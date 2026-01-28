子どもたちを児童労働から守る「#キフチョコ」キャンペーン。ナマガトーショコラも2月1日から参加

Nama Gateau Au Chocolat

チョコレートとカカオ生産者の持続可能性を目指すプログラム「カカオ・トレース※1」に賛同し、サステナブルなスイーツを販売しているNama Gateau Au Chocolat(https://www.namagateauauchocolat.com/) ( 所在地：神奈川県小田原市、代表：柳下龍介 )は、バレンタインシーズンの2026年2月1日（日）から2月14日（土）まで、認定NPO法人ACE（所在地：東京都台東区、代表：岩附由香）が実施する、寄付につながるチョコレート購入を呼びかけるキャンペーン「#キフチョコ」に参加します。

キャンペーン期間中、ナマガトーショコラの「#キフチョコ」対象商品を対象販売店で購入すると、その売上1点につき50円が寄付され、ガーナのカカオ農園で児童労働から子どもたちを守るACEの活動に活用される仕組みです。

■寄付金の使い道

ACEは2009年から、ガーナのカカオ生産地域で「しあわせへのチョコレート」プロジェクトを実施してきました。これまでに12の村で活動を行い、672人の子どもを児童労働から保護、4,662人の子どもの教育環境を支援しています。

「#キフチョコ」を通じて寄せられた寄付金は、児童労働から保護された子どもへの教育支援、カカオ農家の収入向上支援、地域全体で児童労働を防ぐ仕組みづくりなどに活用されます。

（例）

・30,000円で子ども6人に学用品を支給できます。

・40,000円で5世帯に農業訓練を実施できます。

■「#キフチョコ」キャンペーン概要（キャンペーン主催者：認定NPO法人ACE）

キャンペーン期間：2026年1月13日（火）～2月14日（土）

キャンペーンサイト： https://acejapan.org/kifuchoco/

参加方法 ：

1．「#キフチョコ」対象商品を購入

対象商品の売上の一部が、ACEへ寄付されます。

※対象商品・寄付期間は企業・商品ごとに異なります。

2．SNSで「#キフチョコ」を投稿・シェア

購入したチョコレートの写真を投稿したり、ACEの投稿を「#キフチョコ」をつけてシェア・リポストすることで、支援の輪を広げることができます。

・Instagram： https://www.instagram.com/npo_ace_japan/

・X（旧Twitter）：https://x.com/ace_japan

・Facebook： https://www.facebook.com/acejapan

※キャンペーン期間中、ACEよりガーナの現地の状況や「#キフチョコ」に関する情報を発信予定です。

◾「#キフチョコ」キャンペーン参加内容（ナマガトーショコラ）

対象商品：幸せの“生”ガトーショコラ （カット商品は除く）

対象販売店：

・ 公式ECサイト

・ ポップアップショップ（ダイナシティ小田原）

寄付金額：対象商品の売上1点につき50円

キャンペーン期間：2026年2月1日（日）～2月14日（土）

※1 カカオ・トレースとは

2014年からスタートした、チョコレートとカカオ生産者の未来を創るサステナブル・プログラムです。1919年に創業し世界100ヵ国以上で、製品やサービスを提供するベルギーの国際的材料メーカー「ピュラトス社」が主体となって運営されています。農園経営の長期安定に貢献する、チョコレート業界初の取り組みです。カカオ生産者への栽培技術支援を通じて、生産者の収入・生活水準の向上をサポートし、売上の一部をカカオ生産者や生産地域に還元しています。コートジボワール、ベトナム、フィリピンなどでプログラムを実施しています。

「カカオ・トレース」特設ウェブサイト： http://cacaotrace.com/ja

■店舗情報

名称：Nama Gateau Au Chocoolat (ナマガトーショコラ)

代表：柳下龍介

所在地 : 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町3丁目14-16

ホームページ: https://www.namagateauauchocolat.com/

Instagram : https://www.instagram.com/namagateauauchocolat/

