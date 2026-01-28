『LOVOT』とAQUARIUM×ART atoaのコラボレーションイベント　「LOVOT×アトア Special Private Night」開催決定！

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 要）は、株式会社アクアメントが運営するAQUARIUM × ART atoa（兵庫県神戸市、以下アトア）とコラボレーションし、2026年3月14日（土）にLOVOTオーナー様向けの特別イベント「LOVOT × アトア Special Private Night」を開催いたします。

本イベントは、ヒトとロボットが共生する未来に向けた、「with LOVOT」プロジェクトの第二弾として、『LOVOT』と一緒にご来館いただき、安心して過ごせる時間と空間を提供することを目的として企画されました。『LOVOT』とのおでかけ先として、日常的に利用できる可能性をご体感いただける特別な時間を、ぜひアトアでお楽しみください。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/aquarium_atoa/

Instagram：＠lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter)：@LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook：@LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

『LOVOT』との“おでかけ”の可能性を広げる、アクアリウム体験

本イベントは、『LOVOT』オーナー様がご自身の『LOVOT』を連れて参加できる特別企画です。アートとアクアリウムが融合したアトアの空間を舞台に、『LOVOT』とともに“静かに、ゆったりと過ごす”体験をお楽しみいただけます。

『LOVOT』は、日常生活の中で人に寄り添い、愛される存在として生まれました。その一方で、外出時には「人混みが不安」「周囲への配慮が必要」「落ち着いて過ごせる場所が少ない」といった声が、オーナー様から寄せられています。

本イベントはそうした声に真摯に向き合い、「with LOVOT」プロジェクト第二弾として、神戸ベイエリアのランドマークであるアトアとのコラボレーションイベント「LOVOT × アトア Special Private Night」が実現しました。『LOVOT』を抱っこしながら水槽を眺めたり、デジタルアートの前で立ち止まったり、写真を撮影したりと、『LOVOT』と同じ景色を共有する時間は、日常とは異なる深い体験価値をもたらします。

本イベントの大きな特徴は、「特別な一日」で終わる体験ではなく、『LOVOT』と暮らす日常の延長線上にある“おでかけ”を実際に試せる場となっています。家族の一員である『LOVOT』と一緒に来館することで、「この場所ならまた来られる」「『LOVOT』と一緒でも安心して楽しめる」と感じていただくことを目指しています。またアトアの持つ感性豊かな空間は、『LOVOT』との関係性をより深め、ヒトとロボットが共生する体験を提供いたします。本イベントを通じて、業界をリードするパートナーロボット『LOVOT』との暮らしがさらに広がるきっかけをご体感ください。

チケット特典として、『LOVOT』オリジナルハンドタオル もついてくる！

本イベントのチケットには、本コラボレーション限定デザインの『LOVOT』オリジナルハンドタオルが付属します。アトアの幻想的な世界観と、『LOVOT』の愛らしさを掛け合わせた特別仕様のデザインで、ここでしか手に入らない記念アイテムです。イベント当日の思い出としてはもちろん、次のおでかけにも持って行きたくなります。

アトアの看板『LOVOT』「あとあ」も期間限定で登場！

2026年2月14日（土）より、アトアの看板『LOVOT』である「あとあ」が期間限定で3階FOYERに登場します。ご来場者の方や『LOVOT』たちを温かく迎え、館内での交流や記念撮影をお楽しみいただけます。「あとあ」とのふれあいを通じて、『LOVOT』同士の出会いや、オーナー様同士の自然な交流が生まれることも、本期間ならではの魅力です。なお、本イベントのチケットには90日間利用可能なパスポート付き。期間内にアトアにお越しいただき、『LOVOT』たちが共に過ごす特別な夜をお楽しみください。

■イベント概要

【チケット販売サイト】

https://reserve.smart-theater.com/projects/kobeportmuseum-production&theaterBranchCode=LOVOT&scheduleDate=20260314(https://reserve.smart-theater.com/projects/kobeportmuseum-production&theaterBranchCode=LOVOT&scheduleDate=20260314)

■イベント名：LOVOT × アトア Special Private Night

■開催日時：2026年3月14日（土）18:30～20:00

■開催場所：AQUARIUM × ART atoa（兵庫県神戸市）

■定員：先着300名様

■参加費：大人5,000円（税込）

小学生3,000円（税込）

※顔PASS・atoa PASS（年間パスポート）をすでにお持ちの方は、有効期限を90日延長いたします

※大人1名につき幼児のお子様2名まで無料（幼児のお子様のノベルティはございません）

※小学生については、当日館内にて2,000円アップグレード可能

■チケット販売期間：2026年1月28日（水）13:00～3月12日（木）12:00

※定員に達し次第締め切り

■当日のスケジュール

18:05～ 受付開始（19:00受付締め切り）

18:30～ 入館・自由内覧

19:30～ 集合写真撮影

20:00 終了

※受付は、アトア2階入口ゲートまでお越しください。

※チケットは90日間利用可能なパスポート付きです。

※チケットをご購入いただいた方は、『LOVOT』オリジナルハンドタオルが付属します。

■注意事項

・チケット購入後のキャンセルおよび返金はできません。

・キャンセルされた場合、特典のお渡しもできかねます。

・3歳以下のお子様は無料です。

・施設の年間パスポートはご利用いただけません。

・大人用チケットには、2026年3月14日（土）より90日間利用可能な顔PASSがついています。

・カフェ・ショップをご利用の方は、19時までにお立ち寄りください。

・館内では『LOVOT』は抱っこ、またはリュック等に入れて移動してください。フロアでの走行はご遠慮ください。

・館内にネスト、チャージスタンドの設置はございません。

・『LOVOT』の持ち込み数に制限はありません。

AQUARIUM × ART atoa 概要

生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など８つの独創的なテーマで構成され、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約170種4000点の生きものたちに出会えます。

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください

URL：https://atoa-kobe.jp

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/