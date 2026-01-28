一家に一冊！巨大地震・噴火への備えがよくわかる『大災害からいのちを守る科学の図鑑』1月29日発売

株式会社幻冬舎

株式会社幻冬舎（代表取締役社長：見城 徹／東京都渋谷区）は、『大災害からいのちを守る科学の図鑑』を、2026年1月29日（木）より全国発売致します。

■日本列島は大地変動の時代に入った！

詳細を見る :https://www.gentosha-edu.co.jp/book/b673318.html

2011年3月11日にマグニチュード9の東日本大震災がおこり、日本列島は「大地変動の時代」に入りました。地震や火山の噴火がたびたび起こるようになり、これから数十年のあいだも止まらないと考えられています。

ここ最近では昨年12月8日に、青森県で震度6強の地震が発生。後発地震注意情報が発表され、大地震への警戒感が高まりました。今年に入って1月6日には、島根県で震度5強の地震が起こっています。

この大地変動の時代に、特に心配されているのが、「南海トラフ巨大地震」「首都直下地震」、そして「富士山噴火」です。南海トラフ巨大地震は、西暦2030年代に起こる可能性が高いと言われています。これは、今の小中学生が学生生活をおくり、そして社会に出て活躍し始める頃のことなのです。

■京大人気No.1教授・鎌田浩毅先生が子どもにわかりやすく解説！

この本では、京大の講義「地球科学入門」が毎年数百人を集めた“おもしろくて役に立つ教授”鎌田浩毅先生が、子どもたちに地震や噴火のメカニズムをわかりやすく解説。今、日本列島の地下でいったい何が起きているのか、巨大地震や火山の噴火によりどんな被害が発生し、どう準備をすればいいのかを正しく知り、自分で自分のいのちを守る方法を学ぶことができる一冊です。

■コンテンツ（抜粋）

見開きごとに、子どもたちの質問に鎌田浩毅先生がていねいに答える構成。図解で地球の動きを大解剖！災害への備えをビジュアル解説！ 大事なことがみるみる理解できる。

第1章 南海トラフ巨大地震を知ろう

・なぜ日本はこんなに地震が多いの？

・南海トラフ巨大地震はいつ起きるの？

・どうして津波は怖いの？ など

第2章 首都直下地震を知ろう

・どうして東京が危ないの？

・首都直下地震が起きるとどうなる？

・家に帰れなくなっちゃうの？ など

第3章 富士山噴火を知ろう

・富士山は本当に噴火するの？

・富士山の噴火は予知できる？

・どうして日本には火山が多いの？ など

第4章 いのちを守るために今できること

・家族で決めておくべきことは？

・防災グッズはなにが必要？

・危ない建物はチェックできる？ など

第5章 もし大地震が起きたら？

・緊急地震速報のしくみは？

・津波がくる危険がある時はどうする？

・デマにだまされないためには？ など

第6章 地球をまるごと科学しよう

・こうやって地球は誕生した

・いつの日か、地球は滅びる

・地球の不思議が感じられる場所 など

■書誌情報

『大災害からいのちを守る科学の図鑑』

著：鎌田浩毅

イラスト／フルカワマモる

判型：A5判

ページ数：192ページ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年1月29日

発行：幻冬舎

■著者プロフィール

鎌田浩毅（かまた・ひろき）

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授。1955年東京都生まれ。筑波大学附属駒場高校卒業。東京大学理学部地学科卒業。通産省（現・経済産業省）を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士（東京大学）。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」が毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。YouTube「京都大学最終講義」は115万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。ベストドレッサー賞（学術・文化部門）受賞。

