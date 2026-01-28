【ヒルトン東京お台場】ダイナミックな肉料理と可憐ないちごスイーツの饗宴 「ミート×ストロベリー ビュッフェ」開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

【2026年1月28日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場 総支配人／中里英樹）では、2026年3月1日（日）より、2F「グリロジー バー&グリル」にて、多彩な肉料理と旬のいちごを使ったメニューを一度に楽しめる「ミート×ストロベリー ビュッフェ」を期間限定で開催します。

本フェアでは、レストラン内のオープンキッチンを活かし、シェフが目の前で仕上げるライブ感あふれる逸品をはじめ、バラエティ豊かな肉料理を提供します。また、春らしい彩りのいちごメニューも豊富にご用意しました。

ライブステーションでは、藁（わら）で燻して香ばしい香りをまとわせるローストビーフや、低温でしっとりと焼き上げる仔羊のローストなど、出来立てを味わえるメインディッシュをご提供します。さらに、ビュッフェ台には「ポークスペアリブ」や「ラムショルダーの煮込み」、「フライドタンドリーチキン」など、食べ応えのある肉料理が揃います。

前菜には、肉料理の合間に楽しめる軽やかな味わいのメニューが並びます。ベリーの甘酸っぱさを活かした「いちごのブルーテ」や「フランボワーズのカプレーゼ」、トマトソースが爽やかな「シュリンプパスタ」などがビュッフェ台を彩ります。

デザートエリアでは、旬のいちごを主役にした多彩なスイーツをご用意しました。王道の「いちごショートケーキ」をはじめ、「いちごのムース」や「ガトーショコラといちご」、和の趣が楽しめる「あんみついちごソース」など、いちごの味わいを幅広く楽しめます。

香ばしいグリル料理から、いちごの甘酸っぱさが広がるデザートまで、存在感のある味わいが揃う「ミート×ストロベリー ビュッフェ」。心躍るグルメ体験をお楽しみください。

■おすすめメニュー 一例

＜ライブステーション＞

・「ローストビーフの藁焼き」：

低温調理でしっとりジューシーに仕上げたローストビーフを、藁で燻す演出を目の前で楽しめる一品。香ばしい香りが肉本来の味わいを引き出します。

・「仔羊のもも肉のロースト」：

にんにくやタイムなどの香草を加え、豊かな香りを閉じ込めて焼き上げました。イタリアンパセリやビネガーを使った爽やかな「サルサヴェルデ」ソースが、ラム特有の風味を引き立てます。

※ランチタイムはライブステーションで提供。ディナータイムには、ビュッフェ台にて提供します。

・「四川スモークダック」（ディナー限定）：

楠チップでスモークした香り高い鴨肉を、きゅうりや葱と共にチャイニーズバンズで。定番の濃厚な甜面醤や、さっぱりとした味わいのプラムソースとともにお召し上がりください。

ローストビーフの藁焼き四川スモークダック仔羊のもも肉のロースト＜ホット＆コールド セレクション＞

・「柔らかく蒸した豚バラ肉のバルサミコ酢豚」：

とろけるような食感に蒸し上げた豚肉に、まろやかなバルサミコとたまり醤油のソースを合わせ、コクのある味わいに仕上げました。

・「ポークスペアリブ 香草パン粉焼き」：

旨みを凝縮したスペアリブに、マスタードのアクセントとハーブ香るパン粉をあしらいました。外はカリッと、中はジューシーな食感のコントラストが際立ちます。

・「いちごのブルーテ」：

ほんのり甘酸っぱい味わいとクリーミーな喉ごしが心地よい冷製スープ。お肉料理の合間に、お口直しとしても楽しめます。

・「ブラックベリーのブッシェパイ」：

サクサクのパイ生地に、パテドカンパーニュのコク深い味わいとブラックベリーの酸味を合わせた、一口サイズの前菜です。

柔らかく蒸した豚バラ肉のバルサミコ酢豚ポークスペアリブ 香草パン粉焼きいちごのブルーテブラックベリーのブッシェパイ＜デザート セレクション＞

・「いちごショートケーキ」、「いちごタルト」：

みずみずしい果実をふんだんに取り入れた、いちごの魅力をストレートに感じられる定番スイーツです。

・「ガトーショコラといちご」：

濃厚なチョコレートのコクと爽やかないちごの酸味が調和する、上品な味わいのケーキ。

・「ピスタチオといちごのパリブレスト」：

サクッとしたシュー生地で、まろやかなクリームといちごをサンドしました。（ピスタチオクリームといちごクリームの2種）

・「いちご食べ比べ」（平日ディナー限定）：

その時期に美味しい銘柄を厳選 。フレッシュないちごそのものの味わいをご堪能いただけます 。

■「ミート×ストロベリー ビュッフェ」 概要

期間： 2026年3月1日（日）～5月17日（日）

場所： 「グリロジー バー＆グリル」（2F）

時間： ランチ 平日土日祝（各90分の2部制） １.11:30～13:00 / ２.13:30～15:00

ディナー 平日（90分制）17:45～21:00／土日祝 （各90分の2部制）１.17:30～19:00 / ２.19:30～21:00

料金：

・ランチ 平日 大人 6,200円 / 小学生 3,000円 / 幼児（4～6歳）1,500円

土日祝 大人 7,200円 / 小学生 3,000円 / 幼児（4～6歳）1,500円

・ディナー 平日 大人 7,500円 / 小学生 4,000円 / 幼児（4～6歳）2,300円

土日祝 大人 8,900円 / 小学生 4,000円 / 幼児（4～6歳）2,300円

※0～3歳は無料です ※表示料金はすべて税金・サービス料込み

その他メニュー詳細・オンライン予約 :https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/7308お問合せ・ご予約はTEL：03-5500-5580（レストラン総合案内）10：00～20：00■ヒルトン東京お台場について

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム18室を含む全453室の客室にプライベートバルコニーを備え、東京湾やレインボーブリッジ、東京タワーを望む絶好のロケーションに位置します。光と風が心と時間にゆとりをもたらす空間で、都心にいながら非日常のひとときをお過ごしいただけます。館内には、鉄板焼、寿司、天ぷら、会席料理を提供する「さくら」、カクテルや豊富なウイスキーを楽しめる「キャプテンズバー」、オールデイダイニング「SEASCAPE TERRACE DINING（シースケープ テラス・ダイニング）」、グリルレストラン「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー＆グリル）」、中國料理「跳龍門」など、多彩なレストラン＆バーを備えています。さらに、天井高8mの大宴会場をはじめとする22タイプの宴会場と2つのウエディングチャペルを有し、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む開放的な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.hiltonodaiba.jp/

https://www.instagram.com/hilton_tokyo_odaiba/

https://www.facebook.com/hiltonodaiba

https://twitter.com/hiltonodaiba

■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://hiltonhotels.jp/hhonors)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X(https://x.com/HiltonHotels/) 、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。

■株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,593名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年1月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/