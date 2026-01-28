「YAMAHA MUSIC SCHOOL」が人気漫画「爆コロROCK」とのコラボキャンペーンを2月より実施

一般財団法人ヤマハ音楽振興会

ヤマハ音楽振興会（本部：東京都目黒区、理事長：中田 卓也）が展開する音楽教育事業「YAMAHA MUSIC SCHOOL」は、人気漫画「爆コロROCK」(バッコロロック)とコラボレーションし、2026年2月より期間限定キャンペーンを実施します。本企画では、初心者でも安心して参加できる楽器体験企画を全国の教室で実施し、子どもたちに音楽の楽しさを伝え、楽器演奏に挑戦するきっかけを届けます。

「爆コロROCK」は、御狐ちひろ（漫画）・ぬかがゆうた（原案）による音楽コメディ作品で、小学館とのコラボ企画として2025年5月～10月号の「月刊コロコロコミック」に連載されました。主人公の小学生・ロック君がヤマハの個性豊かな講師陣と一緒にバンド活動や楽器演奏の楽しさを体験していくストーリーで、楽しさのみならず、初心者向けの楽器テクニックが掲載されており、実在するヤマハの教室や講師がモデルになっているのも特徴です。

今回のキャンペーンでは、単行本発売(2026年1月28日)に合わせて全国のYAMAHA MUSIC SCHOOLで、読者層である小学生・中学生を対象に実施するもので、初心者でも安心して参加いただける楽器体験企画を用意しています。詳細はキャンペーン特設サイトをご覧ください。

■特設サイト：https://school.jp.yamaha.com/music/instrument/lp/baccororock/cp/

【キャンペーン概要】

1. 爆コロROCK×ヤマハミュージックスクール 無料体験レッスンキャンペーン

漫画「爆コロROCK」に登場する楽曲『Back on Rock!!』を使用した体験レッスンです。対象コースの参加者に「爆コロオリジナル体験シート」をプレゼントします。

・実施期間：2026年2月～6月

・対象：小学生、中学生

・対象コース：エレクトリックギター／エレクトリックベース／ドラム／ボーカル／ピアノ

※ピアノは小学4年生以上が受講開始の目安です。

・楽曲：オリジナル曲『Back on Rock!!』

※試聴⇒ https://www.youtube.com/watch?v=hvOcusiIhVU

2. 「月刊コロコロコミック」3月号に新作漫画を一部掲載

「月刊コロコロコミック」3月号（2月14日発売）に「爆コロROCK」の新作漫画の一部分を掲載。上記1の体験レッスンで配布する「爆コロ体験シート」に記載の「パスワード」を入手すると、漫画の続きが読める連動企画です。

【参考情報】

■漫画「爆コロROCK」について ＜https://www.shogakukan.co.jp/books/09154124＞

YAMAHA MUSIC SCHOOLの誇る現役バリバリの先生たちが、音楽のおもしろさを、体をはって教えてくれるこの漫画。楽器をちょっとでもさわってみた～いというキミも、バリバリ音楽やってるよってキミも、そして、ただただ笑いたいってキミも、この漫画で、ホンモノの快感を味わうべし!!

・小学館コロコロコミックスより、2026年1月28日発売予定（B6判／128ページ／税込770円）

・漫画／御狐ちひろ 原案／ぬかがゆうた 協力／YAMAHA MUSIC SCHOOL

Illustrated by 御狐ちひろ

2025年8月に開催の「コロコロ魂フェスティバル」（小学館主催：https://corofes.jp/）では、約600名の子どもたちが楽器体験に挑戦し、漫画に登場するキャラクターのモデルとなった講師による演奏も行い、好評を博しました。

■「YAMAHA MUSIC SCHOOL」について ＜https://school.jp.yamaha.com/music/＞

ヤマハ独自の音楽教育システムに基づき、お子さまを対象とした「総合音楽教育」や、小学生からシニアの方を対象としたさまざまな「楽器・歌」のレッスンを提供しています。1954年の開設以来、これまでに550万人以上の方々にお通いいただいており、2024年にヤマハ音楽教室開設70周年を迎えたのを機に、「YAMAHA MUSIC SCHOOL」として新たにスタートしました。