神戸市の「校庭を活用した外遊び事業」に協力！神戸学院大学アメリカンフットボール部が小学生向けのフラッグフットボール体験会を開催

神戸学院大学アメリカンフットボール部は、神戸市が推進する「校庭を活用した外遊び事業」の一環として、神戸市立義務教育学校港島学園（小学部）においてフラッグフットボールの体験と指導を実施します。

本事業は、神戸市中央区内の子どもたちに小学校の校庭を活用した外遊びの環境を提供することで、心身ともに健康な成長を促進するとともに、校庭を活用した外遊び環境の継続的な創出を目的として実施されているものです。

今回実施するフラッグフットボールは、誰でも簡単かつ安全に取り組むことができるスポーツで、子どもたちが楽しみながら「思考判断力」「コミュニケーション力」「体力」の三つの力を同時に育むことを目指します。また、一人ひとりの得意分野を生かしながら仲間と協力し、チームとして目標に向かって取り組むことの大切さを学ぶ機会も提案します。

当日は、神戸学院大学アメリカンフットボール部の学生が指導・サポートを行い、子どもたちとの交流を通して、スポーツの楽しさや身体を動かす喜びを伝えるとともに、地域と大学との連携を深めていきます。

- 実施日：2026年2月3日・10日・17日・24日、3月3日（火曜、全5回）14:45～16:30- 会 場：神戸市立義務教育学校港島学園（小学部） グラウンド- 参加者：小学生 約30名、神戸学院大学アメリカンフットボール部 約20名

