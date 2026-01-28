J’S RACING、国際耐久レース「24 Hours of Dubai 2026」でTCEクラス優勝！

株式会社ジェイズ・コーポレーション

自動車のチューニング、パーツ開発・販売を行い、「ジェイズレーシング」ブランドを世界で展開する株式会社ジェイズ・コーポレーション(本社所在地:大阪府茨木市／代表取締役社長:梅本 淳一）は、2026年1月16日（金）～18日（日）にアラブ首長国連邦ドバイの「Dubai Autodrome」にて開催された国際耐久レース「24 Hours of Dubai 2026」において、J’S RACINGが参戦したTCEクラスで、クラス優勝を果たしました。

■世界のトップチームが激突する「24 Hours of Dubai 2026」

「24Hours of Dubai」は、世界中トップチームが集結し、GT3、GT4、TCEなど複数カテゴリーが混走する国際格式の24時間耐久レースです。70台前後が同時に走行する混戦の中、昼夜を通して走り続ける過酷な環境や砂漠特有の激しい温度変化など、マシンの信頼性と戦略、チーム力が極限まで試されます。

■「自ら造り、自ら走る」 創業者・梅本淳一の挑戦と、チーム一丸で掴んだ勝利

本大会は、創業以来、「Honda車を世界で最も楽しむためのブランドにする」を掲げてきた株式会社ジェイズ・コーポレーション 代表取締役社長 梅本淳一自らがドライバーとして参戦し、チームとともに優勝を勝ち取りました。

梅本は、予選ではアタックドライバーとして活躍し、スタートポジションを予想より1番手繰り上げることに成功。また、決勝レースではスタートドライバーを担当し、更に順位を1つ繰り上げ、第二スティント以降は深夜帯の難しいコンディションやトラフィックの多い時間帯を担当。安定したラップと確実なマシンコントロールでチームの順位維持に大きく貢献しました。

その姿勢は、J’S RACINGが掲げる「走りへの情熱」「車への愛」「挑戦し続ける精神」を体現するものであり、チーム全体の士気を大きく高めました。

本大会は、ドイツを拠点にするチームasBest.racing のCOPRA102号車にasBest.racingのメカニック・エンジニア陣、そして同チーム所属のドライバー4名と共に挑み、チーム一丸となって24時間を戦い抜きました。

トラブルを未然に防ぐための緻密なマシンメンテナンスを徹底するとともに、刻々と変化する気温に応じた的確なセットアップ調整を実施。混走クラスの状況を読み切った戦略判断のもと、ドライバー全員が安定したスティントを重ねました。

さらに、長時間に及ぶレース終盤の夜間帯においても高い集中力を維持し、正確かつスピーディーなピット作業を積み重ねた結果、チームの総合力が最大限に発揮され、チェッカーフラッグをトップで受けるという結果へとつながりました。

■J’S RACING 代表取締役/ドライバー：梅本淳一のコメント

「私はニュルブルクリンク24時間レースをはじめとした世界中の24時間耐久レースで過去に多数の優勝経験はありますが、特に過酷なレースとして知られているこのドバイ24時間レースにおいて、今回の5度目の挑戦で勝利できたことは、チーム全員の努力と情熱の結晶であり、J’S RACINGの歴史にとって大きな節目となりました。

応援してくださった皆さまに心から感謝します。これからもモータースポーツの魅力を世界に届ける挑戦を続けていきます。」

■今後について

今回の優勝を機に、J’S RACINGは今後も国際レース活動を継続し、モータースポーツの楽しさを世界へ発信してまいります。

また、レースで得た技術・知見を市販パーツ開発へフィードバックし、より多くのHondaユーザーに“走る喜び”を届けていく方針です。

■画像ギャラリー

【株式会社ジェイズ・コーポレーションについて】

設立以来一貫してホンダカー専門のチューニング、パーツ開発・販売を行っている他、ユーザー向け走行会の企画および、日本国内外で開催されるレース活動も実施しています。

プロデュースする製品やサービスはその全てが試作・開発段階より弊社デモカーを使用。「パーツ開発は常にサーキットで培われる」という理念のもと、サーキットやテストコースにて社内の厳しい基準をクリアできた製品だけを発売するというスタンスを創業当初から貫いており、日本はもとより海外の特に北米、アジア 、オセアニア、ヨーロッパ市場において高い評価を得ています。

本社:567-0083 大阪府茨木市彩都もえぎ1丁目3-2

代表者:代表取締役社長 梅本 淳一

創業:1989年11月

URL: https://www.jsracing.co.jp/