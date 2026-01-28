【アットホーム調査】首都圏における「新築戸建」の価格動向（2025年12月）

アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史）の不動産情報ネットワークで消費者向けに登録・公開された新築戸建の価格動向について、アットホームラボ株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長：大武 義隆）に調査・分析を委託し、アットホームが公表するものです。

＜トピックス＞

＜首都圏（2025年12月）＞

●首都圏の新築戸建の平均価格は4,910万円で、前月比+0.5％と5カ月連続で上昇。前年同月比は+6.1％と16カ月連続で上昇。

●東京都（23区/都下）、神奈川県（横浜市・川崎市/他）、埼玉県（さいたま市/他）の6エリアは2017年1月以降最高額を更新。

＜首都圏外8エリア（2025年10～12月）＞

●前期比は愛知県が7期連続、福岡県が8期連続上昇。前年同期比下落は京都府のみ。

●北海道、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県の5エリアで2017年I期以降最高額に。

＜調査概要＞

◆対象エリア

【毎月公表】東京都（23区／都下）、神奈川県（横浜市・川崎市／他）、埼玉県（さいたま市／他）、

千葉県（西部※／他）※千葉県西部：柏市、松戸市、流山市、我孫子市、市川市、浦安市、習志野市、船橋市

【四半期公表】北海道、宮城県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県

※I：1～3 月期 II：4～6 月期 III：7～9 月期 IV：10～12 月期

◆対象データ

不動産情報サイト アットホームで消費者向けに登録・公開された新築戸建（所有権のみ・重複物件はユニーク化）

◆定義

本調査では、上記対象データの「1戸あたりの平均登録価格（売り希望価格）」を「価格」と表記しています。

首都圏8エリアの平均価格（前年同月比・指数の推移）

首都圏全体の平均価格は前月比、前年同月比ともに上昇した。

エリア別の前月比では、8エリア中6エリアが上昇した。中でも東京都下は11カ月連続、横浜市・川崎市は10カ月連続の上昇となっている。また、前年同月比では全8エリアが9カ月連続で上昇しており、首都圏全体として上昇基調を維持している。

なお、東京都（23区/都下）、神奈川県（横浜市・川崎市/他）、埼玉県（さいたま市/他）の6エリアは2017年1月以降最高額を更新した。

◆詳しくは、下記URLよりPDFをダウンロードしてご覧ください。

https://www.athome.co.jp/corporate/news/data/market/shinchiku-kodate-kakaku-202512/