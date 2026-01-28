デル・テクノロジーズ、最新CPU インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ3 プロセッサー搭載のCopilot+ PC4製品を発表

デル・テクノロジーズ株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社は、最新CPUとなるインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ3 プロセッサーを搭載したCopilot+ PC「Dell XPS 14」、「Dell XPS 16」、「Dell 24 AIO」、「Dell 27 AIO」の4製品を本日発表しました。

<「Dell XPS 14 DA14260」 / 「Dell XPS 16 DA16260」>

- 最高級ブランド“Dell XPS”の復活。

多くのユーザーの皆様からのご意見、ご要望をいただき、約1年ぶりに“XPS”が復活しました。

妥協を許さない最新テクノロジーをふんだんに盛り込み、薄型で軽量なアルミの削り出しボディーなども継承しています。さらに過去のXPSやDell Premiumに対していただいた多くのフィードバックを反映し、ファンクションキーを復活させ、タッチパッドの境界を視覚からも判別できるようにラインを追加し、より操作性を向上させました。

- こだわって作られた、あなたのための設計。

「Dell XPS 14」は14.0インチ ディスプレイと携帯性を特長とし、「Dell XPS 16」は広々とした16.0インチ ディスプレイと高性能なオプションを提供します。モダンな狭額ベゼル ディスプレイがスタイリッシュで調和の取れた美観を生み出しています。さらに、CNCアルミニウムやGorilla(R) Glass 3などの高品質な素材により、頑強で耐久性に優れ、軽量かつ高性能な製品となっています。カラーはグラファイトとシマ―（3月中旬追加予定）の2色展開、MIL-810Hにも準拠しています。

- 息をのむ美しさ。没入感。インスピレーションを与える設計。

画面占有率を限界まで拡大した狭額ベゼルにより、デバイスのフットプリントを増やすことなく画面面積を最大化しました。バッテリー駆動最大27時間*1を実現する非光沢高輝度500nits / 100% sRGBの2Kディスプレイ、映画のようなビジュアルを求める方には、反射防止加工・高輝度高精細400nits / 100% DCI-P3の2.8K OLED（16は3.2K OLED）ディスプレイの2種類を用意しました。また、両パネルは120Hzの可変リフレッシュレート、Dolby Visionなどに対応するほか、EyeSafeテクノロジーにより、色の再現性を損なわずにブルーライトへの曝露を低減します。

- スタイリッシュなデザイン。圧倒的なパワー。

かつてない薄さ、冷却性、静音性を実現した、最大インテル(R) Core(TM) Ultra X9-358H プロセッサー（12個のXeコアを搭載したインテル(R) Arc(TM) グラフィックス）を搭載可能。旧世代と比較してグラフィックス パフォーマンスが50%高速化し、専用GPUのコストやバッテリー消費なしで、スムーズなゲーム、ビデオ編集、ストリーミングを可能にします。より薄型で効率的なパフォーマンスを求めるカジュアルなクリエイターに最適です。また、すべての構成がCopilot+ PCに準拠しています。

・1日中持続するバッテリー*1：革新的でエネルギー密度の高いバッテリーと電力効率に優れたパネルにより、2Kディスプレイで最大27時間*1という駆動を実現しています。

・低温、静音性、快適性をキープ：最薄のファンにより、冷却性と静音性に優れたパフォーマンスが得られます。エアフローが改善され、優れたパフォーマンスを発揮します。

・シネマ サウンドのようなオーディオ：10Wクワッド スピーカー システムからの臨場感あふれるサウンドをお楽しみください。スピーカーの保護カバーが視界に入ることなく、大胆でクリアなオーディオを提供します。非常にすっきりした内装とグラミー賞の受賞歴があるプロデューサーが調整したオーディオにより、大きくてクリアなサウンドを実現しました。

・インターフェイス：WiFi-7、Bluetooth 6.0、3x Thunderbolt 4、Copilotキー、ヘッドセット ジャック

- 最新のセキュリティーと充実したサポート

Dell XPSシリーズは、Windows Hello対応の高画質4K Webカメラを搭載しています。また、HW TPMに加え、ストレージが2TB SSD以上のモデルにはSED（自己暗号化ドライブ）にも準拠しています。さらに、24時間365日対応のオンサイト対応*2の1年間のDell Care Plusに加え、落下、液体こぼれ、サージ電流などの事故による損傷を修理可能な1年間のアクシデンタルダメージサービス*3を標準付帯しています。

- 最新のサステナビリティー

Dell XPSシリーズは、サーキュラー エコノミーを加速させる環境基準、またEnergy Star 9.0認定とEPEAT GOLD登録*4（Climate+）基準をクリアしています。さらに、製品全体に低排出再生アルミニウムや消費者後リサイクル プラスチックを採用しています。梱包材は100％リサイクル、または再生可能な素材で構成されています。

「Dell XPS 14」DA14260 （ご好評につき、現在は納品に3ヶ月前後のお時間をいただいております。）

販売開始時期

・インテル(R) Core(TM) Ultra 5 - 325：1/30より予約受付開始予定

・インテル(R) Core(TM) Ultra X7 - 358H：予約受付中

・インテル(R) Core(TM) Ultra 7 - 355：2/13より予約受付開始予定

・インテル(R) Core(TM) Ultra X9 - 388H：2/13より予約受付開始予定

・追加カラー（シマ―）：3月中旬より追加予定

寸法

・FHDパネル：高さ15.2mm、幅309.52mm、奥行209.71mm、最小構成1.38kg*5

・OLEDパネル：高さ14.62mm、幅309.52mm、奥行209.71mm、最小構成1.36kg*5

「Dell XPS 16」DA16260 （ご好評につき、現在は納品に3ヶ月前後のお時間をいただいております。）

販売開始時期

・インテル(R) Core(TM) Ultra 5 - 325：1/30より予約受付開始予定

・インテル(R) Core(TM) Ultra X7 - 358H：予約受付中

・インテル(R) Core(TM) Ultra 7 - 355：2/13より予約受付開始予定

・インテル(R) Core(TM) Ultra X9 - 388H：2/13より予約受付開始予定

・追加カラー（シマ―）：3月中旬より追加予定

寸法

・FHDパネル：高さ15.40mm、幅352.58mm、奥行237.47mm、最小構成1.70kg*5

・OLEDパネル：高さ14.62mm、幅352.58mm、奥行237.47mm、最小構成1.65kg*5

<「Dell 24 AIO EC24260」 / 「Dell 27 AIO EC27260」>

- Dell史上初、Copilot+ PC準拠 AIO

インテル(R) グラフィックスと最新のインテル(R) Core(TM) Ultraシリーズ3 プロセッサーを搭載し、オンデバイスのCopilot+ PC体験を含むあらゆるタスクで高速パフォーマンスを発揮します。

- 細部まで鮮明に映し出す

「Dell 24 AIO」は23.0インチ FHDディスプレイのノンタッチ式とタッチ式、「Dell 27 AIO」は27.0インチ FHDディスプレイのノンタッチ式とタッチ式、ノンタッチ式のQHDディスプレイの豊富なオプションを提供します。両機種ともに、ComfortView Plusテクノロジーにより、ブルーライトへの曝露を低減します。またプライバシー シャッター付Windows Hello対応FHD+IRカメラも一部の構成のみ4Kカメラにアップグレードが可能です。

- 没入感のあるオーディオ

Dolby Atmos(R)により、調整されたスマート アンプ搭載ステレオ スピーカーで豊かでリアルなサウンドを提供します。

- デザインと機能の融合

コンパクトな省スペース設計のシャーシを採用し、スタイリッシュでモダンなデザインを特長とします。VESAマウントに対応し、自宅や職場に自然に溶け込むライト アッシュのカラーで、どのような環境においても洗練された美しさとプロフェッショナルな印象を与えます。

・インターフェイス：WiFi-7、Bluetooth 6.0、HDMI 2.1出力、HDMI 1.4入力(EC27260 QHDモデルのみ HDMI 2.1入力)、有線LAN、2ｘUSB 3.2 Gen 1 Type-A、1ｘUSB 3.2 Gen 2 Type-C (EC27260 QHDモデルのみ ＋ 1ｘUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C (DP対応))、2ｘUSB 2.0、ヘッドセット端子、Copilotキー付ワイヤレスキーボード＆ワイヤレスマウス

- 最新のサステナビリティー

Dell AIOシリーズは、ENERGY STAR認定(R)を取得しており、EPEAT Silver (Climate+)に登録済み*4です。Climate+指定取得済みのため、気候変動と温室効果ガス排出量の削減に対処する環境基準を満たしています。梱包材は100％リサイクル、または再生可能な素材で構成されています。

「Dell 24 AIO」EC24260

（2/10より予約受付開始、納品にお時間をいただく場合がございます。）

寸法：高さ422.43mm、幅540.0mm、奥行188mm、最小構成6.7kg*5

「Dell 27 AIO」EC27260

（2/10より予約受付開始、納品にお時間をいただく場合がございます。）

寸法：高さ462.18mm、幅614.2mm、奥行210.0mm、最小構成8.05kg*5

製品ページ

- 「Dell XPS 14」DA14260(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-xps-14-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/xps-da14260-laptop/cda14260cto03monojp)- 「Dell XPS 16」DA16260(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-xps-16-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/xps-da16260-laptop/cda16260cto03monojp)- 「Dell 24 AIO」EC24260：2/10より予約受付開始予定- 「Dell 27 AIO」EC27260：2/10より予約受付開始予定

※販売価格やスペック等の詳細については、製品ページをご参照ください。

###

1 Netflixストリーミング使用時のバッテリーのベンチマーク：XPS 14/16（インテル(R) Core Ultra 7 355プロセッサー、インテル グラフィックス、2K LCD、16GB、1TB SSD）でのテスト。テストは、2025年11月にDellのラボにおいて、ディスプレイの明るさを250ニットに設定し、ワイヤレスを有効にして実施されました。Netflixのストリーミング4Kビデオ再生に基づいています。実際のバッテリー持続時間は、テスト結果を大きく下回る可能性があり、製品の構成と使用方法、ソフトウェア、使用状況、動作条件、電源管理設定などの要因に応じて変化します。バッテリーの最大持続時間は、使用期間の長さに伴って減少します。記載されているワット時 (WHr) は、バッテリー持続時間の指標ではありません。

2 リモート診断後のオンサイト サービス (a)リモート診断後のオンサイト サービスの要否は、オンラインまたは電話で技術者が判断します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただく場合や、技術者とのやり取りが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証の対象で、リモートで問題を解決できない場合は、技術者の派遣または交換パーツの送付を行います。これは通常、リモート診断の完了後、1～2営業日内に実施されます。お客様は、指定されたルールに従って元のハードウェアをDellに返却する必要があります。オンサイト サービスは、Dell Marketing L.P.によって提供されます。提供状況は地域によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。(b)良品先出し交換サービスでは、リモート診断後にハードウェアを交換します。お客様は、指定されたルールに従って元のハードウェアをDellに返却する必要があります。良品先出し交換サービスは、国ごとの提供状況によって異なります。(c)オンサイト サービス、または良品先出し交換サービスの詳細については、dell.com/servicecontractsを参照してください。

3 アクシデンタル ダメージ サービスは、盗難、遺失、および火災、洪水などの自然災害による損傷、または故意による損傷には適用されません。故障したユニットはご返却いただく必要があります。契約年につき1件の対象インシデントに限定されます。

4 2025年9月の社内分析結果にてEPEAT Climate + Designationsに基づきます。EPEAT登録は国によって異なります。国別の登録状況については www.epeat.net を参照ください。

5 重量は構成および製造時の条件によって異なります。

