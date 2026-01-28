「PROJECT ZIRCON」×『ひなビタ♪』コラボ楽曲本日リリース！ボーカルは「PROJECT ZIRCON」ネオン(CV:藤川茜)・『ひなビタ♪』芽兎めう(CV:五十嵐裕美)！！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、新作ゲーム制作プロジェクト「PROJECT ZIRCON(プロジェクト・ジルコン)」が、キャラクターバンドコンテンツ『ひなビタ♪』とのコラボ楽曲「Signs and Wonders」を、本日ダウンロード＆ストリーミングサービスで配信開始したことをお知らせします。
コラボ楽曲のボーカルには、「PROJECT ZIRCON」ネオン役の声優・藤川茜さんと、『ひなビタ♪』芽兎めう役の声優・五十嵐裕美さんが参加します。また、本日より本楽曲のMVをYouTubeで公開しました。「PROJECT ZIRCON」と『ひなビタ♪』が持つPOPでポジティブなイメージを、アドベンチャー風のタッチで構成した映像となっておりますので、ぜひご覧ください。
さらに、本楽曲は、株式会社コナミアーケードゲームスが運営するアミューズメント施設向け音楽ゲーム「BEMANI」シリーズへの収録が決定しました。収録機種については、「PROJECT ZIRCON」『ひなビタ♪』「BEMANI Fan Site」公式Xでお知らせします。続報をお楽しみに！
「Signs and Wonders」本日配信開始！
ダウンロード
・着信★うた♪
・iTunes Store
・Amazon Music
・レコチョク
・music.jp
・mora
・ドワンゴジェイピー
・OTOTOY
・オリミュウ ストア
・ヤマハ mysound
・GIGA エンタメロディ
ストリーミング
・Apple Music
・Spotify
・YouTube Music
・Amazon Music Unlimited
・Amazon Prime Music
・LINE MUSIC
・AWA
・KKBOX
・Rakuten Music
YouTubeでMV公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=UPOw1V8zThI
PROJECT ZIRCON 公式Xアカウント
https://x.com/Project_Zircon
ひなビタ♪ 公式Xアカウント
https://x.com/hinabitter
BEMANI Fan Site 公式Xアカウント
https://x.com/BEMANI_FanSite
「PROJECT ZIRCON」とは
KONAMIが主導する共創プロジェクトです。ゴールはみんなでゲームを完成させる事！その過程からみなさんが関わっていく事ができます。ルールを守ればIPの商用利用もOK！誰でもコンテンツの創作に自由に参加することができます。
PROJECT ZIRCON 公式サイト
https://zircon.konami.net/
PROJECT ZIRCON 公式Discordアカウント
https://discord.gg/xPrunjPeNS