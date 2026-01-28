パンダバンブーアートプロジェクトアート作品の集中修繕活動に協力しました

超巨大竹アート作品「きらめく丘」の集中修繕支援を実施

株式会社サカイ引越センター（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：田島哲康）は、「パンダバンブーアートプロジェクト」に協賛しております。

このたび当社は、同プロジェクト実行委員会（アドベンチャーワールド［和歌山県白浜町］、岸和田市）とともに、アドベンチャーワールド園内に設置されている超巨大竹アート作品「きらめく丘」の集中修繕活動（2026年1月10日開始）に協力いたしました。本活動において当社は、修繕に必要な竹の調達および輸送を担い、資源の循環利用とプロジェクトの継続支援に寄与しました。

■今回の取り組みについて

1）2026年1月12日（月） 岸和田市竹林での竹の伐採支援

1月10日から12日まで岸和田市内の竹林で実施された竹の伐採作業の最終日に、サカイ引越センター従業員が参加しました。今回の活動では、集中修繕用の竹材を調達するとともに、竹の端材を竹チップへ加工し、岸和田市中央公園の床舗装材として有効利用される予定です。

2）2026年1月13日（火） 竹の輸送・搬入

前日までに伐採された竹約500本のうち、250本をサカイ引越センターの4トントラック2台で和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドへ輸送しました。

■背景と意義

「パンダバンブーアートプロジェクト」は、アドベンチャーワールドを舞台に、里山の竹資源を活用したアート作品「きらめく丘」を制作・公開し、人と自然・地域のつながりを伝える取り組みです。超巨大竹アート作品「きらめく丘」は2024年10月に完成・公開され、多くの来場者を迎えております。

本取組は、単なる作品修繕に留まらず、地域資源の有効活用・循環利用として竹の端材を公共空間の床舗装材として再利用するなど、地域環境保全と社会的価値の創出にも寄与しています。

2025年６月に実施した補修作業にて、超巨大竹アート作品「きらめく丘」前での記念撮影の様子■今後の展開

株式会社サカイ引越センターは、パンダバンブーアートプロジェクトならびに岸和田市との連携を継続し、持続可能な資源循環・地域環境保全活動を強化してまいります。また、企業としての社会的責任（CSR）の観点から、地方自治体や各種団体との協働を広げ、さらなる社会貢献活動に取り組んでまいります。