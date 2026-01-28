日本に存在する“4つのイタリア料理”。人気料理研究家ベリッシモ・フランチェスコが表参道で特別発表「全部が本物で、全部が文化だ！」

株式会社ビリオネア

料理研究家・国際文化プロデューサーのベリッシモ・フランチェスコ（株式会社ビリオネア代表）は、2026年1月27日(火)、東京・表参道のMuser & Ricci Showroomにて、オンラインイベント「THE FOUR ITALIAN KITCHENS OF JAPAN（日本に存在する4つのイタリア料理）」を開催しました。

今回の発表では、料理研究家としての活動を軸に、文化プロデュースやメディア分野でも国内外で実績を重ねてきたベリッシモ氏が、日本のイタリア料理を以下の4つに体系化し、初めて公式に提示しました。当日は、モータースポーツとファッション業界で国際的に活躍するアンドレア・ムセール氏（Ono Consulting President）を迎え、対談形式で実施しました。イタリアと日本、そしてグローバルな視点を交えながら、これからのライフスタイルのあり方について多角的な視点が交差し、具体的な事例と将来像を交えた、実践的な議論が展開されました。

【日本に存在する“4つのイタリア料理”】

１. 正統派イタリアン（Traditional Italian）

イタリアの技術・文化・食材を忠実に再現するレストラン。

「日本にいながらイタリアを旅できる存在」として高い評価を受ける。

２. イタリアン×和の融合（Italian-Japanese Fusion）

日本の食材・技術を取り入れた創造的なイタリアン。

「文化の架け橋」として世界的にも注目されるジャンル。

３. 喫茶店イタメシ／洋食系イタリアン（Kissaten Itameshi / Yoshoku Italian）

ナポリタン、明太子パスタ、ドリアなど、日本独自に進化した“国民食”。

「日本の生活文化そのもの」として愛され続けている。

４. イタリアンチェーン店（Italian Chain Restaurants）

サイゼリヤ、ポポラマーマ、カプリチョーザなど、誰もが気軽に楽しめる大衆的イタリアン。

「イタリア文化の入り口」として社会的役割が大きい。

【ベリッシモ・フランチェスコ氏 コメント（抜粋）：】

Q1. 日本には「4つのイタリア料理」が存在するとおっしゃいましたが、その意味は？

「日本には4つのイタリア料理が存在します。どれかが“本物”で、どれかが“偽物”という考え方はもう古い。全部が本物で、全部が文化です。

イタリア料理は“技術”だけでなく、物語・歴史・生活によって成り立っています。

日本で生まれたイタリアンも、長年の積み重ねによって、すでに日本の文化の一部になっています。

今回の発表を通じて、企業・ブランドの皆さまと、『イタリア文化をどう伝えるか』という新しい協業を生み出したいと考えています。」

Q2. 現在のアジアにおけるイタリア料理の状況をどう見ていますか？

「日本のイタリア料理は、アジアを代表する存在として世界的に高い評価を受けています。

しかし現在、東南アジアや中東を中心に、イタリア料理のレベルは地域全体で急速に向上しています。

シンガポール、バンコク、香港、ドバイといった成熟市場に加え、東南アジアや東アジアの新興都市、たとえばクアラルンプール、ホーチミン、ジャカルタ、マニラ、ウランバートルといった地域でも、ハイエンドなイタリアンや国際的に評価されるレストランが次々と誕生し、存在感を急速に高めています。日本がアジアの中心であり続けるためにも、私たちは常に学び、進化し、挑戦し続ける必要があります。」

Q3. その中で、ベリッシモ氏が提唱する「Neo-Italian」とは何ですか？

「Neo-Italianとは、伝統を尊重しながらも、現代の感性・技術・文化を取り入れて進化した新しいイタリアンのことです。イタリア料理は、レシピを守るだけの“固定文化”ではなく、時代と共に進化する“生きた文化”です。 日本の技術、食材、美意識、そして探究心と融合することで、『日本発の新しいイタリアン』＝Neo-Italianが生まれます。これは単なる料理ジャンルではなく、新しいライフスタイルの提案でもあります。料理は国境を越えるのではなく、『価値観』を越えるものです。

だからこそ、日本で生まれるイタリアンには未来があります。」

Q4. なぜ“未来のイタリアンは日本から生まれる”と考えているのですか？

「日本は、伝統と革新を同時に育てられる特別な国です。食材への敬意、技術の精度、美意識の高さ、そして細部へのこだわり。これらはイタリア料理の未来をつくるために欠かせない要素です。

さらに、日本には“異文化を自分の文化として昇華する力”があります。

だからこそ、これからのアジアにおけるイタリア料理の未来は、日本から生まれると信じています。

そして皆さまと共に、新しい価値・新しい物語・新しいイタリアンを創造していきたいと思います。」

Q5. 日本が世界をリードする分野において、イタリアンフードはどのような価値を生み出せると考えていますか？

「日本は、自動車産業、モノづくり、ロボティクス、エンターテインメント、ホスピタリティなど、世界でも突出した技術力と信頼性を誇る国です。私は、こうした“日本が世界をリードする産業”にこそ、イタリアンフードが大きな価値を生み出せると考えています。イタリア料理は、味だけでなく、美意識・物語性・社交性・デザイン性を兼ね備えた文化そのものです。日本とイタリアが交わることで、これまで想像されてこなかった新しい産業価値が生まれると確信しています。」

【アンドレア・ムセール氏 コメント（抜粋）】

Q1. モータースポーツとイタリアンライフスタイルの関係をどう見ていますか？

「モータースポーツは、単なる“スピード競争”ではありません。ブランド、文化、体験価値まで含めた“総合エンターテインメント”です。その中でイタリアンライフスタイルは、感情価値とプレミアム性を一気に引き上げる、極めて戦略的な要素だと考えています。日本のモータースポーツは世界トップレベルの技術力を持っていますが、そこに“記憶に残る体験設計”という視点を加える余地がまだ大きい。イタリア料理は、そのギャップを最短距離で埋められる最強のツールです。」

Q2. なぜ日本のモータースポーツにイタリアンが必要なのですか？

「日本のファンやスポンサーは、すでに“国際基準の体験価値”を求めています。

イタリア料理は単なる食事ではなく、ストーリー、歴史、デザイン、社交性まで含んだ“完成されたブランド体験”です。

それをパドック、ホスピタリティ、イベント演出に組み込むことで、スポンサーの満足度、来場者の滞在価値、メディア露出の質まで、すべてを一段上のレベルに引き上げることができます。」

Q3. ベリッシモとの協業で感じた可能性は？

「ベリッシモ氏は、料理研究家という枠を超えた“カルチャー・プロデューサー”ですよ。彼はイタリア文化を“提供する”のではなく、『体験として設計する』ことができる稀有な存在です。

日本の精密なオペレーションと、イタリアの美意識と情熱が融合すれば、モータースポーツの現場に、これまで日本にはなかった新しいラグジュアリー・スタンダードを確立できると本気で考えています。」

【企業・ブランドの皆さまへ】

本発表を機に、日本のブランドが持つ力を、より積極的に世界へ発信していく取り組みを進めていきます。ベリッシモは、食を起点に、デザインやファッション、ホスピタリティと連動した文化的文脈を設計する役割を担っています。

日本の食材や技術、クラフトマンシップは、アジア・中東・欧州で急速に評価が高まっています。

日本の技術・食材・デザインとイタリアの美意識と物語性を融合させることで、世界に向けた新しい文化価値を生み出すことが可能です。

食・ラグジュアリー・観光・ライフスタイル、そしてグローバル展開を目指す企業の皆さまと共に、

「日本発 × イタリアンスタイル」という新しい文化資産を世界へ届けるプロジェクトを推進していきたいと考えています。文化は輸入するものではなく、共に育てていくものです。その姿勢こそが、世界に向けた日本の強さだと感じています。

登壇者プロフィール：

Francesco Bellissimo（ベリッシモ・フランチェスコ、株式会社ビリオネア代表取締役社長／Billionaire Incorporated CEO & President）

イタリア・ローマ出身の料理研究家、俳優、タレント、実業家。日本を拠点に、テレビ・雑誌・SNS・講演など多岐にわたる分野で活動し、日伊の文化交流を牽引する存在として知られる。

Instagram（@bellissimoyoshi）のフォロワーは150万人を超え、国内メディアでは「日本で最も有名なイタリア人」と紹介され、イタリア語圏・英語圏でも “Il personaggio italiano più famoso in Giappone” として広く認知されている。

株式会社ビリオネアの代表として、ラグジュアリー事業、文化プロデュース、飲食監修、国際PR、ブランド戦略など幅広い領域を手がけ、アジアを中心に国際的なライフスタイルプロジェクトに参画。

食文化・ファッション・デザイン・アートを横断し、日伊両国の文化資源を世界へと展開するライフスタイル・カルチャー・アーキテクトとして高い評価を得ている。

また、食文化のみならず、観光振興、教育、SDGs、国際対話など社会的テーマにも積極的に取り組み、国内外の企業・行政・メディアから厚い信頼を寄せられている。

国際フォーラムや政府系イベントでの登壇経験も豊富で、「食」を軸とした文化外交の担い手として活動の幅を広げている。

個人公式サイト：https://www.bellissimoyoshi.net

ベリッシモ・フランチェスコ氏

Andrea Muser（アンドレア・ムセール、Ono Consulting President）

イタリア・ローマ出身のファッションディレクター。南青山にてショールーム「Muser & Ricci」を展開し、ヨーロッパとアジアと日本をつなぐファッション提案・モータースポーツ・ビジネス展開を行っている。アート、クラフトマンシップ、サステナブル素材への深い造詣を持ち、食文化にも関心を持つライフスタイル提案型のクリエイター。

【イベント概要】

アンドレア・ムセール氏

・ 名称：THE FOUR ITALIAN KITCHENS OF JAPAN （Le Quattro Cucine Italiane del Giappone）

・ 日時：2026年1月27日(火)10:00～11:30

・ 会場：表参道 Muser & Ricci Showroom（オンライン配信あり）

・ 主催：株式会社ビリオネア

・ 内容：文化分析発表／ブランド協業プログラム説明／質疑応答

会社概要：

会社名：株式会社ビリオネア

代表取締役社長：ベリッシモ・フランチェスコ

所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32F

事業内容：文化事業、マスコミ事業、メディア出演、料理・ライフスタイルのコンサルティングなど

Web Site： http://www.billionaireinc.jp

ショールーム情報：

名称：Muser & Ricci Showroom

代表者：アンドレア・ムセール（Muser & Ricci Showroom President）

所在地：東京都港区南青山4丁目15-7 ヒルトップ南青山 101

事業内容：ファッションブランド企画・運営、ヨーロッパとアジアをつなぐライフスタイルの提案、ショールーム運営など

本イベントは、イタリア人タレントによる独自の文化的視点から「経営術とライフスタイル」を再定義する貴重な機会となりました。

今後も、日伊の文化・美意識・ビジネスを横断する企画を継続的に発信し、新しい価値創造に挑戦してまいります。

