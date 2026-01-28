株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営する旅行情報サイト『じゃらんニュース』は、「一日遊べる温泉テーマパーク」に関するアンケート調査を行いましたので、その結果をお知らせします。TOP10には季節や天気を問わず楽しめる全天候型から、多彩な風呂やプールが充実した施設まで、エンタメ要素満載の一日遊べるスポットがランクインする結果となりました。

■一年中ハワイ気分！温泉もプールも満喫できる「スパリゾートハワイアンズ」が1位を獲得

『じゃらん』一日遊べる温泉テーマパークランキング

寒さが一段と厳しくなるこの季節、心も体もほっと温まる温泉やスパが恋しくなる頃ではないでしょうか。今回は、温泉とプールが両方あったり、岩盤浴やさまざまなお風呂が楽しめたりする館内施設充実の“一日遊べる温泉テーマパーク”についてアンケート調査を実施しました。第1位に選ばれたのは、福島県「スパリゾートハワイアンズ」。6つのテーマパークを備えた全天候型のエンターテインメント施設で、年中常夏！いつでもハワイ気分を味わえます。第2位には、神奈川県「箱根小涌園ユネッサン」がランクイン。箱根の温泉を気軽に楽しめる温泉アミューズメントパークで、ユニークなお風呂や一年中遊べるプールも魅力です。そのほか、旅行情報サイト『じゃらんニュース』では、TOP10以外にもおすすめの温泉テーマパークを厳選して紹介しています。（温泉テーマパーク：https://www.jalan.net/news/article/180729/）

この冬は、遊びも癒やしもたっぷり満喫できるスポットで、のんびり過ごす特別な休日を計画しませんか？レストランや宿泊施設を併設している施設もあるので、ぜひチェックしてみてください。

■全天候型や多彩な風呂からプールまで一日過ごせる温泉テーマパークが続々ランクイン！

1位：スパリゾートハワイアンズ【福島県】

6つのテーマパークを楽しめる全天候型のエンターテインメント施設です。迫力満点のスライダーや流れるアクアリウムプールで一年中遊べるウォーターパーク、水着で楽しめるスパや多彩な温泉浴も魅力です。「江戸情話 与市」の大露天風呂では、季節の風を感じながら湯屋気分を満喫できます。さらに、名物フラガールショーやファイヤーナイフダンスを楽しめば、心も体もハワイ気分に浸れる一日を過ごせます。

（画像提供：スパリゾートハワイアンズ）

2位：箱根小涌園ユネッサン【神奈川県】

季節や天気を問わず楽しめる全天候型の温泉アミューズメントパークです。水着で遊べる温泉「ユネッサン」には、ワイン風呂や本格コーヒー風呂など、個性的なお風呂が充実。水着やタオルはレンタル・購入可能で、手ぶらで立ち寄れるのも嬉しいポイント。本格日帰り温泉「元湯 森の湯」には、貸切風呂（要予約・別途料金）もあり、家族やカップルで過ごすのにぴったりです。

（画像提供：箱根小涌園ユネッサン）

3位：クアリゾート湯舟沢【岐阜県】

3つのゾーンからなる一日過ごせる施設。「天然温泉ゾーン」では、とろみのある肌触りのよい100％天然温泉につかり、露天風呂やサウナでゆったりできます。「プールゾーン」には全長60m超のウォータースライダー付き屋内温水プールや、夏季限定の屋外流水プールを完備。「バーデゾーン」では、水着で入れるスパエリアに13種類の浴槽があり、ジェット水流や気泡で体をほぐしながら、寝そべる・座る・歩くなどのスタイルで楽しめます。

（画像提供：クアリゾート湯舟沢）

4位：Terme VILLA ちゅらーゆ【沖縄県】

ホテル「ザ・ビーチタワー沖縄」に隣接する温泉施設です。露天風呂では地下1,400mから湧き出る100％天然温泉の掛け流しを堪能。屋外には亜熱帯植物に囲まれたヒーリングプールがあり、リラクゼーション体験が楽しめます。さらに、目の前のサンセットビーチへ出入りできる多目的プールや、東シナ海を望む浅瀬プールもあり、ゆったり過ごせます。

※多目的プール・浅瀬プールは11月～3月中旬まで冬季休業

（画像提供：Terme VILLA ちゅらーゆ）

5位：龍宮城スパホテル三日月【千葉県】

都心から車で約40分、約5万6,000坪の広大な敷地を誇る複合型オーシャンリゾートです。屋内プール「アクアパーク」と屋外プール「オーシャンスパ」が通年で楽しめ、夏季限定で屋外「ガーデンプール」もオープンします。東京湾を一望できる展望大浴場や多彩な風呂で癒やされ、館内にはキッズガーデンや動物園などの施設も充実。ホテルは全室オーシャンビューで、週末には海岸で花火も打ち上がります。

（画像提供：龍宮城スパホテル三日月）

6位：リゾナーレ八ヶ岳 プール「il mare」【山梨県】

リゾナーレ八ヶ岳内にある全天候型屋内プール。毎時10分間、最大1.2mのビッグウェーブが押し寄せる広々としたプールを体験できます。森をイメージしたキッズエリアは0歳から利用可能で、プールデビューにも最適。SUP体験やスイムウェア、浮き輪などのレンタル品も充実し、遊んだ後はスパゾーンの屋外ジェットバスでくつろげます。※日帰り利用は完全予約制、前日17時までにWEBでチケットを購入

（画像提供：リゾナーレ八ヶ岳）

7位：東京ドーム天然温泉 Spa LaQua【東京都】

地下から湧き出る天然温泉（加温・循環ろ過）を使用した都心のスパリゾートです。露天風呂や炭酸泉、シルキーバスなど多彩なお風呂とサウナでリフレッシュ。別途有料の「ヒーリング バーデ」では岩盤浴や南国リゾートのような空間でゆったり過ごせます。レストランやカフェも充実し、東京ドームシティの遊園地やショッピングと併せて一日中遊べます。

（画像提供：東京ドーム天然温泉 Spa LaQua）

8位：SPAWORLD HOTEL＆RESORT【大阪府】

世界各国をテーマにした風呂や岩盤浴が楽しめる温浴複合施設。古代ローマ風呂などの「ヨーロッパゾーン」やシンガポールSPAなどの「アジアゾーン」で異国情緒を味わえます。岩盤浴は世界8カ国をイメージした空間でリラックス。通年営業の「スパプー」には巨大スライダーやキッズプール、屋外には通天閣を望むインフィニティプールも！2025年11月のリニューアルでサウナシアターやプロジェクションマッピングが導入された風呂や、貸切風呂も追加。ホテル併設で宿泊も快適です。

（画像提供：SPAWORLD HOTEL＆RESORT）

9位：Ark Land Spa【長崎県】

長崎県伊王島の「i+Land nagasaki」内にあるスパ施設です。地下1,180mから湧く天然温泉を使った展望露天風呂や家族風呂、ハーブテント、テントサウナで癒やしを満喫。海を望む全天候型プールは水着で楽しめます。さらに「BOOK＆岩盤TERRACE」では1万冊の漫画と個室キャビンがあり時間無制限でのんびりできます。Ark Land Spaの岩盤浴は低温で、マンガを読みながら過ごせるほか、リーディングライト付き椅子型岩盤浴も設置されています。

（画像提供：i+Land nagasaki）

10位：天然温泉 仙台コロナの湯【宮城県】

複合施設「仙台コロナワールド」内にあり、約100坪の大露天風呂には岩風呂、炭酸風呂、壺風呂などの多彩な風呂があります。岩盤浴ゾーンにある「ForRest」（別途有料）には“お肌にいい、体にいい美容と健康”をテーマとした3種類の岩盤浴とクールダウンルームが設けられています。ドリンクバーが付いており、2万冊以上の漫画も設置して、一日中楽しめるのが魅力です。

（画像提供：天然温泉 仙台コロナの湯）

10位：指宿こころの湯【鹿児島県】

湯・食・美をテーマにした癒やしの温泉施設です。広々とした大浴場や掛け流しの露天風呂、4つの家族風呂に加え、泥パック風呂や岩盤浴、フィンランド式サウナなど多彩な温浴を楽しめます。食事処では「黒さつま鶏」など鹿児島ならではの料理を味わえ、宿泊施設も隣接しているので、ゆったり滞在できます。

（画像提供：指宿こころの湯）

調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：全国20代～50代

有効回答数：1,089 名

調査実施期間：2025 年11 月6 日（木）～2025 年11 月10 日（月）

調査機関：インテージ

