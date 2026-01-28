『SQUARE ENIX POP UP CAFE』大阪・名古屋、次回コラボ決定！

写真拡大 (全19枚)

株式会社NSグループ

パセラグループと株式会社スクウェア・エニックスとの期間限定コラボカフェ『SQUARE ENIX POP UP CAFE』大阪・名古屋において、次回コラボが“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズに決定いたしました。


“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズが全世界累計販売本数600万本を突破したことを記念し、登場するキャラクターやゲームストーリーから着想を得たコラボメニューを展開いたします。


大阪は2月13日(金)～3月2日(月)を前期、3月3日(火)～3月18日(水)を後期として、そして名古屋は『ファイナルファンタジーIX』コラボ終了後の4月10日(金)～4月27日(月)を前期、4月28日(火)～5月18日(月)を後期として、それぞれフード6品、ドリンク6品を展開いたします。





店舗情報


店名　　　　：SQUARE ENIX POP UP CAFE


　　　　　　（スクウェア・エニックス ポップアップ カフェ）


コラボ期間　：【大阪店】　 2026年2月13日(金)～3月18日(水)


　　　 　　　 【名古屋店】 2026年4月10日(金)～5月18日(月)


営業時間　　：【大阪店／名古屋店】　 平日　12:00～20:00　／　土日祝日　11:00～20:00


定休日　　 ：ビルの休館日に準ずる


所在地 　 　 ：【大阪店】　 大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-1 アンダの森 大阪天王寺タワー3F


　　　　　　【名古屋店】愛知県名古屋市中区錦3丁目19-21 安心お宿 Woman＆Man 名古屋栄店1F


公式サイト ：https://paselabo.pasela.co.jp/square-enix-popup-cafe/


公式X　　　：https://x.com/sqex_ppc


ご利用方法


■カフェスペース


・事前予約優先でのご利用となり、空席があった時のみ当日利用が可能です。


・ご利用時間は90分制となります(ご利用40分前がラストオーダーです) 。


・カフェスペースご利用に関しては、チャージ料1,200円(税込／ドリンク1杯+ランチョンマット1枚付き)がかかります。


・ワンオーダー制となります。チャージ以外におひとり様1品以上のご注文をお願いいたします。


・メニューはモバイルオーダーでのご注文となります。専用のQRコードよりご自身のスマートフォンにてご注文にお進みください。


・チャージ料はお会計時にご飲食代と合わせてのお支払いとなります。


・お席はお選びいただけません。


・カフェご利用の方にランチョンマット1枚をランダムにて、コラボメニューご注文1品につきコースター1枚をランダムにてプレゼントいたします(ランチョンマットはお会計時にお渡し、コースターはご提供時にお渡しとなります)。



大阪の店内カフェ予約については、前後期合わせて1月28日(水) 19:00開始となります。


※名古屋の予約時期については決まり次第お知らせいたします



1/28 19時～ 大阪店の予約はコチラ :
https://www.tablecheck.com/shops/square-enix-pop-up-osaka/reserve



■グッズスペース


・カフェのご利用に関わらずどなたでもご利用可能です。


・混雑の際は入場制限を設けさせていただきます。


・グッズについて、購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。



メニュー


※東京の『SQUARE ENIX POP UP CAFE』で提供されたメニューと同内容となります。


前期メニュー












後期メニュー












ノベルティ


※東京の「SQUARE ENIX POP UP CAFE」で展開されたノベルティと同内容となります。



■カフェスペースご利用特典　ランダムランチョンマット(前期3種/後期3種)



ランダムランチョンマット　前期デザイン


ランダムランチョンマット　後期デザイン


■コラボメニューご注文特典　ランダムコースター(前期6種/後期6種)



ランダムコースター　前期デザイン


ランダムコースター　後期デザイン


“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”とは


”ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”は『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした作品群です。各作品のオリジナル版をもとに鮮やかな2Dグラフィックとサウンドで生まれ変わりました。モンスター図鑑やサウンドプレイヤー、イラストギャラリー、各種ブースト機能などを実装し、より幅広い遊び方が可能になっています。



“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”公式ポータルサイト


https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/


『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは




『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは、パセラグループがスクウェア・エニックスとコラボレーションした期間限定カフェです。


当店舗においてはカフェスペースに加え、グッズスペースも併設して皆様をお迎えいたします。


カフェスペースは予約者優先でのご利用、グッズスペースはどなたでもご利用可能となります。




株式会社NSグループ
株式会社NSグループ

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。

＜事業/ブランド＞※一例
・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」
・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」
・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」
・カプセルホテル「安心お宿」
・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」
・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など

※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。

会社名：株式会社NSグループ
代表者：取締役社長　荻野佳奈子
所在地：〒160-0021　東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10　KDX東新宿ビル7F
設立日：1986年9月19日
事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開
URL：https://www.nsgrp.co.jp/