Ê¡Åç¸©Âç·§Ä®¤ÎÆÃ»º¥¤¥Á¥´¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡Ö¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¡ß¥á¥¾¥ó¥¸¥Ö¥ìー¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥ÄÈÎÇä

Ê¡Åç¸©Âç·§Ä®¤È»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ»ö¸Î¤«¤é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÉü¶½¤Ë¸þ¤±¡¢Âç·§Ä®¤¬100¡ó½Ð»ñ¤¹¤ëÂè3¥»¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¥Í¥¯¥µ¥¹¥Õ¥¡ー¥à¤ª¤ª¤¯¤Þ¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤¿ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Á¥´¡Ö¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¡×¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤²Û»ÒÅ¹¡Ö£ÍAISON GIVREE¡Ê¥á¥¾¥ó¥¸¥Ö¥ìー¡Ë¡×¤Î¥ªー¥Êー¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢¹¾¿¹¹¨Ç·»á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡Ö¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³«È¯¡£2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î¡Ö²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖYokohama Strawberry Festival 2026¡×¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¹¾¿¹¥·¥§¥Õ¤¬¡¢ÉÔÂ·¤¤¤Î¥¤¥Á¥´¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¥¿¥ë¥È¤ä¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ÎÀ¸²Û»Ò¤ä¤ªÅÚ»ºÉÊ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Âç·§Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÌ£¤ï¤¤¡¢Âç·§Ä®¤ÎÉü¶½¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡ü2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¶¶¤Õ¤¯¤·¤Þ´ÛMIDETTE¡Ê¥ß¥Ç¥Ã¥Æ¡Ë¡×¤Ç¡Ö¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ
¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®4-3-16 Ìø²°ÂÀÍÎ¥Ó¥ë1³¬¡Ë
¡¦ÆÃÀßÇä¤ê¾ì¤Ç¾Æ¤²Û»Ò¤òÈÎÇä
¡ü2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
¡ÖYokohama Strawberry Festival 2026¡×¤Ë½ÐÅ¹
¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á1-1 ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ë
¡¦POPUP¥Öー¥¹¤ÇÀ¸²Û»Ò¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤òÈÎÇä
¡¦6Æü¡Ê¶â¡Ë～8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¡×¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¡¦Ä¾Çä¤ò¼Â»Ü
¡ü2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
¡Ö£ÍAISON GIVREE¡Ê¥á¥¾¥ó¥¸¥Ö¥ìー¡Ë¡×¤Ç¡Ö¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ
¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»ÔÃæ±ûÎÓ´Ö4-27-18¡Ë
¡¦À¸²Û»Ò¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤òÈÎÇä
¡ü2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë½ÐÅ¹
¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿À±àÄ®2-1 Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡Ë
¡¦¡ÖSAKANA&JAPAN FESTIVAL¡Êµû¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹¡Ë2026 in Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡×¤ÈÆ±»þ³«ºÅ
¡¦¾Æ¤²Û»Ò¤òÈÎÇä
¡ÚÈÎÇäÍ½Äê¥¹¥¤ー¥Ä¡ÛÀ¸²Û»Ò
¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Îçõ¥¿¥ë¥È
¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çºî¤ë¥¸¥Ö¥ìー¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Êçõ¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹
¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥
¥¸¥Ö¥ìー¤Î¿Íµ¤¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ë¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±ー¥¤Ç¤¹
¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Îçõ¥×¥ê¥ó
¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤È¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹
¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Î¥¯¥ì¥á¥À¥ó¥¸¥å
¤Õ¤ó¤ï¤êÀã¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¤¥³¥¯¤¢¤ë¥¯¥êー¥à¤ÎÃæ¤Ëçõ¤Î¥½ー¥¹¤¬±£¤ì¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹
¡ÚÈÎÇäÍ½Äê¥¹¥¤ー¥Ä¡Û¾Æ¤²Û»Ò
¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Î¤Ä¤Ö¤Ä¤Öçõ¥±ー¥
¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤ò»È¤Ã¤¿½À¤é¤«¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿çõ¤Î¥Ð¥¿ー¥±ー¥¡£¥¸¥Ö¥ìー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Îçõ¥±ー¥¤Ç¤¹
¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Î¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥É
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¤È¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Çºî¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹
¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Îçõ¤Î¥Á¥ç¥³¤«¤±
¤ª¤ª¤¯¤Þ¥Ù¥êー¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤Ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Êçõ¤Î¥Á¥ç¥³¤ÈÌÚçõ¤Î¥Á¥ç¥³¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¸¥Ö¥ìー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹
¥Í¥¯¥µ¥¹¥Õ¥¡ー¥à¤ª¤ª¤¯¤Þ
Ê¡Åç¸©¡¦ÉÍÄÌ¤êÃÏÊý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç·§Ä®¤Ï¡¢Íü¤ä¥¥¦¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿²Ì¼ùºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¹á¤êÉº¤¦¥í¥Þ¥ó¤ÎÎ¤¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ËÈ¼¤¦¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÁ´Ä®ÈòÆñ¤Ë¤è¤ê¡¢²Ì¼ùºÏÇÝ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éü¶½¤Ë¸þ¤±¡¢¥¤¥Á¥´¤ò¿·¤¿¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤Ë°é¤Æ¡¢»º¶È¤È¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·½»Ì±¤Îµ¢´Ô¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ä®¤¬100¡ó½Ð»ñ¤¹¤ëÂè3¥»¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Í¥¯¥µ¥¹¥Õ¥¡ー¥à¤ª¤ª¤¯¤Þ¡×¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤«¤é¡¢¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢Ï«Æ¯Éé²Ù¤â·Ú¸º¤Ç¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥È¥¹¥é¥¤¥É·¿¹âÀßÍÜ±ÕºÏÇÝ¡×¤ò³«»Ï¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï4.8ha¤ÈÅìËÌºÇÂçµé¤ò¸Ø¤ê¡¢Âç·§Ä®¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¡×¤Î¼èÁÈ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ½©¤Ï¡¢»ÀÌ£¤¬¶¯¤¯²Ã¹©ÍÑ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¹¤º¤¢¤«¤Í¡×¡¢Åß½Õ¤Ï´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¿Íµ¤¤ÎÉÊ¼ï¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤Ê¤É¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Á¥´¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ÍAISON GIVREE¡Ê¥á¥¾¥ó¥¸¥Ö¥ìー¡Ë ¥ªー¥Êー¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡¹¾¿¹¹¨Ç·
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢M.O.F.¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²ÈºÇÍ¥½¨¿¦¿Í¾Ï¡Ë¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖPatisserie FRESSON¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥½¥ó»á¤Ë»Õ»ö¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ ¹ñÆâÍÌ¾Å¹¤Ç¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÌ³¤á¡¢2017Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤Ë¡ÖMAISON GIVREE¡Ê¥á¥¾¥ó¥¸¥Ö¥ìー¡Ë¡×¤ò³«¶È¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Ë2¹æÅ¹¡ÖÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥êー¥Ñー¥¯Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥ß¥é¥ÎËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Áー¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Î¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¡£Á´¹ñ¤Î¿©¤Î»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Áー¥à¡¦¥·¥§¥Õ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¹Ö±é²ñ¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÆÃ»º¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤â¼ê³Ý¤±¡¢ÆÊÌÚ¸©¤¤¤Á¤´Âç»È¡¢µÜºê»Ô¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Õ¥ëー¥ÄÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¡£Ê¡Åç¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Äºî¤ê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¹Ã»Ò±à¡¡¤Õ¤¯¤·¤Þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Î¿³ºº°÷¤â¶Ð¤á¡¢¹â¹»À¸¤ÈÂç·§Ä®¤Î¥¥¦¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éü¶½±þ±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Yokohama Strawberry Festival 2026
¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡È¤¤¤Á¤´¡É¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤éº£Ç¯¤Ç13²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÌó58Ëü¿Í¤¬²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤ËÍè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë1¡¦2¹æ´ÛÍè¾ì¼Ô¿ô¤è¤ê»»½Ð¡Ë¡£º£Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¥È¥ê¥Ã¥×¡×¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¤¤¤Á¤´¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤ì¤¿¤¤¤Á¤´¤òµá¤á¤Æ²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤È¤¤á¤¡¢¤¤¤Á¤´¥°¥Ã¥º¤ËÌþ¤µ¤ìÍÍ¡¹¤Êçõ¤ò¤á¤°¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÎ¹¡×¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
https://www.Yokohama-akarenga.jp/strawberryfes/