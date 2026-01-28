三重県 東紀州エリアを解説世界遺産 熊野古道の人気峠と周辺おすすめスポットをご紹介！

一般社団法人東紀州地域振興公社

一般社団法人東紀州地域振興公社 (熊野市長:河上 敢二)は、世界でも珍しい“道”の世界遺産である熊野古道伊勢路をはじめとする東紀州地域の観光スポットやイベント、地元に愛されるグルメをご案内いたします。

今回は三重県東紀州地域を通る熊野古道伊勢路の中でも特に人気のある峠にスポットを当て周辺の見所を紹介します。また、天下の奇祭と言われる尾鷲ヤーヤ祭りをはじめとしたイベント情報をご紹介いたします。

東紀州エリア 2月のイベント情報

・尾鷲ヤーヤ祭り

天下の奇祭として知られ、例年2月1日～5日の5日間開催されます。武士が合戦時に名乗りをあげる「ヤーヤー我こそは…」が名前の由来です。

日時：令和8年2月1日～2月5日

在廻り（祭りの始まりを告げる行列）：

1日19時頃～

ヤーヤの練り：2～4日19時頃～

大名行列・道中踊り他：5日12時頃～

場所：尾鷲神社・尾鷲市街地

（尾鷲市北浦町12-5）

公式HP：https://owasekankou.com/event/ya-ya_matsuri/

・花の窟神社 春季例大祭

日本最古の神社といわれる花の窟神社では2月と10月の年2回、例大祭を行われます。日本一長いともいわれてる約170メートルの大綱を岩窟上45メートルの御神体から境内南隅の松の御神木にわたす「お綱掛け神事」は、太古の昔から続く歴史のある祭りです。

日時：令和8年2月2日

場所：花の窟神社（三重県熊野市有馬町）

公式HP：https://hananoiwaya.com/hananoiwaya/iwaya_index.html

◆熊野古道とは

2004年「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界文化遺産に登録されました。「熊野三山」「吉野・大峯」「高野山」の3つの霊場と、これらを結ぶ「熊野参詣道（熊野古道）」、「大峯奥駈道」「高野参詣道」からなる世界遺産です。熊野古道は熊野三山（熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社）に参るための道。 伊勢から、吉野から、高野山から、そして京都からと幾筋かのルートがありましたが、代表的なものが紀伊半島を西回りする「紀伊路」と、東回りの「伊勢路」でした。三重県を通る伊勢路は、伊勢神

宮を訪れた旅人や西国三十三カ所めぐりの巡礼者たちがあこがれの地・熊野を目指した道です。地域の生活道でもあり、人々の暮らしや文化を感じることができる世界遺産です。

◆熊野古道の保全活動

熊野古道は多くの住民ボランティアにより守られています。各所の”峠を守る会”などの20を超える保全団体があり、ボランティアで古道の清掃、草刈り、補修等、維持管理を行っています。熊野古道を安全に楽しむために必要な活動を行う団体ですが、現在会員の高齢化が進行しており、今後の担い手問題が課題となっており、各団体と行政が連携して持続可能な熊野古道維持保全に向け様々な取組を実施しています。

◆熊野古道語り部

熊野古道伊勢路の語り部は、熊野古道伊勢路を案内しています。熊野古道の歴史・文化・自然・地域の民話など地元の語り部ならではのお話をさせていただきます。現在、語り部は111人所属しており、最年長は89歳、最年少は26歳と幅広い年齢の方が所属しています。熊野古道をより一層楽しむには、ぜひ語り部と共に散策してみてはいかがでしょうか。

熊野古道語り部 概要

団体名：熊野古道語り部友の会

所属人数：111名

HP：https://kumanokodo-iseji.jp/kataribe/

語り部 谷口昌宏さん

語り部最高齢の89歳。21年間語り部を務めており、現在も１日プランの峠ガイドも元気に対応。熊野古道の研究にも取り組んでる。

谷口さんのコメント

私達語り部と一緒に熊野古道伊勢路を歩いてみませんか？ 美しく残った伊勢路の石畳の道や 視界に広がる常緑の山々と、どこまでも澄んだ蒼い海、太古の頃からそびえたつ巨岩は訪れた人々の心を癒しパワーを与えてくれます。特に伊勢路は峠から見る海の絶景が格別。季節ごとの海と山のうつろいは楽しみの一つです。また、地域の人々の生活や文化についてもお話させていただきます。一緒に熊野古道を歩いた皆さんにもう一度歩きたいと思っていただけるよう私達、熊野古道伊勢路語り部友の会は、努めて参りたいと思います。

◆馬越峠

紀北町と尾鷲市の境界にある人気の峠、熊野古道伊勢路の中で随一と言われる美しい石畳が、尾鷲ヒノキの美林の中に続いています。夜泣き地蔵などの史跡も多く残っており、これぞ熊野古道という雰囲気を味わえます。峠からは、頂上の絶景が素晴らしい天狗倉山や便石山の山頂へ続く登山コースハイキングコースも有り。峠を下った馬越公園は桜の名所にもなっており、春には大勢の人が訪れる人気スポットです。

見どころ

・石畳

馬越峠の石畳は伊勢路随一の美しさといわれています。降水量の多い紀伊半島で何度も大きな台風に見舞われながらも現在も安全に歩けるのは当時の優れた技術を物語っています。

・夜泣き地蔵

旅の安全を祈願するために建立されたお地蔵様は、子供の夜泣きに霊験あらたかな石仏とも信じられています。

場所：三重県北牟婁郡紀北町～尾鷲市

距離：5.2km

歩行時間：3時間25分

馬越峠付近のおすすめスポット

馬越峠から足を延ばした絶景

便石山（象の背）

馬越峠散策中の分岐より向かうことができます。頂上の近くに「象の背」と呼ばれる、まるで象の背中のような大きな岩があり、そこから見える海と山の大パノラマが絶景です。（峠の分岐点から約2時間程度）

住所：三重県北牟婁郡紀北町

熊野古道により触れるには

熊野古道センター

熊野古道センターは、熊野古道、そして古道周辺地域の自然・歴史・文化をより深く体感していただくための新しいタイプのビジターセンターです。

住所：三重県尾鷲市向井12-4

営業時間：9:00～17:00 休館日 12月31日、1月1日

峠を散策前後の腹ごしらえに

おわせお魚いちば おとと

丹精に育てられたブリ・タイやはえ縄漁で水揚げされたマグロ、定置網にかかった地魚など、尾鷲ならではにこだわった料理が並びます。

住所：三重県尾鷲市古戸野町2-10

営業時間：10:00～18:00 年中無休

◆松本峠

美しい石畳が導く竹林に囲まれた峠では、等身大ほどの大きなお地蔵様が出迎えてくれます。松本峠を越えれば、浜街道を経て新宮まで峠越えはありません。かつての巡礼者が、七里御浜の向こうの新宮に鎮座する熊野速玉大社に思いを馳せたであろう場所です。松本峠では野面乱層積みという方法で石畳が積まれており、石畳道の断面を見ることもできます。

見どころ

・鉄砲傷のある地蔵

峠には、鉄砲傷のあるお地蔵さんが立っています。江戸時代に鉄砲の名人「大馬新左衛門」に妖怪と間違えられて鉄砲で撃たれた跡と言われています。

・東屋からみる七里御浜の眺望

峠から約10分ほど歩くと、熊野速玉大社がある新宮まで続く約22km続く日本で一番長い砂礫海岸の七里御浜と山並みが一望できて絶景です。

場所：三重県熊野市

距離：4.1km

歩行時間：2時間

松本峠付近のおすすめスポット

日本最古の神社のひとつ

花の窟神社

花の窟は日本最初の歴史書である『日本書紀』の神代第一で「国産みの舞台」として登場する日本最古の神社と言われています。社殿はなく高さ45ｍの磐座そのものがご神体です。毎年2月2日と10月2日には、例大祭であるお綱かけ神事が行われ、多くの方が参拝に訪れます。

住所：三重県熊野市有馬町

伝統の木造舟で世界遺産を堪能

三反帆

世界遺産の構成遺産である熊野川。生活物資を運ぶ水上交通も盛んで、江戸時代には「三反帆」などの川舟が発達しました。当時使われていた舟を再現した「三反帆」に乗って、ゆったりとした舟旅を味わえます。

住所：三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖203（熊野体感塾）

営業時間：12月～2月の冬季は休止 9:00～17:00

◆ツヅラト峠

かつて「伊勢の国」と「紀伊の国」の国境だった峠です。江戸時代以降、荷坂峠道が正式な紀州の玄関口となってからも、昭和初期まで生活道として使われました。ツヅラトとは九十九折のことで、カーブが連続しますが、石畳や石垣もよく保存されています。

見どころ

・ツヅラト峠

標高357ｍ。伊勢から熊野三山を目指す巡礼者が、初めて熊野の海を目にした場所です。

・野面乱層積みの石垣

谷に面して数ヵ所にある石垣は、いにしえから長い風雨に耐え道を護ってきた、いわば道路保護の遺跡といえます。

場所：三重県度会郡大紀町～紀北町

距離：9.5km

歩行時間：4時間

ツヅラト峠付近のおすすめスポット

マンボウが食べれる道の駅

道の駅マンボウ

“町の魚”マンボウをはじめ、紀伊長島の手工芸品や海・山の幸などが豊富にそろった物産コーナーや、レストランでゆったり過ごせます。

住所：三重県北牟婁郡紀北町東長島2410-73

営業時間：年中無休 （販売所）8:15～18:00（レストラン）9:00～15:00

熊野灘が眼下に一望

高塚山展望台

標高74mの高塚山に熊野灘臨海公園として整備された展望台です。建物内の階段を上ると360度1周することができ、無料の望遠鏡が設置されており、「紀伊の松島」と呼ばれる多島海が望めます。

住所：三重県北牟婁郡紀北町北町三浦

古き良き昭和の漁師町の町並み

魚まち地区

紀伊長島地区に残る伝統的な漁師町（魚町）です。船が通る際に橋が上下する昇降橋や天日干しされた干物が並ぶ魚屋など、どこか懐かしさを感じるレトロな「まち」を地元のガイドさんと一緒に歩くこともできます。

住所：三重県北牟婁郡紀北町長島(古道魚まち歩観会)）