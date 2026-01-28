『SQUARE ENIX POP UP CAFE』大阪・名古屋、次回コラボ決定！

株式会社NSグループ

パセラグループと株式会社スクウェア・エニックスとの期間限定コラボカフェ『SQUARE ENIX POP UP CAFE』大阪・名古屋において、次回コラボが“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズに決定いたしました。

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズが全世界累計販売本数600万本を突破したことを記念し、登場するキャラクターやゲームストーリーから着想を得たコラボメニューを展開いたします。

大阪は2月13日(金)～3月2日(月)を前期、3月3日(火)～3月18日(水)を後期として、そして名古屋は『ファイナルファンタジーIX』コラボ終了後の4月10日(金)～4月27日(月)を前期、4月28日(火)～5月18日(月)を後期として、それぞれフード6品、ドリンク6品を展開いたします。

店舗情報

店名 ：SQUARE ENIX POP UP CAFE

（スクウェア・エニックス ポップアップ カフェ）

コラボ期間 ：【大阪店】 2026年2月13日(金)～3月18日(水)

【名古屋店】 2026年4月10日(金)～5月18日(月)

営業時間 ：【大阪店／名古屋店】 平日 12:00～20:00 ／ 土日祝日 11:00～20:00

定休日 ：ビルの休館日に準ずる

所在地 ：【大阪店】 大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-1 アンダの森 大阪天王寺タワー3F

【名古屋店】愛知県名古屋市中区錦3丁目19-21 安心お宿 Woman＆Man 名古屋栄店1F

公式サイト ：https://paselabo.pasela.co.jp/square-enix-popup-cafe/

公式X ：https://x.com/sqex_ppc

ご利用方法

■カフェスペース

・事前予約優先でのご利用となり、空席があった時のみ当日利用が可能です。

・ご利用時間は90分制となります(ご利用40分前がラストオーダーです) 。

・カフェスペースご利用に関しては、チャージ料1,200円(税込／ドリンク1杯+ランチョンマット1枚付き)がかかります。

・ワンオーダー制となります。チャージ以外におひとり様1品以上のご注文をお願いいたします。

・メニューはモバイルオーダーでのご注文となります。専用のQRコードよりご自身のスマートフォンにてご注文にお進みください。

・チャージ料はお会計時にご飲食代と合わせてのお支払いとなります。

・お席はお選びいただけません。

・カフェご利用の方にランチョンマット1枚をランダムにて、コラボメニューご注文1品につきコースター1枚をランダムにてプレゼントいたします(ランチョンマットはお会計時にお渡し、コースターはご提供時にお渡しとなります)。

大阪の店内カフェ予約については、前後期合わせて1月28日(水) 19:00開始となります。

※名古屋の予約時期については決まり次第お知らせいたします

1/28 19時～ 大阪店の予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/shops/square-enix-pop-up-osaka/reserve

■グッズスペース

・カフェのご利用に関わらずどなたでもご利用可能です。

・混雑の際は入場制限を設けさせていただきます。

・グッズについて、購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。

メニュー

※東京の『SQUARE ENIX POP UP CAFE』で提供されたメニューと同内容となります。

前期メニュー

後期メニュー

ノベルティ

※東京の「SQUARE ENIX POP UP CAFE」で展開されたノベルティと同内容となります。

■カフェスペースご利用特典 ランダムランチョンマット(前期3種/後期3種)

ランダムランチョンマット 前期デザインランダムランチョンマット 後期デザイン

■コラボメニューご注文特典 ランダムコースター(前期6種/後期6種)

ランダムコースター 前期デザインランダムコースター 後期デザイン

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”とは

”ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”は『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした作品群です。各作品のオリジナル版をもとに鮮やかな2Dグラフィックとサウンドで生まれ変わりました。モンスター図鑑やサウンドプレイヤー、イラストギャラリー、各種ブースト機能などを実装し、より幅広い遊び方が可能になっています。

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”公式ポータルサイト

https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/

『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは

『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは、パセラグループがスクウェア・エニックスとコラボレーションした期間限定カフェです。

当店舗においてはカフェスペースに加え、グッズスペースも併設して皆様をお迎えいたします。

カフェスペースは予約者優先でのご利用、グッズスペースはどなたでもご利用可能となります。

株式会社NSグループ

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。



＜事業/ブランド＞※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」

・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など



※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。



会社名：株式会社NSグループ

代表者：取締役社長 荻野佳奈子

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日：1986年9月19日

事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/