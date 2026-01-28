訪日観光客向け、日本文化を気軽に楽しめる盆栽ワークショップ「Hello BONSAI club」京都・三条に店舗を新オープン

ピクスタ株式会社

ピクスタ株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長：古俣大介、東証スタンダード：3416）の子会社・株式会社YASUMI WORKS（愛知県名古屋市 代表取締役社長：中濱 歩弓）は、2026年1月28日（水）より、京都に訪日観光客向けの盆栽ワークショップ店舗「Hello BONSAI club」をオープンいたします。本店舗では、海外への持ち帰りが可能な素材を使用し、手のひらサイズのアーティフィシャル・ミニ盆栽を制作するワークショップを提供します。



◆ Hello BONSAI club：https://coubic.com/hellobonsaiclubkyoto




■ 新店舗オープン情報

＜オープン日時＞


・2026年1月28日（水）12:00よりオープン



＜店名＞


・Hello BONSAI club



＜所在地＞


・〒604-8135　京都府京都市中京区東洞院通三条下る三文字町200 ミックナカムラ301



＜概要＞


・訪日観光客向けに、日本文化を気軽に楽しめるアーティフィシャル・ミニ盆栽の制作ワークショップを提供する体験型店舗です。


■ Hello BONSAI clubとは

この度、新オープンする「Hello BONSAI club」では、どなたでも楽しめるアーティフィシャル・ミニ盆栽を制作するワークショップを提供いたします。



＜アーティフィシャル盆栽とは＞


盆栽の魅力を取り入れながら、人工素材で気軽に楽しめるように作られた盆栽です。見た目の美しさや質感にこだわり、初心者の方でも親しみやすいデザインになっています。



＜サービス内容詳細＞


「Hello BONSAI club」では、海外へ持ち帰りが可能な素材を使用した、アーティフィシャル・ミニ盆栽を制作するワークショップを提供します。枝や苔、砂、石などの素材を自由に選び、直感的に組み合わせながら、手のひらサイズのオリジナル盆栽を制作できます。




盆栽の知識や経験がなくても、どなたでも楽しめる内容となっており、制作を通じて盆栽の基本や日本文化の魅力に触れることができます。使用する素材はすべて検疫不要のため、旅行中の方や海外からのお客様も安心してご参加いただけます。




また、店内には畳のフォトブースや浴衣も用意しており、制作後は自由に写真撮影が可能です。完成した盆栽とともに写真を撮り、SNSでシェアするなど、旅の思い出としても残る体験を提供します。作った盆栽と、その時間の記憶をぜひご自宅へお持ち帰りください。




＜所要時間＞


・1時間程度



＜料金＞


・6500円（税込）



＜営業時間＞


・月～金　12:00 - 19:00


・土・日　12:00 - 19:00



＜来店方法＞


・予約制


※予約状況によっては、当日参加、飛び入り参加も可能です。



＜対応言語＞


・英語


・日本語



公式予約サイトはこちら：https://coubic.com/hellobonsaiclubkyoto(https://coubic.com/hellobonsaiclubkyoto)


■ ご利用方法

ワークショップは、以下のいずれかの方法でご予約いただけます。24時間前までにご予約ください。



＜ダイレクト予約（公式予約サイト）＞


公式予約サイトより、空き状況を確認のうえそのままご予約が可能です。


https://coubic.com/hellobonsaiclubkyoto(https://coubic.com/hellobonsaiclubkyoto)



＜Klook 経由の予約＞


観光・体験予約サイト Klook からもチケット購入が可能です。旅行中のスケジュールに合わせて、事前にまとめて予約したい方におすすめです。



＜Instagram 経由でのお問い合わせ＞


空き状況の確認やご質問がある場合は、InstagramのDMからもお気軽にお問い合わせいただけます。


◆Instagramアカウント：https://www.instagram.com/hellobonsaiclub/(https://www.instagram.com/hellobonsaiclub/)


■ 出店背景

近年、コロナ禍以降のインバウンド需要の回復と円安の影響により、日本を訪れる外国人観光客は大幅に増加しています。一方で、特定の観光地に人が集中する「オーバーツーリズム」や混雑による満足度の低下といった課題も顕在化しており、有名スポットを巡るだけの「通過型・消費型」観光では、地域や日本文化への理解が深まりにくい現状があります。こうした背景を受け、YASUMI WORKS社では、日本文化をより深く体感できる質の高い体験型コンテンツの提供を目指しました。



今回着目した「盆栽」は、日本の美として世界的に注目される一方、近年は盆栽カフェの登場などにより、若年層や海外層にも親しみやすい文化として再評価されています。しかし、高価であることや持ち帰り時の検疫の問題から、観賞にとどまるケースが多いのも実情です。そこで本ワークショップでは、検疫不要のアーティフィシャル素材を用い、盆栽の基礎や魅力を学びながら、自らの感性で制作できる体験を提供します。クリエイティブな制作体験を通じて、日本文化をわかりやすく世界へ発信するとともに、記憶に残る新たな観光体験の創出を目指します。


■ 企画者の想い

代表取締役社長：中濱 歩弓



私が創業したYASUMI WORKSでは、「つくる時間そのものが、心をほどく体験になること」を大切にし、体験型のワークショップを各地で展開してきました。


この盆栽ワークショップは、日本の伝統文化である盆栽を、もっと自由に、もっと直感的に楽しんでほしいという想いから生まれました。知識や経験がなくても、自分の感性のままに手を動かすことで、世界にひとつだけの作品が完成します。


旅の思い出として、そして日常にそっと寄り添う存在として、このミニ盆栽が皆さんの暮らしに小さな余白を生んでくれたら嬉しいです。





■ YASUMI WORKSについて

大人の遊び心から、街と社会を動かす。YASUMI WORKSは、「休日をつくる」をテーマに、大人の遊び心や好奇心を起点として、体験を企画・運営する会社です。私たちが大切にしているのは、上手にできることよりも、ワクワクすること。正解よりも、「やってみたい」と感じる気持ちです。流行やSNS、社会の空気の中にあるまだ言葉になっていない感覚や兆しを拾い上げ、今の時代に合うかたちへと編集し、ワークショップや体験型ストアとしてスピード感をもって世の中に届けています。何か新しいことをしてみたい、思い出やカタチに残る休日を過ごしたい、誰かと一緒に、少し童心に戻りたい。そんな想いに寄り添いながら、日常からほんの少しはみ出した遊びの入口をつくり続けています。遊び心は、個人の楽しみで終わるものではなく、街に人の流れを生み、やがて社会を動かす力になる。あなたのやすみがきっかけとなり、街や社会へとつながり、連鎖していく。そんな休日を、これからも届けていきます。


https://yasumiworks.com/(https://yasumiworks.com/)



■会社概要


【株式会社YASUMI WORKS】


社名：株式会社YASUMI WORKS


設立：2022年11月1日


所在地：〒460-0012愛知県名古屋市中区千代田1-13-18 マザック千代田ビル 602


資本金：300万円


代表取締役：中濱 歩弓


URL：https://yasumiworks.com/


事業内容：「短時間×手ぶら×写真・SNS映えの体験設計を実現した、店舗型ものづくり体験事業」を展開。



【ピクスタ株式会社】


社　名：ピクスタ株式会社　（東証スタンダード：3416）


設　立：2005年8月25日


所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目21－1 渋谷ヒカリエ 33階 JustCo Shibuya Hikarie


TEL：03-5774-2692　URL：https://pixta.co.jp/


資本金：332,437千円（2025年9月末時点）


代表取締役社長：古俣　大介


事業内容：デジタル素材のオンラインマーケットプレイス「PIXTA」、法人向け出張撮影・カメラマンサービス「PIXTAオンデマンド」、家族向け出張撮影プラットフォーム「fotowa」の運営


子会社：株式会社YASUMI WORKS


PIXTA ASIA PTE. LTD.／PIXTA VIETNAM CO., LTD.