万博の先にある大阪へ。「世界に選ばれる都市のつくり方」を語る対話イベントを開催

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：藤原卓行、以下JCD）は、一般社団法人 日本地域国際化推進機構（所在地：東京都渋谷区、代表理事：伏谷博之）とともに、大阪・関西万博を起点に、都市の価値と未来を問い直す、官・民・有識が集う、対話イベント『DIALOGUE OSAKA～未来都市のための対話：アフター万博、大阪の未来ビジョンを探る』を開催し、イベントレポートを公開しました。

2025年大阪・関西万博を経て、大阪はいま都市として次のステージに立っています。本イベントでは、万博によって生まれた熱狂や交流を一過性で終わらせるのではなく、都市ならではの価値としてどのように磨き上げ、世界に選ばれ続ける都市へと進化していくのかをテーマに、官・民・有識者による対話が行われました。

当日は、都市ブランディング、体験価値、ナイトタイムエコノミー、官民連携、次世代への継承などを切り口に、国内外で活躍する有識者が登壇。二つのラウンドテーブルを通じて、「万博の先にある大阪」の可能性について、多角的な議論が交わされました。

大阪をめぐる議論は、一つの都市にとどまるものではなく、これからの日本の都市がそれぞれの文脈で未来を描いていくうえでも重要な示唆を含んでいます。JCDと日本地域国際化推進機構の両者は今後も、対話を起点に、多様な主体の意思をつなぎながら、都市の価値を共に考え、描いていく取り組みを進めていきます。

『DIALOGUE OSAKA～未来都市のための対話：アフター万博、大阪の未来ビジョンを探る』

イベントレポート：JCD NOW!(https://www.jtbcom.co.jp/article/other/1709.html)をご覧ください。

ダイジェスト動画はこちら :https://go.jtbcom.co.jp/event-co-251211/dialogue-osaka/short-movie

【イベント概要】

・イベント名：『DIALOGUE OSAKA～未来都市のための対話：アフター万博、大阪の未来ビジョンを探る』

・開催日：2025年12月11日

・主催：株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン、一般社団法人 日本地域国際化推進機構

・開催場所：WowUs カンデオホテルズ大阪ザ・タワー 16階

・形式：ラウンドテーブル形式

・登壇者：

<ラウンドテーブル＃１>

ジェイコブ・ベンブナン氏 Jacob Benbunan

Saffron Brand Consultants CEO兼共同創業者

世界各都市や企業のブランド戦略を手がける第一人者。Meta（旧Facebook）のリブランディングなどを主導し、都市・国家のプレイスブランディングにも豊富な実績を持つ。

ジョナサン・マルボー氏 JONATHAN MALVEAUX

Grand Alliance CEO、東京都観光アドバイザー

米国出身。日米欧で法律・金融分野のキャリアを重ね、現在は企業投資や都市戦略の助言を行う。国際的視点から都市と経済の成長を支援。

大崎洋氏

一般社団法人 mother ha.ha 代表理事、大阪・関西万博催事検討会議共同座長

吉本興業社長・会長を歴任後、文化・エンターテインメント分野を軸に活動。大阪・関西万博催事検討会議共同座長として、都市と文化を結ぶ取り組みを牽引。

久米一郎氏

公益社団法人 関西経済連合会 常務理事・産業部長

関西電力で人事・渉外などを経験後、現職。DX、スタートアップ、GX、観光・文化など幅広い分野で、関西経済の持続的発展に向けた施策を推進。

小橋賢児氏

クリエイティブディレクター、大阪・関西万博催事企画プロデューサー

俳優から転身し、大規模イベントや都市型エンターテインメントを多数手がける。大阪・関西万博では催事企画プロデューサーとして、万博全体の演出と構成を統括。

<ラウンドテーブル＃２>

溝畑宏氏

大阪観光局 理事長

観光庁長官を務めた後、大阪の観光・都市魅力戦略を牽引。IRやスポーツ、MICEなどを通じ、国際観光都市としての大阪の価値向上に取り組んでいる。

吉川ゆうみ氏

名古屋芸術大学 特別客員教授、元 参議院議員

環境・サステナビリティや観光政策に携わり、政府・金融・教育分野で活動。アートやナイトタイム分野にも精通し、都市の多様な価値創出を探究。

ルッツ・ライヒゼンリング氏 Lutz Leichsenring

VibeLab 共同創業者

ベルリンを拠点にナイトタイムエコノミーの政策・調査を牽引。国際機関とも連携し、持続可能なナイトライフと都市文化の共存モデルを世界各都市で提案している。

齋藤貴弘氏

ナイトタイムエコノミー推進協議会 代表理事、渥美坂井法律事務所 弁護士

風営法改正を主導し、法制度と文化・観光を結ぶルールメイキングに注力。夜の価値を活かした新たな都市政策を支援している。

モデレーター：伏谷博之氏

一般社団法人 日本地域国際化推進機構 代表理事

ORIGINAL Inc. 代表取締役、タイムアウトジャパン 代表

タワーレコード社長を経て起業。観光庁や文化審議会などで要職を歴任し、都市・文化・観光を横断する視点から都市の魅力創出に携わる。

『DIALOGUE OSAKA～未来都市のための対話：アフター万博、大阪の未来ビジョンを探る』

イベントレポート：JCD NOW!(https://www.jtbcom.co.jp/article/other/1709.html)をご覧ください。

◆会社概要

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン (JCD)

所在地：東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤原 卓行

設 立：1988年4月8日 URL ：https://www.jtbcom.co.jp/

一般社団法人 日本地域国際化推進機構

所在地：東京都渋谷区広尾5丁目9-9 301

代表者：伏谷博之

URL：https://www.nextourism.jp/