香川県観音寺市が不要品リユース事業で「おいくら」と連携を開始

株式会社マーケットエンタープライズ

香川県観音寺市（市長：佐伯 明浩）と株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証プライム・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、地域社会における課題解決を目的としたリユース事業に関する協定を締結し、2026年1月28日（水）より連携をスタートいたします。マーケットエンタープライズが運営するリユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不要品を捨てずに再利用する仕組みを構築し、観音寺市の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指します。

■背景・経緯

観音寺市では、ごみ処理費用の負担増加に加え、ごみとして排出された不要品の中にリユース可能なものが多く含まれていることを課題と感じており、市民に向けたリユース活動の周知・啓発につながる新たなリユース施策の導入を検討しておりました。他方、マーケットエンタープライズは、リユース事業を中心にネット型事業を展開し、これまで、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」への参画や、「楽器寄附ふるさと納税」実行委員会の一員として活動を続けるなど、官民の垣根を超えたSDGsへの取組に注力してまいりました。そうした中で、マーケットエンタープライズが観音寺市に働きかけ、「リユース活動促進による循環型社会の形成を目指したい」という互いのニーズが合致したため、「おいくら」※1を用いた今回の取組が実現いたしました。

※1 「おいくら」とは

「おいくら」は、マーケットエンタープライズが展開する、リユースプラットフォームです。不要品を売りたい方が「おいくら」を通して査定依頼をすると、全国の加盟リユースショップに一括査定依頼され、買取価格・日時・買取方法・口コミなどを見て比較することができます。一度の依頼だけで不要品の査定結果をまとめて比較し、売却できる手軽さが好評で、これまでおよそ155万人（2025年6月末日時点）の方にご利用いただいております。

ウェブサイト：https://oikura.jp/

■観音寺市の課題と「おいくら」による解決策

観音寺市では、自己搬出にて有料の粗大ごみ回収を行なっておりますが、大型品や重量のあるものでも、市民が自宅の外へ運び出す必要があります。「おいくら」は、希望すれば自宅の中まで訪問し、運び出しまで対応する出張買取が可能で、大型品や重量のあるものでも売却が容易にできるようになります。加えて、冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法対象製品も、まだ使えるものであれば買取できる可能性があります。「おいくら」を通じて買取依頼を行えば、最短で当日の不要品売却・受け渡しが可能となります。なお、市民のサービス利用はもちろん、市の費用負担もありません。

■今後について

1月28日（水）13時00分（公開時間が前後する可能性があります）に観音寺市ホームページ内（https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/gomi/12416.html）へ「おいくら」の情報が掲載され、直接不要品の一括査定申し込みが可能になります。観音寺市と「おいくら」の連携により、二次流通の更なる活性化による循環型社会の実現や社会全体での不要品削減が見込まれると共に、自治体の廃棄物処理量や処理コスト削減にもつながります。また、本取組によって、売却という手軽なリユース手段が市民に認知されれば、「廃棄ではなく、リユースする」という選択肢が増え、多様化する不要品処分ニーズに応えることができます。加えて、市民のリユースに対する意識の変化、循環型社会形成の促進につながります。この官民一体の取組によって、循環型社会の形成に向けた社会的側面・経済的側面の双方の課題解決を目指してまいります。

■香川県観音寺市

観音寺市は、四国のほぼ中央部、香川県の西南部に位置し、穏やかな瀬戸内海の燧灘（ひうちなだ）に面しています。国道11号、377号が北東から南西に走っており、それに平行して四国横断自動車道があり、大野原インターチェンジを有しています。また、特急列車の停車するJR観音寺駅のほか、豊浜駅、箕浦駅があり、高松、岡山、松山までそれぞれ約1時間と交通の便に恵まれています。名勝「琴弾公園」の有明浜は、「日本の渚百選」及び「日本の夕日百選」に認定されています。有明浜（琴弾公園）には、観音寺市のシンボルとも言える銭形砂絵「寛永通宝」が描かれています。1633年に藩主の生駒高俊公を迎えるために一夜にして作られたと伝えられているこの巨大な砂絵は、見れば健康で長生きし、お金に不自由しないといわれています。また、沖合の伊吹島で獲れる「伊吹いりこ」は、網元が水揚げから製造までを一貫して行なうことで鮮度にこだわって生産されており、讃岐うどんのダシに欠かせない名産品です。

人口：55,543人（男性26,821人、女性28,722人）（2026年1月1日）

世帯数：25,838世帯（2026年1月1日）

面積：117.83平方キロメートル（2026年1月1日）

ウェブサイト：https://www.city.kanonji.kagawa.jp/

■株式会社マーケットエンタープライズ

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営など複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場。2021年2月に東証一部へ市場変更の後、2022年4月にはプライム市場へ上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。観音寺市の「おいくら」サービス導入により、導入自治体は全国で298にのぼります。

「おいくら」自治体向け ウェブサイト：https://oikura.jp/lg/

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/