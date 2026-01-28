「ほっともっと」全国の店長が選んだ、『恵方巻シリーズ』おすすめポイント！1位『定番人気のお弁当を恵方巻スタイルで味わえる』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年12月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では2月1日(日)から2月4日(水)の4日間限定で販売する『恵方巻シリーズ』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。

『恵方巻シリーズ』は店頭・ネットにて予約受付を行っております。また、1月28日(水)までにご予約いただくと、最大220円お得になる早期特典もご用意しております。

■調査概要

対象：全国ほっともっとの店長45名男女

調査内容：『恵方巻シリーズ』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2026年1月26日(月)～1月27日(火)

■商品概要

「ほっともっと」のお弁当の美味しさが詰まった恵方巻が今年も登場します。

“人気のお弁当”を店内で1本1本丁寧に巻いた「恵方巻」は、全3種類。白身フライやちくわの天ぷら、キンピラなど定番の『のり弁当』の具材をそのまま巻いた『のり弁巻』540円、甘めのタレで味付けしたから揚や、だし巻玉子を巻いた食べ応え抜群の『から揚巻』600円、甘酸っぱいチキン南蛮と具だくさんのタルタルソースがたまらない『チキン南蛮巻』660円の全3種、各商品ハーフサイズもご用意しております。また、全種類の食べ比べが楽しめる『恵方巻3本食べ比べセット』や、恵方巻3本と人気の豚汁2杯、8コ入りチキンBOXがセットになった『恵方巻ファミリーセット』など、バリエーション豊富に取り揃えております。

今年は南南東の恵方を向いて、「ほっともっと」の美味しさが詰まった恵方巻をお召し上がりください。

■商品概要

・発売商品

【単品】



【セット】

■予約割引概要

【店頭予約】

1.予約期間：2026年1月28日(水)まで

※1月29日(木)以降は通常価格での予約が可能(店頭予約のみ)

2.店舗受取期間：2026年2月1日(日)より2月4日(水)まで

【ネット予約】

1.予約期間：2026年1月28日(水)まで

2.店舗受取期間：2026年2月1日(日)より2月4日(水)まで

3.予約サイト：https://hottomotto.reserve.oder.com/reserve_events/1990576814601870272

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)

■調査結果

1位： 定番人気のお弁当を恵方巻スタイルで味わえる

2位： 店内で丁寧に手巻きしている

3位： セットやハーフなど、バリエーション豊富

最も多くの票を集めたのは『定番人気のお弁当を恵方巻スタイルで味わえる』というポイントでした。2位は『店内で丁寧に手巻きしている』、3位は『セットやハーフなど、バリエーション豊富』でした。「ほっともっと」の人気弁当TOP3の『のり弁当』『から揚弁当』『チキン南蛮弁当』を、恵方巻スタイルで楽しめる商品です。店内にて、1本1本丁寧に巻き上げて提供いたします。

■店長の商品おすすめコメント

「お弁当がそのまま恵方巻になっていて面白いです」

「かぶりつけるお弁当！1年に1度の楽しみです」

「海鮮が苦手な方や、お子様にもご好評いただいています」

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます