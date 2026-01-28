Ayase × Monster Hunter Now 「From Now!」が世界的な広告賞「Clio Music Awards」にてシルバー3部門を含む計4部門を受賞

株式会社ENJIN

猿人｜ENJIN TOKYO（所在地：東京都世田谷区、代表取締役社長：笠原基弘）が企画・制作を手掛けた、『Monster Hunter Now（モンスターハンターNow）』と、YOASOBIのコンポーザーも務めるAyaseがタイアップした楽曲「From Now!」、ならびにゲーム内先行独占配信の取り組みが、Clio Music Awardsにてシルバー3部門を含む計4部門を受賞いたしました 。『Monster Hunter Now（モンスターハンターNow）』は、世界中で人気の高い株式会社カプコンの「モンスターハンター」を現実世界で体験できるスマートフォン向けアプリで、株式会社ナイアンティックが提供しています。

Clio Awardsは「カンヌライオンズ」や「The One Show」と並ぶ世界三大広告賞のひとつで、広告、デザイン、コミュニケーションにおけるイノベーションと創造的な卓越性を表彰する、国際的な広告専門家委員会によって審査される年次賞プログラムです。

Clio Musicは、中でもブランドと消費者をつなぐ音楽の力を称える目的で創設された賞で、アーティストのセルフプロモーション、音楽マーケティング、ブランドコラボレーション、広告における音楽の活用などにおいて優れた作品が評価されます。

https://clios.com/music/

■ 受賞作品

Ayase × Monster Hunter Now 「From Now!」

ミュージックビデオ：https://youtu.be/6z8-5deCM8Q?si=4hJPHuGFmI-mnvpJ

■ 受賞部門

・Silver: Branded Content & Collaborations (Digital/Mobile)

・Silver: Music Marketing (Digital/Mobile)

・Silver: Music Marketing (Fan Engagement Partnerships)

・Bronze: Use of Music (61 Seconds to Five Minutes)

■ Ayase × Monster Hunter Now 「From Now!」について

株式会社ナイアンティックと株式会社カプコンが提供する、現実世界で狩猟体験を楽しめるスマートフォン向けアプリ『Monster Hunter Now（モンスターハンターNow）』と、YOASOBIのコンポーザーとしても活動する Ayase がタイアップ。Ayase は中田ヤスタカ (CAPSULE)と共同で作曲・編曲を手がけ、新曲「From Now!」を制作した。

「From Now!」のショートバージョンは『Monster Hunter Now（モンスターハンターNow）』内で独占先行配信され、プレイヤーが特定の装備を入手することで視聴できる仕組みを構築した。

■ 猿人｜ENJIN TOKYOスタッフ

Creative Director / Chief Creative Officer：野村志郎(https://www.shironomura.com/)

Creative Director / Planner：黒川雅洋

Producer：千葉大輔

Producer：星野航希

■ 猿人｜ENJIN TOKYO(https://enjintokyo.com)について

世界三大広告賞（カンヌライオンズ、ONE SHOW、Clio Awards）、D&AD、アジア最大級の広告賞SPIKES ASIA（グランプリ）、ADFEST、AD STARS、ACC Tokyo Creativity Awards、文化庁メディア芸術祭、グッドデザイン賞など国内外のアワードを多数受賞。

本能に回帰する広告プロデュースを得意とし、マーケティング分析からキャンペーン戦略、ブランドコミュニケーション、映像・デジタルコンテンツ、イベント、PR、メディアプランニング、バイイングまであらゆる領域を縦横無尽に横断する、総勢54名（2025年12月31日現在）の気鋭クリエイティブエージェンシーです。

マーケティングデータの上に画一的なロジックを組み立てる従来型のマーケティングプランではなく、さらにその上に人間の感性を意識した「マーケティング・プランニング」、「アイデアの創造」を心がけています。

猿人｜ENJIN TOKYO HP：https://enjintokyo.com