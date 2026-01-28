『SQUARE ENIX POP UP CAFE』大阪・名古屋、次回コラボ決定！
パセラグループと株式会社スクウェア・エニックスとの期間限定コラボカフェ『SQUARE ENIX POP UP CAFE』大阪・名古屋において、次回コラボが“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズに決定いたしました。
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズが全世界累計販売本数600万本を突破したことを記念し、登場するキャラクターやゲームストーリーから着想を得たコラボメニューを展開いたします。
大阪は2月13日(金)～3月2日(月)を前期、3月3日(火)～3月18日(水)を後期として、そして名古屋は『ファイナルファンタジーIX』コラボ終了後の4月10日(金)～4月27日(月)を前期、4月28日(火)～5月18日(月)を後期として、それぞれフード6品、ドリンク6品を展開いたします。
店舗情報
店名 ：SQUARE ENIX POP UP CAFE
（スクウェア・エニックス ポップアップ カフェ）
コラボ期間 ：【大阪店】 2026年2月13日(金)～3月18日(水)
【名古屋店】 2026年4月10日(金)～5月18日(月)
営業時間 ：【大阪店／名古屋店】 平日 12:00～20:00 ／ 土日祝日 11:00～20:00
定休日 ：ビルの休館日に準ずる
所在地 ：【大阪店】 大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-1 アンダの森 大阪天王寺タワー3F
【名古屋店】愛知県名古屋市中区錦3丁目19-21 安心お宿 Woman＆Man 名古屋栄店1F
公式サイト ：https://paselabo.pasela.co.jp/square-enix-popup-cafe/
公式X ：https://x.com/sqex_ppc
ご利用方法
■カフェスペース
・事前予約優先でのご利用となり、空席があった時のみ当日利用が可能です。
・ご利用時間は90分制となります(ご利用40分前がラストオーダーです) 。
・カフェスペースご利用に関しては、チャージ料1,200円(税込／ドリンク1杯+ランチョンマット1枚付き)がかかります。
・ワンオーダー制となります。チャージ以外におひとり様1品以上のご注文をお願いいたします。
・メニューはモバイルオーダーでのご注文となります。専用のQRコードよりご自身のスマートフォンにてご注文にお進みください。
・チャージ料はお会計時にご飲食代と合わせてのお支払いとなります。
・お席はお選びいただけません。
・カフェご利用の方にランチョンマット1枚をランダムにて、コラボメニューご注文1品につきコースター1枚をランダムにてプレゼントいたします(ランチョンマットはお会計時にお渡し、コースターはご提供時にお渡しとなります)。
大阪の店内カフェ予約については、前後期合わせて1月28日(水) 19:00開始となります。
※名古屋の予約時期については決まり次第お知らせいたします
1/28 19時～ 大阪店の予約はコチラ :
https://www.tablecheck.com/shops/square-enix-pop-up-osaka/reserve
■グッズスペース
・カフェのご利用に関わらずどなたでもご利用可能です。
・混雑の際は入場制限を設けさせていただきます。
・グッズについて、購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。
メニュー
※東京の『SQUARE ENIX POP UP CAFE』で提供されたメニューと同内容となります。
前期メニュー
後期メニュー
ノベルティ
※東京の「SQUARE ENIX POP UP CAFE」で展開されたノベルティと同内容となります。
■カフェスペースご利用特典 ランダムランチョンマット(前期3種/後期3種)
ランダムランチョンマット 前期デザイン
ランダムランチョンマット 後期デザイン
■コラボメニューご注文特典 ランダムコースター(前期6種/後期6種)
ランダムコースター 前期デザイン
ランダムコースター 後期デザイン
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”とは
”ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”は『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした作品群です。各作品のオリジナル版をもとに鮮やかな2Dグラフィックとサウンドで生まれ変わりました。モンスター図鑑やサウンドプレイヤー、イラストギャラリー、各種ブースト機能などを実装し、より幅広い遊び方が可能になっています。
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”公式ポータルサイト
https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/
『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは
『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは、パセラグループがスクウェア・エニックスとコラボレーションした期間限定カフェです。
当店舗においてはカフェスペースに加え、グッズスペースも併設して皆様をお迎えいたします。
カフェスペースは予約者優先でのご利用、グッズスペースはどなたでもご利用可能となります。
株式会社NSグループ
株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。
＜事業/ブランド＞※一例
・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」
・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」
・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」
・カプセルホテル「安心お宿」
・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」
・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など
※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。
会社名：株式会社NSグループ
代表者：取締役社長 荻野佳奈子
所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F
設立日：1986年9月19日
事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開
URL：https://www.nsgrp.co.jp/