迫力満点！岡山県で出合う、冬ならではの伝統行事5選

岡山県

年始の慌ただしさが徐々に落ち着いてくる2月以降、岡山県では、この時期ならではの歴史ある伝統行事が続々と開催されます。冬の寒さが吹き飛ぶような熱気あふれる行事や地域色を色濃く反映した多彩な催しで、岡山県の魅力を体感してみてはいかがでしょうか。

■【岡山市・最上稲荷】85mにおよぶ結界廊から約750人の福男福女が福豆をまく「節分祭」

日本三大稲荷のひとつで、1200年以上の歴史を誇る「最上稲荷」。最上尊信仰発祥の地であることから最上稲荷総本山と称されています。

2月3日（火）に執り行われる最上稲荷の三大祭典のひとつ「節分豆まき式」は、新たな年の健康と幸せを願って厄を払い、福を呼び込むことを目的に、長さ85ｍの結界廊から約750人の福男・福女が約10万袋（約2トン）もの福豆をまく行事です。

福豆には「福くじ」が付いていて、シールをめくると豪華な“福品”と交換できるのも楽しみのひとつ。

今年は吉例ゲストとして、タレント・モデルのゆうちゃみさん、お笑いコンビの東京ホテイソン、歌手の武田絵美さんが登場します。

行事名 ：節分豆まき式

会場 ：最上稲荷（岡山市北区高松稲荷712）

開催日 ：2026年2月3日（火）10:00～12:00

豆まき予定時間 ：百大黒10:20～、松 10:45～、竹 11:10～、梅 11:35～、祝寿 12:00～

※受付時間などの詳細は公式サイトをご覧ください。

アクセス ：車／岡山自動車道岡山総社ICから約10分、吉備スマートICから約10分

公共交通機関／JR備中高松駅からタクシー約10分

電話番号 ：086-287-3700（最上稲荷）

駐車場 ：周辺に民間の駐車場あり

普通車5,000台、大型車可（有料）、境内には身体障がい者駐車場（4台）あり

公式サイト ： https://inari.ne.jp/setsubun/

備考 ：・豆まきの定員は各組150名となっており、定員に達し次第締め切ります。

・祝寿組は、古希、喜寿、傘寿、米寿の方限定となります。

■【岡山市・岡山後楽園】黄金色の芝が炎とともに漆黒へ変わる風物詩「芝焼き」

※写真提供：岡山後楽園

1965年よりおこなわれている「芝焼き」は、岡山後楽園に敷かれた大部分の芝を焼いていく行事です。冬枯れした芝生を焼くことで害虫を駆除し、春の新芽の出を揃え、さらに焼けてできた灰は肥料になるなどさまざまな効果があります。

冬枯れの黄金色の芝が炎とともに漆黒へと変わる、一年に一度しか見ることができない景色はこの時期の風物詩となっており、毎年多くの来場者が訪れます。

庭園が誇る“静” と、炎の“動” が共演する様子はまさに圧巻。迫力ある景色をぜひお楽しみください。

＜基本情報＞

行事名 ：芝焼き

会場 ：岡山後楽園（岡山市北区後楽園1-5）

開催日 ：2026年2月4日（水）13:00～15:00ごろ

アクセス ：車／山陽自動車道岡山ICから約20分

公共交通機関／JR岡山駅から藤原団地行きバス約15分「後楽園前」下車すぐ

電話番号 ：086-272-1148（岡山後楽園）

料金 ：大人500円、65歳以上200円、高校生以下無料（高校生は生徒手帳提示）

公式サイト：https://okayama-korakuen.jp/ibento/kaisaibi/2026_2/3906.html

※詳細は公式サイトをご覧ください。

■【岡山市・西大寺観音院】国重要無形民俗文化財指定「西大寺会陽（はだか祭り）」

※写真提供：西大寺観音院

国の重要無形民俗文化財に指定され、全国的にも知られる「西大寺会陽（はだか祭り）」は、500年以上続く県内屈指の奇祭。毎年2月の第3土曜日に行われ、厳冬の深夜に西大寺観音院本堂 御福窓から投下される2本の宝木（しんぎ）をめぐり、まわしを締めた約1万人の裸の男たちが争奪戦を繰り広げます。宝木を獲った人は「福男」と呼ばれ、1年の福が得られると信じられています。

男たちの勇猛果敢な姿は圧巻。一度は現地でリアルな熱気を体感したい伝統行事です。

＜基本情報＞

行事名 ：西大寺会陽（はだか祭り）

会場 ：西大寺観音院（岡山市東区西大寺中3-8-8）

開催日 ：2026年2月21日（土） ※宝木投下 22:00

アクセス ：車／山陽自動車道山陽ICから約30分

公共交通機関／JR西大寺駅から徒歩約10分

電話番号 ：086-942-0101（西大寺会陽奉賛会【岡山商工会議所西大寺支所内】）

公式サイト：https://www.saidaiji.jp/eyou/

※詳細は公式サイトをご覧ください。

■【倉敷市】各地に残る伝統雛など個性豊かな雛をたのしむ「倉敷雛めぐり」

梅の花がほころぶころ、倉敷市内の5つの地区（倉敷、児島、玉島、水島、真備、船穂地区）がお雛さま一色に染まる「倉敷雛めぐり」が開催されます。

見どころは、それぞれの地域に息づく特色豊かなお雛さま。古くから大切に受け継がれてきた伝統ある「段飾り」や、この土地ならではの珍しいお雛さまなど、歩くたびに新しい出会いが待っています。

情緒豊かな町並みを散策しながら、ゆったりとお雛さまを愛でる旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

※写真提供：倉敷雛めぐり実行委員会＜基本情報＞

行事名 ：倉敷雛めぐり

場所 ：倉敷、児島、玉島、水島、真備、船穂地区

開催日 ：2月21日（土）～3月8日（日）

※開催期間は展示施設によって異なります。

電話番号 ：086-421-0224（倉敷雛めぐり実行委員会事務局／倉敷観光コンベンションビューロー）

公式サイト：https://www.kurashiki-tabi.jp/feature/kurashikihinameguri2026/

※詳細は公式サイトをご覧ください。

写真提供（一部）：最上稲荷、岡山後楽園、西大寺観音院、倉敷雛めぐり実行委員会

※写真をご使用いただく場合、クレジット表記をお願いいたします。