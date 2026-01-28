マツキヨココカラ＆カンパニーの“#高高高品質美容”なプライベートブランド第２弾　「MQURE derma×（エムキュア ダーマバイ）」誕生

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに88店舗（2025年９月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、2025年９月より販売を開始した「INJESK（インジェスク）」に続く「#高高高品質美容」シリーズ第２弾として新スキンケアブランド「MQURE derma×（エムキュア ダーマバイ）」の展開をスタートします。デビューアイテムとして、浸透型※１PDRN※２を贅沢に配合した美容液を含む11商品を３月11日（水）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■“低刺激なのに高機能という理想”を追求する「MQURE derma×」

現代人の肌は、様々なストレスや環境の変化などによって肌リズムが乱れ、バリア機能の低下などから、外的な刺激に過敏な状態が続いてしまうことが少なくありません。「歳を重ねるごとに、いつものスキンケアが物足りなくなってきた。」「敏感肌ではないと思っていたが、自分に合うスキンケアが減ってきた。」という声は年々拡大傾向にあり、それは、“話題の成分を採り入れたいのに、結局躊躇してしまう。”というジレンマとなって顕在化しつつあります。

「MQURE derma×」開発にあたっては、ユーザー個々の悩みに寄り添い、なりたい髪に導いていくことを目指しているブランド「MQURE（エムキュア）」のケア思想を出発点とし、ダメージヘアや頭皮ケアと同様に、理想の肌を追求するとともに、低刺激で様々な成分を組み合わせて取り入れやすいスキンケアを提供します。

（敏感肌パッチテスト済み ＊すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。）

＜MQURE derma×が見つめる肌＞

肌を取り巻く環境の変化や生活における様々な刺激によって“肌の傷み”が顕在化し、ふとした刺激でも肌サイクルが乱れてしまう状態を、「リアクティブスキン（Reactive Skin）：過敏肌」として捉えています。過敏状態が日常化すると、肌のうるおいやキメの乱れなどの悩みが表面化します。そこで「MQURE derma×」は、様々な肌に寄り添った設計をしました。

＜MQURE derma×のコンセプト＞

スキンケアの基本に立ち返り、３つの美容ステップで肌管理型スキンケアを提供します。

１.洗う。 ― 弱酸性・弱アルカリ性の（製品における）pHコントロール洗浄

肌への負担を抑えた洗浄設計。弱酸性・弱アルカリ性のpHコントロール設計により、「落とす」だけではなく、 “至福の柔らかさ”で洗い上げます。アルコール／オイル／パラベン／合成着色料フリーを追求した処方で、やさしく整えます。

２.届ける。― 新開発の浸透型※１PDRN※２配合の貯水（角質層内に水分を保つこと）スキンケア

角質層まで保湿成分をくまなく届け、貯水（角質層内に水分を保つこと）環境をサポートする進化型スキンケア。先端技術の皮膚科学研究から生まれた新開発の【浸透型※１PDRN※２】を配合しています。低刺激（敏感肌パッチテスト済み ＊すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。）であると同時に、高い保湿効果をもつ【浸透型※１PDRN※２】が、肌の貯水をサポートする処方です。

３.満たす。 ― 肌タイプ（悩み）別のカプセルショット

肌タイプ（悩み）別に「選んで、足せる。」アイテム。成分をカプセル化することで、肌内部（角質層）に濃密に届ける独自処方を実現しました。乾燥によるくすみ※３・ハリ不足など、それぞれの悩みに寄り添うカプセルショットとセラムを組み合わせて使うことで、個肌にフィットしたお手入れを提供します。

＜ブランド名の由来とブランドカラーについて＞

“低刺激でありがなら理想を追求する”というスキンケアを表現するため、「MQURE derma×（エムキュア ダーマバイ）」 としました。肌を「攻め」と「守り」の２つのアプローチでサポートしていくというスキンケア思想を、「derma×（ダーマバイ）」という名称に込めています。

また、ブランドカラーには、美しさへ前向きに向かうスキンケア思想を象徴するパワーレッド、 “derma RED” を採用しました。

<#高高高品質美容 シリーズについて>

マツキヨココカラ＆カンパニーが新たに提案するプライベートブランドのシリーズ。

３つの“高”は「#高感性なお客様のために、#高プライドをもって開発した、#高センスなプロダクト」を意味しており、ドラッグストアの枠を超えた革新的な美容アイテムを展開します。

■商品詳細

【美容液】

MQURE derma× PD セラム １ 35mL \3,190（税込）

浸透型※１PDRN※２ １%配合+レチノール※４+ナイアシンアミド※５+カッパートリペプチド※６

次世代の美容成分「浸透型※１PDRN※２」を１％配合。攻めのレチノール※４と、ハリを与えるナイアシンアミド※５、カッパートリペプチド※６をバランスよく配合。

毎日心地よく使えるテクスチャーで、角質層を優しくケアし、揺るぎないハリと輝きのある印象へサポートします。

MQURE derma× PD セラム ２ 35mL \4,290（税込）

浸透型※１PDRN※2 ２%配合+レチノール※４+ナイアシンアミド※５+カッパートリペプチド※６

次世代の美容成分「浸透型※１PDRN※２」を高濃度※７で配合し、角質層の隅々へアプローチ。

肌の柔軟性やハリ感をサポートするレチノール※４、ナイアシンアミド※５、カッパートリペプチド※６を配合。角質層へ集中ケアし、次世代のハイブリッドセラムでハリと輝きにあふれる肌へ。

【悩み別カプセルショット】

MQURE derma× カプセルショットNo.１ 3.5mL \1,100（税込）

エイジングケア※８：レチノール※４＆ナイアシンアミド※5

肌にうるおいを与えるレチノール※４、ナイアシンアミド※５を配合。レチノール※4とナイアシンアミド※5が肌にうるおいとハリを与え、保湿感のある肌へ。乾燥を防ぐことで、肌のすみずみ※1までうるおいのある肌に整えます。

MQURE derma× カプセルショットNo.２ 3.5mL \1,100（税込）

ブライトケア※９：グルタチオン※10＆ガラクトミセス※11

うるおいによる透明感※12を与え、キメがととのった明るい印象の肌を目指します。

肌荒れを防ぎ、すこやかな肌を保つことで、透明感※12のある肌へと導きます。

MQURE derma× カプセルショットNo.３ 3.5mL \1,100（税込）

引き締めケア※13：アゼライン酸※14＆ビタミンC誘導体※15

うるおいを与え、毛穴※16の目立たない、なめらかな肌に整えます。

肌荒れを防ぎ、肌を引き締め、キメを整えることで、清潔感のある肌状態を保ちます。

MQURE derma× カプセルショットNo.４ 3.5mL \1,100（税込）

くすみ※16ケア：アルブチン※17＆パンテノール※18

アルブチン※17がうるおいを与え、乾燥による肌印象の低下を防ぎ、うるおい肌へ導きます。

パンテノール※18が乾燥から肌を守り、透明感※12を保ちます。

MQURE derma× カプセルショットNo.５ 3.5mL \1,100（税込）

ハリケア：グリシルグリシン※19＆CICAエクソソーム※20

ハリを与えるグリシルグリシン※19と、肌を整えるCICAエクソソーム※20を配合した集中ケア処方です。肌にうるおいを与え、年齢とともに気になる肌の乾燥にアプローチします。

【クレンジング】MQURE derma× 自己発泡オーロラクレンジング 120mL \2,750（税込）

グルカン※21+５種のヒアルロン酸※22+セラミド※23+アラントイン※24

新発想のセルフバブル処方。オーロラカラーのジェルを肌に乗せると微細な泡が発泡し、メイクを浮かせておとします。肌を守るグルカン※21、５種のヒアルロン酸※22、セラミド※23、アラントイン※24の保湿成分がうるおいを与え、クリアでハリのある素肌に整えます。

【洗顔】MQURE derma× ピンククレイウォッシュ 100g \1,980（税込）

４種のクレイ※25+５種のヒアルロン酸※22+セラミド※23+アラントイン※24

ホイップクリームのような濃密ペーストで極上のキメ細やかな泡立ちの洗顔に。４種のクレイ※25と５種のヒアルロン酸※22、グルカン※21、セラミド※23、アラントイン※24が、毛穴の奥の汚れや古い角質を優しく落としながらうるおいをキープし、洗い上がりの肌のなめらかさと透明感※12のある肌へ導きます。

【化粧水】MQURE derma× ハイドロローション 150mL \2,640（税込）

CICAエクソソーム※20+浸透型※１PDRN※２+グリシルグリシン※19+6種のペプチド※26

厳選された浸透型※１PDRN※２とCICAエクソソーム※20の組み合わせに着目。さらにグリシルグリシン※19が肌を引き締め角質層までうるおいで満たし、６種のペプチド※26がハリ・ツヤのあるふっくらした肌印象へ整えます。

【クリーム】MQURE derma× PD クリーム 30g \2,860（税込）

浸透型※１PDRN※２+ナイアシンアミド※５+７種のセラミド※27

うるおいを閉じ込める、独自のテクスチャー設計。浸透型※１PDRN※２とナイアシンアミド※５でハリと輝きを与え、７種のセラミド※27がうるおいバリアを実現。肌表面にみずみずしい光沢（水光肌）をもたらす、保湿クリームの決定版です。

※１ 角質層まで ※２加水分解ＤＮＡ-Ｎａ（保湿成分） ※３ 乾燥によってくすんでみえる肌にうるおいをあたえ明るい印象へ導く ※４ レチノール(整肌成分) ※５ ナイアシンアミド(整肌成分) ※６ トリペプチド-１銅(保湿成分) ※７ シリーズ従来品比 ※８ 年齢に応じた肌のお手入れ ※９ 肌のキメが整いうるおいを与え明るい印象に導くケア ※10 グルタチオン(整肌成分) ※11 ガラクトミセス培養液(整肌成分) ※12 キメが整ってうるおいに満ちた状態 ※13 毛穴周りの肌を整える ※14 アゼライン酸(整肌成分) ※15 3-O-エチルアスコルビン酸(保湿成分) ※16 乾燥による ※17アルブチン(整肌成分) ※18 パンテノール(整肌成分) ※19 グリシルグリシン(整肌成分) ※20 ツボクサ葉小胞(整肌成分) ※21 α-グルカン(整肌成分) ※22 カルボキシメチルヒアルロン酸Ｎａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、加水分解ヒアルロン酸(保湿成分) ※23 グルコシルセラミド、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ(保湿成分) ※24 アラントイン(保湿成分) ※25 モロッコ溶岩クレイ、火山岩、ベントナイト、カオリン(吸着成分) ※26 アセチルヘキサペプチド-８、オリゴペプチド-２４、カプロオイルテトラペプチド-３、パルミトイルテトラペプチド-７、パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルペンタペプチド-４(整肌成分) ※27 グルコシルセラミド、フィトスフィンゴシン、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セテアリルグルコシド(保湿成分)

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）