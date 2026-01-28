【2/25開催】生成AI利用率90%・3億円削減の衝撃。バイトルのディップが明かす「全社AI化」の舞台裏

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用が学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、経営実務に活かせるAI活用をテーマとしたオフラインの経営者向け実践セミナー「AI経営研究会」を、2026年2月25日（水）に開催します。

お申し込みはこちら :https://45042830.hs-sites-na2.com/lp260225

セミナー背景

生成AIに対して様子見をするフェーズは過ぎ、各社で導入プロジェクトが立ち上がっています。

そこで本セミナー「AI経営研究会」は、単なる知識提供にとどまらず、経営者同士が実践知を共有し、学び合いながらAI活用を経営に定着させる実践型の場として企画しています。講演と実践型ワークショップを通じて、自社における具体的なAI活用アクションの描き方を体得いただける内容です。

今回の基調講演では、バイトルなどの人材サービス・DXサービスを提供するディップ株式会社 執行役員 BizOps本部長 進藤圭（しんどう けい）氏を講師に迎え、生成AI導入の成功事例と“しくじりポイント”を交えた実践知をお届けします。

セミナー概要

本セミナー「AI経営研究会」を通じて、参加者は以下の内容を学ぶことができます。

- 生成AI導入初期における“しくじりポイント”と成果を出すためのプロセス- 全社で生成AI利用率90％を達成し、3億円規模のコスト削減につなげた実践戦略- AI活用を核に据えたビジネスモデル変革の考え方- 講演内容を経営に落とし込む経営層向け実践ワークショップ

セミナー「AI経営研究会」概要

主催：AI経営研究会（運営：株式会社SHIFT AI）

対象：AI活用を推進したい、または課題をお持ちの経営者・役員

形式：オフライン開催（基調講演＋ワークショップ）

定員：40名（事前申込制）

費用：無料（通常有料プログラムの体験会）

日時：2026年2月25日（水）11:00～16:00

会場：日比谷（詳細は申込者に別途案内）



想定受講者

登壇者

- 生成AIを活用し、経営判断の精度とスピードを高めたい経営者・役員- 業績向上に直結する自動化・AI活用を実践的に学びたい経営者・役員- 経営者同士のネットワークを通じて、知見の共有や横展開、協業の機会を得たい方基調講演

ディップ株式会社

執行役員 BizOps本部長

進藤 圭氏



早稲田大学を7年で卒業後、ディップに新卒入社。

営業、Webディレクターを経て、3年年商15億円となった「ナースではたらこ」や3年年商40億円となった「コボット」のDX事業、AI企業100社以上を支援した「AIアクセラレーター」、プロダンスチーム「dipBATTLES」、

生成AIを活用した「AIエージェント」など、40以上の企画立ち上げ。

現在はバイトルなどのプロダクト責任者。

著書に「いちばんやさしいRPAの教本」「いちばんやさしいDXの教本」「いちばんやさしいDXの教本改訂2版」（インプレス）がある。

ワークショップ講師

株式会社SHIFT AI

人的資本経営・生成AIコンサルタント 興梠 眞人



注意事項

※ 本研究会は完全承認制となっております。お申込み後、現在のお悩みやご関心をお伺いし、本研究会をより有意義にご活用いただくためのご案内として、簡単な「研究会事前ガイダンス」を実施させていただく場合がございます。

※ 定員に達し次第、受付を終了いたします。

※ 本イベントは経営者・役員の方を対象としております。対象者以外の方、または同業他社様からのお申込み、もしくは本イベントへの参加が適切でないと当社が判断した場合には、参加をお断りする場合がございます。



AI経営研究会とは

『AI経営研究会』は、AI経営の実現を目指す経営コミュニティです。会員25,000人超の「SHIFT AI」の運営と、2,500社の生成AI活用支援実績を基盤に、完全審査制の環境でロールモデル・ネットワーク・ノウハウを包括的に提供し、企業の成果創出を支援します。

URL：https://lp-biz-keiei.shift-ai.co.jp/

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数14.5万人 (2026年1月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180