アスクル、事業所向け「復活特別企画」を1月30日から実施　オリジナル商品500点以上を20％以上の大幅値下げ！

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡 晃、以下「アスクル」）は、システム障害によりご迷惑をおかけしている状況を踏まえ、お詫びと感謝の気持ちを込めて、事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」（※1）において、1月30日（金）から（※2）、すべての仕事場で需要の高いオリジナル商品500点以上を20％以上大幅値下げとする「復活特別企画」を実施します。

本企画は、コピー用紙（※3）をはじめティッシュやペーパータオル、クリアホルダー、ミネラルウォーター、プラスチックグローブなどすべての仕事場で需要の高いオリジナル商品を特別価格で提供するものです。

（※1） 「ASKUL」「ソロエルアリーナ」は、2026年1月21日より、従来通りの商品数の取り扱いを再開しました。

詳細はプレスリリースをご参照ください。https://pdf.irpocket.com/C0032/KfQV/YWf9/fDRm.pdf

（※2） コピー用紙のみキャンペーン期間が異なり、2026年3月2日（月）18時で終了となります

（※3） コピー用紙のみ数量限定となります。詳細はWebサイトをご確認ください

＜オリジナル商品「復活特別価格」概要＞

◆期間： 2026年1月30日（金）から

◆内容： すべての仕事場で需要の高いオリジナル商品500点以上が20％以上オフ

■お詫びと感謝の気持ちを込めて。「復活特別企画」を実施

アスクルは、システム障害により多大なご迷惑をおかけしている状況を踏まえ、事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」のサービス再開をお待ちいただいたお客様へのお詫びと日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、オリジナル商品500点以上を20％以上オフの価格で提供するなどの「復活特別企画」を実施します。

【企画１.】

オリジナル商品500点以上を20％以上の大幅値下げ＜復活特別価格＞

期間中、コピー用紙（※2）をはじめ、ティッシュ、ペーパータオル、クリアホルダー、ミネラルウォーター、プラスチックグローブなどすべての仕事場で需要の高いオリジナル商品500点以上を20％以上大幅値下げとなる「復活特別価格」で提供します。年度末や新年度の需要期に向けたニーズに対応したラインナップとなっています。対象商品や条件などの詳細はWebサイトをご確認ください。

【企画２.】

賞味期限間近の飲料・食品など約4,000点を30％以上オフで販売＜アウトレット＞

1月23日より、システム障害の影響で賞味期限が短くなった飲料・食品など約4,000点をアウトレットにて30％以上オフで販売中です。詳細は企画ページ（※4）をご確認ください。

（※4） 各企画ページをご確認ください ASKUL: https://www.askul.co.jp/ol/0/ ソロエルアリーナ：https://solution.soloel.com/ol/0/

当社は、今回お客様にご不便とご心配をおかけしたことを真摯に受け止め、今後、安定したサービスのご提供とセキュリティ強化に引き続き取り組むとともに、仕事場に欠かせない商品をお求めやすい価格でお客様にお届けできるよう、努めてまいります。

※本リリースに掲載の情報は発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますのでご了承ください。