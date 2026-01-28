地域展開の全国八番目のエリアとして、富山に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ富山」を1月28日にグランドオープン

インタラクティブ株式会社

地域のイノベーションを加速するインターネットベンチャー、インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、富山エリア・富山企業に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ富山」を、2026年1月28日（水）にグランドオープンしました。なお、ジョブアンテナ富山には富山に拠点を持つベンチャー企業から富山の地元企業まで、本日時点で30社以上の企業情報・100件以上の求人情報が掲載されています。

ジョブアンテナ富山：https://toyama.jobantenna.jp/

■ジョブアンテナの地域展開について

ジョブアンテナは、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「地域に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も地域に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。

2016年からの沖縄におけるサービス運営で明らかになったことは、全国規模の求人サービスは機能・情報量ともに豊富な一方で、地域の企業や求職者にとっては普段使わない機能なども搭載されており、検索結果にはノイズも含まれることから、狙いの企業や求人に辿り着くまでに「応募のミスマッチ」が発生しているということでした。また、地域の求人サービスの傾向としては、求人誌面を基にしたページ構成が主流であることから情報発信も一方通行になりがちで、双方向性を有した求人マッチングサービスは多くないという実態がありました。

このような地域の求人市場の課題を解決するべく、インタラクティブは2021年から北海道へ進出し、北海道新聞社とともに道内企業に特化してサービスを開始しました。2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛において各地域の求人・転職メディア市場に参入し、現地にてジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。

ジョブアンテナの登録会員数は、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛の七拠点合計で12万人を突破しています。また、延べ3,500社以上の企業様から利用いただくとともに、沖縄でのサービスインから累計で25万件以上のマッチング*1創出に成功しており、「地域の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」として求職者に活躍できる場の紹介を着実に広げています。そして、各進出エリアにて会員・企業の獲得に取り組みながら、別の新たな地域でもジョブアンテナを展開するべく準備を進めてきました。

*1：求職者からの応募件数および「お互いにいいかも」の成立件数を合算

■富山市場への参入理由について

第二次産業のウエイトが大きい富山は、医薬品関連の製造業をはじめ、金属機械や化学、繊維、エレクトロニクスなど、多彩な産業が立地しており、全国的なトップ企業からオンリーワン企業、幅広い地場商社などが数多く集積しています。また、富山には様々な分野で活躍するベンチャー企業が存在しており、特にヘルスケア分野やITを活用した農業分野などが注目されるなど、地域経済の活性化や新たな雇用創出を図っています。

この他、若年層女性をはじめとした人口減少に歯止めをかけるため、デジタル分野を中心とする人材育成や企業誘致・官民連携に力を入れていることや、富山は北陸三県で県内総生産が最も高いことを踏まえ、ジョブアンテナ地域展開の第八のエリアおよび北陸地方における初の拠点として、インタラクティブは富山の求人・転職メディア市場に参入し「ジョブアンテナ富山」を開始することを決定しました。

今後は、企業と求職者のベストマッチングを一層多く生み出していくことができるよう、地域での転職活動に役立つ機能を追加していく予定です。そして、既存地域での実績をもとにサービスの競争優位性を強化していくことで、「富山の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」が実現できるよう取り組んでまいります。

「ジョブアンテナ富山」について詳細は、以下のページをご覧ください。

https://toyama.jobantenna.jp/

■ジョブアンテナ富山の主な特徴

・地域に特化した求人マッチングサービス：

ジョブアンテナ富山は、富山県に特化した求人マッチングサービスです。掲載求人は富山県に拠点を持つ企業や事業者だけであり、登録会員データベースも富山県での転職希望がある求職者に特化されていることから、採用のミスマッチが極力起こりにくい求人サービスとなっているのが特徴です。

・求人掲載数は無制限で高コストパフォーマンス：

ジョブアンテナ富山の料金体系は、契約期間のみで求人掲載数は無制限となっています。そのため、求人数を増やしても費用が上がることは無く、複数の部署で採用を検討している企業にとっては最適なサービスとなっています。また、同一のポジションに対しても異なる切り口で求人を複数出して応募を増やすことにより、採用単価をより抑えたコストパフォーマンスの高い採用活動を可能にします。

・「攻めの採用」ができる双方向なマッチング機能：

マッチングには、従来の「待ちの採用」だけでなく、求職者や掲載企業に対して積極的にアプローチができる「攻めの採用」を取り入れています。流れはシンプルで、気になる企業や求職者がいたら、まずは「いいかも！」というサインを送り合い、双方でマッチングをしたら「お互いにいいかも！」が成立、その後はチャット形式でやり取りが可能になります。「いいかも！」によるカジュアルかつ迅速な接触が、求職者のエンゲージメントを高めて採用を成功に導きます。なお、富山版オリジナルの「えっらいいいかも！」を送ることで、受け取った企業や求職者に対して、より強く興味を持っているとアピールすることもできます。

・プロのライターによるハイクオリティな求人ページ：

ジョブアンテナ富山では、プロのライターが取材・写真撮影・求人原稿の作成を行い、ストーリー性のある求人ページを制作します。ページ内では、「やっていること」や「ビジョン」といったシンプルな項目と豊富なビジュアルで企業の社風や価値観を分かりやすく訴求し、企業や求人の魅力を最大限に引き出します。情報が充実しているからこそ、求職者にも魅力が伝わり、採用のミスマッチを減らすことができると考えています。

■「ジョブアンテナ富山」の画面イメージ ※画像は開発中のものです

■インタラクティブについて

インタラクティブは、地域のイノベーションを加速するインターネットベンチャーです。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは全国展開を進めており、北海道や福岡をはじめ全国八地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。

代表取締役社長 臼井 隆秀

所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32

設立年月日 2009年2月5日

URL https://www.inta.co.jp/