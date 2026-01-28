爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』RISE王者の格闘家・たいじゅが語る、“モテの極意”とは？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）にインタビューを実施。モテるためのコツや過去の恋愛など、圧倒的な“男らしさ”と揺るぎない自信に満ちたたいじゅの魅力をお届けします。

◼格闘家・たいじゅが“モテの極意”を明かす「裏表なく、会話でしっかりと信頼を得ること」

29歳、格闘家として活躍するたいじゅ。『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーの印象について尋ねると、「みんなそれぞれ違った良さがある。個性豊かなメンバーだなと思いました」と振り返ります。その中でも手強いと感じたライバルとして、たいせいとユウキの名前を挙げ、対面した瞬間に恋愛強者のオーラを感じ取ったことを明かしました。そんなたいじゅに、モテるためのコツを尋ねると「裏表なく、しっかりと信頼を得ること！話をして、ちゃんと信頼を得ることが大事だと思っています」と答え、小手先のテクニックではなく、誠実に向き合う姿勢を強調しました。

◼︎過去の番組参加時の恋を回顧「最初は恋愛なんてできないと思っていた…」

これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「『オオカミちゃんには騙されない』で出会った時のこと」と、過去に参加した恋愛リアリティーショーでの経験を挙げました。「最初は『番組で多分恋愛なんてできないよね』と思っていたんですけど、会うたびにどんどん惹かれていきました」と、当初の戸惑いが恋心に変わった経緯を告白。当時の状況について「相手のYouTubeチャンネルを見たりして、『あ、こういう子なんだ』と知っていきました。普段の生活じゃありえない環境で恋愛したということ自体が、印象に残っています！」と話します。最後に番組の見どころについて、「本当にレベルの高い戦いだったと思います！最後まで誰がキングとクイーンになるのか、分からないはず」と、激戦の模様を予告。「誰が勝つのかなっていうのを考えながら見てくれたら、多分楽しいなと思います」と締めくくりました。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ