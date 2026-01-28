総合型選抜コーチ（AOコーチ）、塾比較サイト「スタディチェーン」と業務連携を開始～受験生一人ひとりに最適な学習選択肢を届ける体制をより強化
本連携により、総合型選抜を検討する受験生や保護者が、自身の状況や志望校に合った学習支援を選択しやすい環境づくりを進めてまいります。
業務連携の背景
近年、大学入試における総合型選抜の重要性は年々高まっており、学力試験だけでなく、志望理由書や活動実績、面接、小論文など、多面的な評価への対応が求められています。一方で、総合型選抜に特化した情報や対策方法は分かりづらく、受験生や保護者が適切な支援を見極めることが難しい状況にあります。
総合型選抜コーチは、総合型選抜に必要とされる思考整理や言語化、書類作成、面接対策までを一貫して支援する指導を行ってきました。一方、スタディチェーンは、受験生や保護者の視点に立ち、学習目的や受験方式に応じた塾・学習サービスの情報を整理し、比較しやすい形で提供してきたメディアです。
両者は、総合型選抜に挑戦する受験生が、自分に合った学習環境と出会えることが重要であるという共通認識のもと、本業務連携に至りました。
成果報酬型広告モデルについて
本連携では、スタディチェーンを通じて総合型選抜コーチに対し、資料請求または体験授業が一人発生した場合に限り、成果報酬として広告費用が発生する仕組みを採用しています。
実際の行動を成果とするこのモデルにより、受験生にとっては実態に即した情報に触れやすくなり、学習サービス選択時のミスマッチを抑えることが可能となります。また、サービス提供側にとっても、成果に基づいた健全な形での情報発信が実現します。
総合型選抜コーチについて
総合型選抜コーチは、大学の総合型選抜を目指す受験生に向けた専門的なオンライン指導サービスです。志望理由書や活動報告書の作成支援、面接や小論文への対応など、総合型選抜に必要な準備を受験生一人ひとりの状況に合わせて支援しています。
参考リンク：https://aocoach.jp
塾長メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」
代表メッセージ
総合型選抜は、学力だけでは測れない受験生一人ひとりの背景や思いが評価される入試方式です。一方で、何から準備を始めればよいのか分からず、不安を抱えたまま受験期を迎えてしまう生徒も少なくありません。今回のスタディチェーンとの業務連携によって、総合型選抜に挑戦する受験生が、自分に合った学習支援と早い段階で出会える環境が整うと考えています。正しい情報と適切なサポートがあれば、総合型選抜は誰にとっても現実的な選択肢になります。これからも、一人ひとりの考えや経験を丁寧に言語化し、自信を持って受験に臨めるよう支援を続けていきたいと思います。
