【ホテルヴィスキオ大阪】春の癒し旅におすすめ♪「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」利用券付き 春旅応援プラン

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルヴィスキオ大阪（大阪市北区芝田2-4-10：総支配人 小島由智）では、春の旅行シーズンにおすすめの「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park利用券付き 春旅応援プラン」を2026年2月9日(月)から4月12日(日)までの期間に販売いたします。

（左）左ホテルヴィスキオ大阪「スーペリアツイン」 (右)うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park

ウェルネス＆ウェルビーイングをテーマに掲げる「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」の取り組みと、当ホテルが大切にする“リラックスと寛ぎの空間を通じた癒しの提供”というコンセプトが合致したことから、このたび本商品の販売を開始いたしました。

ホテルから徒歩約5分のグラングリーン大阪南館に2025年3月に開業した「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」は、天然温泉・サウナ・フィットネスジム・屋内プールなどの充実した設備をご利用いただける健康増進施設です。本プランをご利用いただき、観光やショッピングと合わせて、心身ともにリフレッシュするリトリート体験をお楽しみください。また、同施設の利用券（お1人様1枚）に加え、「大阪生まれのフリフリ・みっくちゅじゅーちゅ」を1泊につきお1人様1本ご提供いたします。さらに、出来立てのおいしさと選ぶ楽しさが魅力のホテルヴィスキオ大阪の朝食ブッフェでの食体験も加えていただけるよう、チェックアウトは通常より1時間延長した12:00までといたしました。

詳細は以下の通りです。（価格には税金が含まれております。）

■「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」利用券付き春旅応援プラン

利用期間：2026年2月9日(月)～4月12日(日)

予約開始：2026年1月28日(水)

価格：

モデレートツインルーム 2名1室利用時 お1人様 13,050円～ (朝食付き 16,050円～)

スーペリアツインルーム 2名1室利用時 お1人様 15,200円～ (朝食付き 18,200円～)

デラックスツインルーム 2名1室利用時 お1人様 17,650円～ (朝食付き 20,650円～) / 3名1室利用時 お1人様 13,500円～ (朝食付き 16,500円～)

【プランに含まれる内容】

・「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」利用券（1泊につきお1人様1枚）

・「大阪生まれのフリフリ・みっくちゅじゅーちゅ」（1泊につきお1人様1本）

・レイトチェックアウト12：00 ※通常11：00

詳細・ご予約はこちら :https://www.hotelvischio-osaka.jp/rooms/packages/000103■「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」について女性大浴場屋内温水プール

2025年3月にグラングリーン大阪南館に開業したウェルネス＆ウェルビーイングをコンセプトにした「健康増進施設」。天然温泉やサウナ、最新マシンを備えたフィットネスジム、緑と街並みを望む開放感あふれるインフィニティープールなどを備え、健康的なお食事などもお楽しみいただけます。

【場所】グラングリーン大阪南館 3・4階

【営業時間】 6:00～24:30

【利用可能施設】

大浴場・サウナ、ジム・スタジオ、屋内プールの利用

※ウェルカムドリンク1杯、タオル・館内着・アメニティが含まれます。

※屋外プール、岩盤浴・溶岩浴、マッサージ、ご飲食などは別途料金が必要です。

【URL】 https://umekita-onsen.jp/

■出来立てメニューが並ぶライブキッチンが魅力♪大阪×イタリアンがテーマの朝食ブッフェ

店内の窯で焼き上げる地鶏やグリル野菜は出来立てをご用意豊富なメニューを取り揃えた朝食ブッフェ

ライブキッチンの「エッグステーション」では、オムレツを実演し、プレーンに加え「大阪オムレツ」「野菜オムレツ」の3種類をご用意します。また、店内の窯で焼き上げる地鶏やグリル野菜は、塩やオリーブオイル、トマト味噌やサルサヴェルデなど、イタリアンならではのソースとともにお楽しみいただけます。

その他、イタリアンデリや温製料理、和惣菜に加え、お粥やパン、フルーツなど豊富なメニューを取り揃えた朝食ブッフェです。

時間：7:00～10:00（L.O. 9:30）

料金：大人 3,500円 小人 (4～12歳) 2,000円

[ご宿泊者様優待価格] 大人 3,000円 小人(4～12歳) 2,000円

■ホテルヴィスキオ大阪について（https://www.hotelvischio-osaka.jp/）

ホテルヴィスキオ大阪について

JR大阪駅から北へ5分、地下鉄梅田駅や阪急大阪梅田駅にも近い利便性でありながら、自然を感じていただけるリラックスと寛ぎの空間を提供しています。

客室には、より快適な寝心地を提案する「シモンズ社」のホテルオリジナルモデルのベッドや、こだわりのリネン類やアメニティを揃えています。また、全館禁煙・全客室に空気清浄機を設置するなど、安全安心にご利用いただけるように努めており、長期滞在に便利なコインランドリーも館内に備え、大阪観光にもビジネスでのご利用にも最適です。

ホテル1階には、「大阪×イタリアン」をテーマにしたレストランがあり、朝食ブッフェやランチブッフェ、ディナータイムにはアラカルトメニューを提供しています。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは下記のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/