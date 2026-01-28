1日20食限定 和×洋のテイストで濃厚な甘さのいちごを堪能する「いちごアフタヌーンティー」を販売

株式会社ワールド・ヘリテイジ和と洋で楽しめるいちごアフタヌーンティー

株式会社奈良ロイヤルホテル（所在地：奈良県奈良市法華寺町254-1、代表取締役：東 正教）が運営するレストラン「レストラン・ラウンジ扇滝」にて、「いちごアフタヌーンティー」を期間限定の3月15日（日）まで販売いたします。

ご予約はこちら(食べログ) :https://tabelog.com/nara/A2901/A290101/29004911/

提供するいちごは奈良県を代表する品種「古都華（ことか）」。平均糖度が12～13度と一般的ないちごより、甘く濃厚な果汁が味わえます。このいちごをふんだんに使用し、料理長が見た目もかわいい和と洋両方の魅力が詰まった"古都華アフタヌーンティー"に仕上げました。

洋風のデザートは、なめらかな自家製ムースにいちごの甘酸っぱさがアクセントの「古都華ミルクムース」、かわいい一口サイズのプチシュークリーム。和のデザートには、まるごと１粒閉じ込めた「古都華大福」、抹茶の苦味といちごの甘酸っぱさが楽しめ赤と緑のコントラストが映える「古都華抹茶プリン」。いちごデザート以外にもホテルメイドのパウンドケーキやブラウニーもご用意。セイボリーでは、自家製バンズを使用した「ミニバーガー」に、生ハムの塩味がいちごの甘さをより引き立てる「古都華＆生ハム」などで、いちごが味わえます。

ドリンクメニューはたっぷりお話して過ごせるよう約30種類をご用意。紅茶はいちごのフレーバーティーから奈良県のお茶の名産地 月ヶ瀬産の和紅茶に、コーヒーやソフトドリンクなども豊富に取り揃えております。午後のひととき、楽しいおしゃべりとともにゆったりとしたティータイムをお過ごしください。

■ 販売概要

商品名：いちごアフタヌーンティー

価格：3,700円（税込） ※特別商品につき各種割引優待対象外。

提供店舗：レストラン・ラウンジ扇滝（せんたき）

提供期間：2026年3月15日(日)まで

※前日までの要予約制

営業時間：11:30～16:00（L.O.15:30）

ご利用人数：1名様～

■メニュー内容

ホテル１階 レストラン・ラウンジ扇滝

いちごは奈良県大和郡山市イチゴ部会の果実品評会で金賞を受賞した『こしお農園』の「古都華」を使用。

【洋風】

・古都華プチシュークリーム

・古都華ミルクムース

・ミニラズベリーマカロン

・葉型ラングドシャクッキー

・チョコレートブラウニー

【和風】

・古都華抹茶プリン

・古都華大福

・紅白葛餅 古都華＆フルーツ

・抹茶と黒豆のパウンドケーキ

・紅梅餅 白梅餅

【セイボリー】

・古都華＆生ハム

・ミニバーガー

・季節のキッシュ

・サーモンリエット＆モッツァレラ

■フリードリンクメニュー ※セルフサービス形式

＜紅茶＞

たつみ茶園 和紅茶・キーマン茶・ストロベリーミント・ワイルドベリー・洋梨の香りのスィートハーブティー・林檎とグリーンルイボスのハーブティー・藤色ハーブティー・シナモンフルーツハーブティー・ストロベリーピスタチオ・ハニーストロベリーティー・アップルベリー・ソフトクリームフレバ―ティー・スィートバナナ紅茶・ティラミスティー・スィートハニージンジャー・森いちごのルイボスティー・メロンジャスミン・アプリコットピーチ・アールグレイ・イングリッシュブレックファスト

＜コーヒー＞

ブレンドコーヒー(HOT)・アイスコーヒー



＜ソフトドリンク＞

コーラ・コーラゼロ・カルピス・スプライト・フルーツミックス・カルピスソーダ・メロンソーダ・ジンジャエール・ウーロン茶

※写真はすべてイメージです。

※仕入れ状況により予告なくメニューを変更する場合がございます。

■お客様 ご予約・お問い合わせ

レストラン・ラウンジ扇滝

0742-34-4363 (受付時間10：00～18：00）

※ご予約はWEBまたはお電話 前日までの要予約

URL：https://nara-royal.co.jp/restaurant-information/20260119/11327/

■奈良ロイヤルホテルについて

■ワールド・ヘリテイジについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61689/table/53_1_4fb5f174a3448bd9fc1a978def1a11cc.jpg?v=202601280251 ]

株式会社ワールド・ヘリテイジは2000年より、奈良・大阪で宿泊、観光施設を運営し、地域文化を尊重し地域の観光振興のために事業活動をしてきました。2024年12月に株式会社奈良ロイヤルホテルの全発行済株式を取得し、子会社化しました。奈良に地盤のある当社が運営することにより、観光業における奈良の地域活性化を促進し、両社の強みを活かした相乗効果を発揮することを目指しています。