとって有益な指針となる内容です。
書籍情報
出版社：プレジデント社
定価：1,760円（税込）
発売日：2026年1月30日（金）
著者：ドクターズ・ファイル編集部／ホスピタルズ・ファイル編集部
仕様：単行本（ソフトカバー）160ページ
寸法： 18.8 x 13 x 2 cm
ISBN：978-4833452717
＜目次＞
Chapter01 データで読み解く、病診連携の現在地
Chapter02 考えるべき軸。紹介状は“誰のため”？
Chapter03 Win-Win-Winの関係こそが最適解
Chapter04 今こそ変革を！ 未来へ踏み出す第一歩
Chapter05 Front Line ～未来型医療連携の萌芽を知る～
会社概要
株式会社ギミック
代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO：横嶋 大輔
本社：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階（総合受付）・7階
https://www.gimic.co.jp/
当社は「健康を願う人と守る人の『不』を『希望』に」というパーパスのもと、患者・医師・医療機関が抱える「不（不安・不信・不便）」を解消することを目指しています。事業は、安心してクリニックを選べる仕組みを提供し、その安心感に基づいた適切な医療の提供を実現するマッチング領域と、医療機関の運営や成長を支援する多様なサービスを展開するその他業務領域で構成されています。
主力サービスは、患者にとって最適なかかりつけ選びをサポートする医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」、医療情報マガジン「頼れるドクター」。その他、医療機関専用情報共有アプリ「ドクターズ・ファイル メディパシー(medipathy)」、クリニック専用人事評価/人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ(CLINICO)」、医療系求人情報サイト「ドクターズ・ファイル ジョブズ(JOBS)」、LINE連携型予約管理システム「ドクターズ・ファイル アポ レジタス」など、医療特化型のプラットフォームを展開。
【マッチング領域】
ドクターズ・ファイル： https://doctorsfile.jp/
頼れるドクター： https://doctorsfile.jp/book/
ホスピタルズ・ファイル： https://hospitalsfile.doctorsfile.jp/
【その他業務領域】
ドクターズ・ファイル メディパシー（medipathy）： https://medipathy.doctorsfile.jp/
ドクターズ・ファイル クリニコ（CLINICO）： https://clinico.doctorsfile.jp/
ドクターズ・ファイル ジョブズ（JOBS）： https://doctorsfile.jp/jobs/
ドクターズ・ファイル アポ レジタス： https://reserve.doctorsfile.jp/
