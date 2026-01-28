2025年12月Qoo10月間コスメランキング発表！人気のカテゴリーごとに月間販売個数TOP5をご紹介

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社(本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン)は、Qoo10で人気のコスメカテゴリーの中から、『リップ』『アイシャドウ』『チーク』と、月替わりで1アイテムをピックアップした、月間販売数TOP5※をご紹介していきます。

今月のPICK UPアイテム ▷ 『美容液』ランキング

今回は、『美容液』の12月の月間ランキングをご紹介します。寒さと乾燥でバリア機能が低下しがちなこの時期。年末年始の肌悩みの「集中ケア」アイテムとして大活躍なのが美容液です。ここ数年でスキンケア成分がより重視されるようになり、自分に合った美容液を選んで肌ケアをする方が増えているようです。

今回の『美容液』ランキングの1位は、[COSRX] ケアセラム。肌タイプや季節を選ばないさっぱりとした美容液で、繰り返す肌悩みに多角的にアプローチします。2位は、[アヌア] PORESTRIXTM セラムで、3位は[アヌア] カプセル100 セラムでした。アヌアは様々な成分のアイテムを揃えており、今回のランキングのTOP５にも3品がランクインするほど人気のブランドです。

Qoo10では、日本・韓国問わず、今トレンドのアイテムを多く取り揃えています。今回5位までにランクインした人気アイテムをご紹介します。

1位：[COSRX] ケアセラム

ウォータリーテクスチャーなので2～3回レイヤリングする集中ケアも可能。

2位：[アヌア] PORESTRIX(TM) セラム

うるおいを与えることで、肌を引き締め、なめらかにする。

3位：[アヌア] カプセル100 セラム

肌のハリとツヤをサポート。ファンデーションなどと一緒に使うこともできる。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/884_1_c63520c40d13de7fa2f317cbf13f80a6.jpg?v=202601280251 ]

『リップメイク』 ランキング1位：[ミルクタッチ]ジェリーフィットティンティッドグロウティント

べたつかず、唇に軽やかにフィットするティント。

2位：[Laka]デビルリップ

透け感のある光沢がぷっくりとした唇を演出。

3位：[ロムアンド]グラスティングカラーグロス

鮮やかな発色で、カラーバリエーションが豊富なグロス。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/884_2_fa65ddcb5c086df55ef1dd85056a421c.jpg?v=202601280251 ]

『アイシャドウ』 ランキング1位：[トゥークールフォースクール]フロッタージュペンシル

涙袋からシャドウ、チークまで、マルチに使えるペンシル。

2位：[2ªN]ベターミーアイパレット＆ジェリーグロウハイライター

グリッターやマットなど多彩なカラーが揃う6色パレット。

3位：[トゥークールフォースクール]アートクラススマージングアンダーライナー

2mmのスリムな先端で、切開ラインも簡単に書ける。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/884_3_043de3cc5cf08424653d1ccb192cdcb9.jpg?v=202601280251 ]

『チーク』 ランキング[2ªN]デュアルチーク

単色使いも2色のMIXも可能なデュアルチーク。

[デイジーク]ブレンディングムードチーク/シャイングロイハイライターパレット

パレットタイプによって、その日の気分に合わせたカラーとテクスチャーが選べる。

[ブイディーエル]チークステインリキッドブラッシャー

アクセサリーのように鞄やベルトループに掛けられるリキッドチーク。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/884_4_b83ebf2a9b12a6499b4fc2b5fc67dd09.jpg?v=202601280251 ]

※データ抽出期間：2025年12月1日(月)～12月31日(水)

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「美容液」「リップメイク」「アイシャドウ」「チーク」カテゴリーの公式ショップ各販売個数に基づいたランキングです。

