障害者等用駐車スペースの不適切利用を防ぐ新技術 ー ヤオコー川越霞ケ関店で運用開始

VEEMO株式会社

VEEMO株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：米山 玲男）は、展開するサービス「VEEMO Welfare（ビーモ ウェルフェア）」が、2026年1月28日より「ヤオコー川越霞ケ関店」で運用を開始いたします。

VEEMO Welfare（ビーモ ウェルフェア）について

VEEMO Welfareは、社会課題となっている「障害者等用駐車スペース」の適正利用を実現するために、車室の中央にスタンド（物理的に車室をブロックする機器）を設置し、ミライロIDと連携された方のみがアプリ操作によりスタンドを下げて車室を利用できます。

【主な特徴】

１．車室を物理的にブロックすることで適正利用以外の入庫を防止

２．デジタル障害者手帳「ミライロID」連携で、本当に必要な方のみが車室を利用可能

３．アプリで完結で、「障害者等用駐車スペース」設置施設での人員対応を削減

導入施設概要について

＜ヤオコー川越霞ケ関店＞

住所：埼玉県川越市大字的場2218番地2

上記の施設において、当社がシステムを提供しているアマノマネジメントサービス株式会社の「パーミット＋（パーミットプラス）」にてサービスを提供いたします。

障害者等用駐車スペース４台の内１台に機器を設置。

＜利用方法について＞

事前登録、利用方法は下記のリンクよりチラシをご確認ください。

▼ダウンロードリンク

https://prtimes.jp/a/?f=d79063-23-dbd6b7675efac80913daf1d93e25de5a.pdf

アマノマネジメントサービス株式会社について

当社は、駐車場を利用するすべての方が快適であるために、より安全で、安心に利用できる駐車場管理の提供を行っています。駐車場を通して、街と車をつなぎ、地域を活性化させるとともに、安全・持続可能な交通社会の実現に取り組んでいます。

デジタル障害者手帳「ミライロID」について

「ミライロID」は、障害者手帳を所有している方を対象としたスマートフォンアプリです。ユーザー は、障害者手帳の情報や求めるサポート内容などを登録でき、「ミライロID」を本人確認書類として認 めている事業者において割引が受けられるほか、障害種別に応じて、生活に役立つ情報などを受け取ることができます。また、クーポン提供やチケット販売、広告掲載、他サービスとのAPI連携も行っており、2024 年1月9日からは、オンラインショップ「ミライロストア」をアプリ内に開設しています。 ミライロID 公式サイト：https://mirairo-id.jp/

会社概要

会社名 ：VEEMO株式会社

所在地 ：〒135-8717 東京都江東区豊洲5丁目6番52号

代表者 ：代表取締役 米山 玲男

事業内容 ：駐車場探しアプリ「VEEMO」の開発・運営

バリアフリーソリューション「VEEMO Welfare」の開発・販売

公式サイト：https://veemo.jp/lp

お問合せ先

VEEMO株式会社 お問合せメール

mail：contact@veemo.jp