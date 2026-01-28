【1/28より】「【最大2000万円】宮城県の省エネ補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

宮城県の「ものづくり中小企業省エネルギー設備投資促進支援事業費補助金」が公募しています！

募集期限：令和8年2月27日(先着順)

性能の優れた省エネルギー設備等の導入に対して、最大2,000万円を補助します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=79608

------------

申請資格

以下(1)、(2)のいずれかに該当する者

(1)中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち、次に掲げる要件を全て満たす者

ア.宮城県内に本店又は主たる事業所を有する者

イ.製造業を主たる事業として営む者で、宮城県内に生産拠点を有する者（日本標準産業分類（令和5年総務省告示第405号）に規定する「食料品製造業」及び「飲料・たばこ・飼料製造業」に係る事業者を除く。）

ウ.次に掲げる要件のいずれにも該当しない者

(ｱ)同一の大企業からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている中小企業者等

(ｲ)大企業からの出資が、資本金の3分の2以上を占めている中小企業者等

(ｳ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1を占めている中小企業者等

(2)宮城県内におけるものづくり産業の振興を図る事業実施主体として知事が適当と認める者

補助対象設備

高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン等

補助額

・補助率2分の1以内

・補助上限額20,000千円

・補助下限額2,000千円

------------

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=79608

☆お問合せはこちら

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com