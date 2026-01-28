スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』、Ver.3.8第3期スタート！「アグライア」と「サンデー」が期間限定イベント跳躍にて復刻！その他ゲーム内イベントもご紹介

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』にて、本日1月28日（水）より限定星5キャラクター「アグライア」（CV：遠藤綾）が登場する復刻イベント跳躍「天命の裁断」、「サンデー」（CV：大塚剛央）が登場する復刻イベント跳躍「見上げる星影」が開催されます。その他、ゲーム内イベント情報をご紹介いたします。

● Ver.3.8イベント跳躍（第3期）

イベント跳躍「天命の裁断」

1月28日（水）より、イベント跳躍「天命の裁断」を開催しました。期間中、限定星5キャラクター「アグライア」（CV：遠藤綾）が再登場いたします！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「光陰を織り黄金と成す」の出現率がアップ！

イベント跳躍「見上げる星影」

1月28日（水）より、イベント跳躍「見上げる星影」を開催いたしました。限定星5キャラクター「サンデー」（CV：大塚剛央）が再登場いたします！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「大地より天を目指して」の出現率がアップ！

再び彼らをゲットできるチャンスを、ぜひお見逃しなく！

開催期間：

2026年1月28日（水）12:00～2026年2月12日（木）15:00（サーバー時間）

2026年1月28日（水）13:00～2026年2月12日（木）16:00（日本時間）

● イベント「宝物を追い求めて」

開拓の航跡にはあらゆる宝物が隠されている、開拓力を使って宝物を探しましょう！

消費した開拓力に応じて宝物が手に入ります！ぜひお見逃しなく！

開催期間：

2026年1月28日（水）4:00～2026年2月12日（木）3:59（サーバー時間）

2026年1月28日（水）5:00～2026年2月12日（木）4:59（日本時間）

● イベント「花が育む繁生」

開催期間中、「疑似花萼（金）」または「疑似花萼（赤）」をクリアした際の報酬が2倍になります！

この機会に是非、報酬を集めましょう！

開催期間：

2026年1月28日（水）4:00～2026年2月12日（木）3:59（サーバー時間）

2026年1月28日（水）5:00～2026年2月12日（木）4:59（日本時間）

◆『崩壊：スターレイル』

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが新たに贈る『崩壊』シリーズ最新作のスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。



◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）



◆『崩壊：スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊：スターレイル 公式サイト】

https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/

【崩壊：スターレイル 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊：スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp



◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。



HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp



