【ロッテリア】とろ～り濃厚チーズと牛肉の旨みがたまらない！ロッテリアの「フィリーチーズステーキバーガー」が今年も登場！
ロッテリアは、アメリカ・フィラデルフィア発祥の人気サンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいをバーガーで手軽に楽しめる、「フィリーチーズステーキバーガー」を昨年に続き販売します。
「フィリーチーズステーキバーガー」は、ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉や、オニオンを合わせ、とろ～り濃厚なレッドチェダーチーズソース、スパイシーでスモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品です。
また、トマトやレタスを合わせた「べジ フィリーチーズステーキバーガー」や、ハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」、ハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを「フィリーチーズステーキバーガー」の２倍に増量した、「ダブル フィリーチーズステーキバーガー」も販売します。
ぜひこの機会に、「ロッテリアのフィリーチーズステーキバーガー」をお楽しみください。
※表示価格は全て税込です。
※一部店舗を除く76店舗で販売予定です。（1月28日時点）
※2月下旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。
【商品概要】
New!!
商品名：フィリーチーズステーキバーガー
価格：620円
商品概要：ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉や、オニオンを合わせ、とろ～り濃厚なレッドチェダーチーズソース、スパイシーでスモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品です。
New!!
商品名：べジ フィリーチーズステーキバーガー
価格：680円
商品概要：「フィリーチーズステーキバーガー」に、トマトとレタスを合わせた一品です。トマトの程よい酸味がチーズや牛カルビ肉の濃厚な味わいを引き立て、シャキシャキのレタスが食感にアクセントを加えます。濃厚な味わいの牛カルビ肉やチーズと野菜の組み合わせをバランス良く楽しみたい方におすすめです。
New!!
商品名：スパイシー フィリーチーズステーキバーガー
価格：680円
商品概要：「フィリーチーズステーキバーガー」に、ピリッとした辛みが特長のハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせました。チーズのまろやかな味わいに、スパイシーな風味をアクセントに加えた食欲をそそる一品です。
New!!
商品名：ダブル フィリーチーズステーキバーガー
価格：990円
商品概要：「フィリーチーズステーキバーガー」のハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを約２倍に増量した贅沢なバーガーです。フィリーチーズステーキの濃厚な旨みを存分にご堪能いただける一品に仕上げました。