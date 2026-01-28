Japan Asset Management、関西電力「かんでん暮らしモール」にて「資産運用サービス（IFA）」の提供を開始

株式会社 Japan Asset Management

総合金融サービスを提供するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人の株式会社Japan Asset Management（本社：東京都新宿区、代表取締役：堀江智生、以下「当社」）は関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区、取締役代表執行役社長：森 望）が運営する暮らしのお役立ちサービスに特化した「はぴｅみる電」会員向けのECモール「かんでん暮らしモール」において、資産運用サービス（IFA）」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■サービス提供開始の背景

※「かんでん暮らしモール」内サービスページ

近年、資産形成や老後資金準備への関心が高まる一方で、「どの金融商品を選べばよいかわからない」「特定の金融機関に偏らないアドバイスを受けたい」といった声が多く聞かれます。

当社はこれまで、IFAとして特定の金融機関に属さない中立な立場から資産運用コンサルティングを提供してきました。このたび、暮らしに密着したサービスを展開する「かんでん暮らしモール」との連携を通じて、より多くの皆さまに、資産運用に関するご相談の機会をお届けできると考え、本サービスの提供を開始しました。

■サービス概要

本サービスは、「かんでん暮らしモール」の利用者に対し、中立的な立場から資産運用コンサルティングを提供するものです。主な特徴は以下の通りです。

- ライフプランに合わせたオーダーメイド提案相談者の将来設計やマネープランニング、投資意向やリスク許容度などに基づき、ゴールベースのアプローチで資産形成をサポートします。資産形成をスタートした後も生涯にわたってサポートができるよう、チームでお客様をサポートする体制を整え、定期面談にてお客様の資産状況をご報告いたします。- 中立・客観的なアドバイスIFAは特定の金融機関に所属せず、複数の提携金融機関の商品からお客様のニーズに合わせた選択肢をご提案します。また証券だけではなく、保険や不動産など幅広い金融商品を取り扱っています。- 幅広い相談領域個人・法人のあらゆるお客様の資産運用のご相談に対応しています。また保険や不動産、相続や事業承継などお金に関する相談が可能です。

本サービスサイト：https://kepco.jp/miruden/kurashimall/category_top/211

■今後の展望

当社は、本取り組みを通じて、資産運用に対する不安や疑問に寄り添い、皆さまが自分らしい資産形成を実現できるよう支援していきます。

今後も関西電力との連携を深めながら、金融リテラシー向上に寄与するサービスの拡充を目指していきます。

■株式会社Japan Asset Managementについて

Japan Asset Managementは、総合的な金融サービスを提供する資産運用コンサルティング会社です。 2018年2月創業以来、延べ4,400名以上のお客様の資産運用を支援してまいりました。 2023年9月よりNECと資本業務提携を締結し、開始した金融福利厚生サービス「Shines」やアスリート向けの資産運用サービス「アスマネ」、金融教育事業「JAM Academy」など、金融に関する多数の事業を展開しております。「資産運用という良識を、日本の常識にする。」をビジョンに、顧客本位の金融サービスの可能性や新しいあり方を常に追求し、お客様の夢や目標の実現に伴走していきます。

会社名 ：株式会社Japan Asset Management

代表者 ：代表取締役 堀江智生

創業 ：2018年2月

所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー6階

事業内容 ：金融商品仲介業

投資助言・代理業

資産運用コンサルティング業務

登録番号 ：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第837号

URL ：https://www.japan-asset-management.com