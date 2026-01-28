kubell、採用サイトを全面リニューアル「人とテクノロジーで、99.7%の働くを変える。」

株式会社kubell

ビジネスチャット「Chatwork」（https://go.chatwork.com/ja/）や業務代行サービス「タクシタ」（https://go.taxita.com/）を提供する株式会社kubell（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本 正喜、以下kubell）は、採用サイトを全面リニューアルし、本日2026年1月28日（水）に公開しました。





新たな採用メッセージ「人とテクノロジーで、99.7%の働くを変える。」を掲げ、日本の事業者数の99.7%を占める中小企業のDXという社会課題に向き合う事業戦略と、kubellで働くメンバーの想いを発信します。2024年7月にChatwork株式会社から社名を変更し、ビジネスチャットの会社からBPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へと進化している、kubellの挑戦を伝えるサイトです。

■ 採用サイト

https://career.kubell.com/

リニューアルの背景と目的

kubellは2023年より新たな事業の柱としてBPaaSの展開を開始しました。子会社設立やM&Aを通じてグループを拡大し、従業員数は670名を超える規模（連結・2025年9月末時点）へと成長しています。ビジネスチャットで築いた基盤のもと、人とテクノロジーをかけ合わせた事業を通じて、「働く」の当たり前をアップデートしていくフェーズを迎えています。

kubellが大切にしているのは、テクノロジーだけで課題を解決することではなく、人ならではの創造性を起点に、テクノロジーと協働することで、人が働く価値を高めていくことです。AIエージェントを組み込んだBPaaSを社会に実装し、人とテクノロジーで日本の産業構造を変革します。

この新しい事業モデルを社会に浸透させるため、より多様なバックグラウンドを持つ人材の採用を強化すべく、採用サイトをリニューアルしました。

リニューアルした採用サイトのポイント

- 「人とテクノロジー」を軸に、独立した採用サイトへ刷新採用メッセージ「人とテクノロジーで、99.7%の働くを変える。」のもと、採用サイトを独立したページとしてリニューアルしました。テクノロジーだけではなく、人とテクノロジーが協働することで中小企業の働き方を変えるというkubellの戦略を、サイト全体で一貫して発信しています。- BPaaSで描く未来と挑戦を可視化「未来と挑戦」「BPaaSとは」のページを新設し、kubellが目指すBPaaSの全体像を詳しく紹介しています。Chatworkの顧客基盤を活かし、AIエージェントと人の協働によりどうBPaaSを実現するのか、従来のBPO・SaaSとの違い、なぜkubellが中小企業のDXに挑んでいるのかなどをまとめています。- メンバーの想いを一人ひとり手書きで表現多様なバックグラウンドを持つメンバーが、どのような挑戦に情熱を燃やして取り組んでいるのか、一人ひとりの手書きで綴ったメッセージとともに発信しています。ミッション実現に向けた、個々の熱い想いを言葉にしています。

kubellが目指すのは、人とテクノロジーをかけ合わせて、日本の事業者の99.7%を占める中小企業の現場から「働く」のあり方そのものを変えていくことです。「働くをもっと楽しく、創造的に」のミッション実現に向けて、事業の進化を加速させながら、その変革を成し遂げる強い組織を築いてまいります。

株式会社kubellについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションとして掲げる株式会社kubell（旧 Chatwork株式会社）は、誰もが使いやすく、社外のユーザーとも簡単につながることができる日本最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営しています。また、チャット経由で会計、労務、総務など様々なバックオフィス業務をアウトソースできる「タクシタ」などのBPaaSサービスを幅広く展開。ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へ。2024年7月1日より社名を株式会社kubell（読み：クベル）に変更しました。

代表取締役CEO：山本 正喜（やまもと まさき）

会社設立：2004年11月11日

事業内容：ビジネスチャット事業、周辺サービス・新規事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell.com