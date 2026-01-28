新時代の営業を提案するEmooove、事業拡大に伴い本社を天王洲ファーストタワーへ移転

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、事業拡大に伴い、2026年1月より本社を「天王洲ファーストタワー」へ移転しました。心機一転、新たな拠点でさらなる事業成長を目指します。

■移転の背景と目的

2025年、当社は組織規模が50名へ拡大し、大手企業との取引数も増加しました。2026年は、既存の営業支援事業に加え、新規事業（SaaS・HR）への参入を予定しており、前年比200%以上の成長を目標としています。こうした事業の多角化に伴う人員増加に対応するため、およびチーム連携を強化するオフィス環境を確保するために、拡張移転を決定しました。

■新オフィスの概要・特長

新オフィスの主な設備および制度は以下の通りです。

■採用の強化

- アクセスおよびオフィス環境：新オフィスは、東京モノレール・りんかい線「天王洲アイル駅」徒歩1分の天王洲ファーストタワーに入居しました。旧オフィス（渋谷区神宮前）と比較してフロア面積を拡張し、BGMの流れる開放的な空間としています。- 原則出社とフレックスタイム制：正社員は原則出社とし、対面での連携を重視しています。また、フレックスタイム制を導入し、業務状況に応じた勤務時間の調整を可能としています。

事業拡大に伴い、現在以下の職種を中心に採用を強化しています。

■新本社概要

- 募集職種：プロジェクトマネージャー（PM）、フィールドセールス（FS）、インサイドセールス（IS）、マーケティング、経営企画など- 環境：スタートアップにおける新規事業の立ち上げや、組織作りに関与できるフェーズです。

所在地 ：〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2-4 天王洲ファーストタワー707

アクセス：東京モノレール・りんかい線「天王洲アイル駅」徒歩1分

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

